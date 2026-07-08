Rainbowco Perkuat Kapabilitas Solusi Fondasi PLTB Lepas Pantai Berbekal Pengalaman Proyek Global

Berdiri sejak 2011 di Qidong Marine Industrial Park, Provinsi Jiangsu, ROC berkembang menjadi salah satu pusat manufaktur utama di Tiongkok untuk industri PLTB lepas pantai, perkapalan, dan teknik maritim.

ROC memiliki fasilitas produksi seluas sekitar 500.000 meter persegi yang dilengkapi akses tepi Sungai Yangtze sepanjang 800 meter. Fasilitas tersebut didukung layanan fabrikasi, perakitan, inspeksi, pelapisan, hingga logistik heavy-lift. Dengan layanan tersebut, ROC mampu memproduksi dan mengirimkan fondasi PLTB lepas pantai secara efisien dalam jumlah besar.

Sebagai salah satu unit bisnis utama RHI dalam segmen manufaktur peralatan mutakhir, ROC memproduksi berbagai peralatan untuk industri PLTB lepas pantai dan teknik maritim. Portofolionya mencakup kapal lepas pantai, fondasi monopile, fondasi tipe jacket, serta berbagai struktur pendukung yang digunakan pada proyek PLTB di perairan dangkal hingga laut dalam.

Hingga kini, ROC telah mengirimkan hampir 800 fondasi monopile beserta struktur baja pendukung untuk berbagai proyek di Tiongkok maupun pasar internasional. ROC juga terlibat dalam pembangunan sejumlah proyek penting, seperti Huadian 1001, kapal instalasi turbin angin lepas pantai pertama di Tiongkok; kapal pengangkut berat berkapasitas 4.000 ton milik IHC; platform instalasi PLTB lepas pantai Huadian Wenqiang berkapasitas 600 ton; serta kapal operasi dan pemeliharaan PLTB lepas pantai Dolphin 01. Berbagai proyek tersebut memperkuat pengalaman dan kemampuan ROC dalam memproduksi peralatan teknik maritim berukuran besar.

Berbekal jaringan manufaktur dan layanan global milik RHI, ROC didukung lima basis produksi dan hampir 30 lokasi layanan lokal yang tersebar di enam benua. Saat ini, jangkauan bisnis ROC telah mencakup lebih dari 50 negara dan wilayah. Dengan jaringan tersebut, ROC menyediakan layanan terpadu bagi pelanggan internasional, mulai dari dukungan proyek dan proses manufaktur hingga pengiriman akhir.

Ke depan, ROC akan terus meningkatkan inovasi teknologi, kapasitas produksi, dan kemampuan pelaksanaan proyek di pasar internasional. Bersama para mitra global, ROC berkomitmen mendukung pertumbuhan PLTB lepas pantai sekaligus mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

SOURCE Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd.