레인보우코, 검증된 글로벌 납품 경험으로 해상 풍력 기초 구조물 역량 확대

치둥, 중국 2026년 7월 9일 /PRNewswire/ -- 레인보우코 장쑤 레인보우 중공업(Rainbowco Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd., RHI, SZSE: 002483)의 전액 출자 자회사인 난퉁 레인보우 해양 앤 엔지니어링 장비(Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd., ROC)가 대규모 생산 역량, 광범위한 프로젝트 납품 경험, 글로벌 서비스 역량을 통해 해상 풍력 장비 제조 부문에서의 입지를 지속적으로 강화하고 있다. 회사는 신뢰할 수 있는 기초 구조물 솔루션으로 글로벌 해상 풍력 산업의 지속가능한 성장을 지원하는 데 전념하고 있다.

2011년 장쑤성 치둥 해양 산업 단지에 설립된 ROC는 중국의 선도적인 해상 풍력, 조선, 해양 엔지니어링 장비 제조 기지 중 하나로 성장했다.

회사는 약 50만 제곱미터의 전문 제조 기지와 800미터의 양쯔강 수변을 운영하고 있다. 통합 제작, 조립, 검사, 코팅, 중량물 물류 시설의 지원을 받아 ROC는 해상 풍력 기초 구조물을 효율적이고 일관되게 대규모로 납품할 수 있다.

RHI의 고급 장비 제조 부문의 핵심 사업 단위로서 ROC는 해상 풍력 및 해양 엔지니어링 장비 제작을 전문으로 한다. 제품 포트폴리오에는 해양 선박, 모노파일 기초 구조물, 재킷 기초 구조물, 관련 보조 구조물이 포함되며, 근해 및 심해 해상 풍력 프로젝트 모두에 서비스를 제공한다.

수년간 ROC는 중국과 해외 프로젝트를 위해 완전한 보조 강철 구조물과 함께 거의 800기의 해상 풍력 모노파일을 납품했다. 회사는 또한 중국 최초의 해상 풍력 설치 선박인 화뎬 1001(Huadian 1001), IHC의 4000톤 중량물 인양 선박, 화뎬 원창(Huadian Wenqiang) 600톤급 해상 풍력 설치 플랫폼, 돌핀 01(Dolphin 01) 해상 풍력 운영 및 유지보수 선박을 포함한 여러 랜드마크 해양 엔지니어링 자산 건설에 참여했다. 이러한 프로젝트들은 대규모 해양 엔지니어링 장비 제조에서 ROC의 전문성을 더욱 강화했다.

RHI의 글로벌 제조 및 서비스 네트워크를 활용하여 ROC는 6개 대륙에 걸쳐 5개 제조 기지와 거의 30개의 현지화된 서비스 거점의 혜택을 받는다. 해당 사업은 현재 50개국 이상에 걸쳐 있으며, 국제 고객들에게 프로젝트 지원 및 장비 제조부터 최종 납품까지 통합적인 솔루션을 제공한다.

앞으로 ROC는 기술 혁신, 제조 역량, 국제 납품 역량을 지속적으로 향상할 예정이다. 글로벌 파트너들과 긴밀히 협력하며 회사는 해상 풍력 에너지의 지속적인 성장을 지원하고 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지 미래를 향한 글로벌 전환에 기여하는 데 전념하고 있다.

SOURCE Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd.