Michael Owen、ehamarketsのグローバル・ブランド・アンバサダーに就任

香港およびニューヨーク、2026年8月15日 /PRNewswire/ -- ehamarketsは、イングランドサッカー界のレジェンドで、2001年のバロンドール受賞者であるMichael Owenとのグローバル・ブランド・パートナーシップを発表し、同氏が同ブランドのグローバル・ブランド・アンバサダーに就任したことを明らかにしました。

Owenは、ehamarketsがテクノロジー、信頼性、そしてよりシンプルな取引体験を重視している点に惹かれたと語りました。

「ehamarketsのグローバル・ブランド・アンバサダーに就任できたことを大変うれしく思います。ehamarketsがテクノロジーを活用して、取引をよりシンプルで効率的なものにしている点が気に入っています。世界中の人々に向けて現代的な取引体験を築いているブランドの一員となれたことに、とてもわくわくしています。」

ehamarketsの最高経営責任者（CEO）であるMarkus Weberは、この提携について、同社が世界各地で事業を拡大し、取引技術への投資を継続する中で、新たな章の始まりを意味するものだと述べました。

「Michael Owenは、イングランドサッカー界で最も知名度の高い人物の一人であり、ehamarketsの一員として迎えることができ、誇りに思います。彼のキャリア、実績、そして国際的な人気は、当社のグローバルブランドにまさにふさわしいものです。この提携は、当社が世界各地の市場で成長を続けていく上で重要な一歩となります。

当社の目標はシンプルです。高度な取引技術をより使いやすくすることです。当社は、取引をよりシンプルで迅速かつ効率的なものにするため、安全性の高いシステム、スマートテクノロジー、AIへの投資を続けます。ehamarkets AIを活用し、トレーダーが市場の動きにより容易に対応できるよう支援するプラットフォームを構築しています。」

ehamarketsは、外国為替、商品、株式、指数へのアクセスを提供するグローバルなマルチアセット取引プラットフォームです。同社は、先進技術、安定したシステム、インテリジェントな取引アシスタントであるehamarkets AIを活用し、取引をよりシンプルにすることに注力しています。ehamarkets AIは、ユーザーが市場を監視し、リアルタイムアラートを受け取り、自然言語で取引ツールを操作できるよう支援します。

2026年、ehamarketsは「世界最優秀モバイル取引プラットフォーム（Best Mobile Trading Platform Global）」および「世界で最も信頼される取引プラットフォーム（Most Trusted Trading Platform Global）」に選出されました。

かつてLiverpool、Real Madrid、Newcastle United、Manchester Unitedでストライカーを務めたMichael Owenは、イングランド代表として89試合に出場し、2001年にはバロンドールを受賞しました。

公式ウェブサイト>>https://www.ehamarkets.com/

アプリをダウンロード>>https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

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SOURCE EHAMARKETS