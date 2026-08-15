마이클 오언, 이하마켓츠 글로벌 브랜드 앰배서더로 합류

홍콩 및 뉴욕 2026년 8월 15일 /PRNewswire/ -- 이하마켓츠(ehamarkets)가 잉글랜드 축구의 전설이자 2001년 발롱도르(Ballon d'Or) 수상자인 마이클 오언(Michael Owen)이 글로벌 브랜드 앰배서더로 합류하며 글로벌 브랜드 파트너십을 체결했다고 오늘 발표했다.

오언은 기술과 신뢰성, 더욱 간편한 트레이딩 경험에 중점을 둔 이하마켓츠의 방향성에 매력을 느꼈다고 밝혔다.

오언은 "이하마켓츠의 글로벌 브랜드 앰배서더로 합류하게 되어 매우 기쁘다. 이하마켓츠가 기술을 활용해 트레이딩을 더욱 간편하고 효율적으로 만드는 방식이 마음에 든다. 전 세계 사람들을 위해 현대적인 트레이딩 경험을 구축하는 브랜드의 일원이 된다는 것은 매우 설레는 일이다"라고 말했다.

이하마켓츠의 마르쿠스 베버(Markus Weber) CEO는 회사가 글로벌 입지를 지속적으로 확대하고 트레이딩 기술에 투자하는 가운데 이번 파트너십이 새로운 장을 여는 계기가 될 것이라고 밝혔다.

베버 CEO는 "마이클 오언은 잉글랜드 축구계에서 가장 널리 알려진 인물 중 한 명으로, 그를 이하마켓츠의 일원으로 맞이하게 되어 자랑스럽다. 그의 선수 경력과 업적, 국제적인 인지도는 우리의 글로벌 브랜드와 매우 잘 어울린다. 이번 파트너십은 전 세계 시장에서 지속적으로 성장해 나가는 과정에서 중요한 발걸음이다.

우리의 목표는 단순하다. 첨단 트레이딩 기술을 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 하는 것이다. 우리는 트레이딩을 더 간편하고 빠르며 효율적으로 만들기 위해 안전한 시스템과 스마트 기술, 인공지능(AI)에 대한 투자를 지속할 것이다. ehamarkets AI를 통해 트레이더들이 시장을 더욱 손쉽게 탐색할 수 있도록 지원하는 플랫폼을 구축하고 있다"라고 말했다.

이하마켓츠는 외환, 원자재, 주식 및 지수에 대한 거래 기회를 제공하는 글로벌 다중 자산 트레이딩 플랫폼이다. 첨단 기술과 안정적인 시스템, 그리고 사용자가 시장을 모니터링하고 실시간 알림을 받으며 자연어를 통해 트레이딩 도구와 상호작용할 수 있도록 지원하는 지능형 트레이딩 어시스턴트 ehamarkets AI를 통해 트레이딩을 더욱 간편하게 만드는 데 주력하고 있다.

이하마켓츠는 2026년 글로벌 최우수 모바일 트레이딩 플랫폼(Best Mobile Trading Platform Global) 및 글로벌 가장 신뢰받는 트레이딩 플랫폼(Most Trusted Trading Platform Global)으로 선정됐다.

리버풀, 레알 마드리드, 뉴캐슬 유나이티드, 맨체스터 유나이티드에서 공격수로 활약한 오언은 잉글랜드 국가대표로 89경기에 출전했으며 2001년 발롱도르를 수상했다.

공식 웹사이트 >> https://www.ehamarkets.com/

앱 다운로드 >> https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

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SOURCE EHAMARKETS