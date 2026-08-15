Michael Owen Sertai ehamarkets sebagai Duta Jenama Global

HONG KONG dan NEW YORK, 15 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- ehamarkets hari ini mengumumkan kerjasama jenama global bersama legenda bola sepak England dan pemenang Ballon d'Or 2001, Michael Owen, yang menyertai jenama itu sebagai Duta Jenama Global.

Owen berkata beliau tertarik dengan tumpuan ehamarkets terhadap teknologi, kebolehpercayaan dan pengalaman perdagangan yang lebih mudah.

"Saya berbesar hati menyertai ehamarkets sebagai Duta Jenama Globalnya. Saya menyukai cara ehamarkets menggunakan teknologi untuk menjadikan perdagangan lebih mudah dan cekap. Saya juga teruja dapat menjadi sebahagian daripada jenama yang sedang membangunkan pengalaman perdagangan moden untuk pengguna di seluruh dunia."

Markus Weber, Ketua Pegawai Eksekutif ehamarkets, berkata kerjasama itu membuka lembaran baharu untuk syarikat ketika ia terus memperluas kehadiran globalnya dan melabur dalam teknologi perdagangan.

"Michael Owen ialah salah satu nama paling dikenali dalam sukan bola sepak England dan kami dengan penuh bangga mengalu-alukan beliau menyertai ehamarkets. Kerjaya, pencapaian dan daya tarikannya di peringkat antarabangsa menjadikan beliau sangat sesuai dengan jenama global kami. Kerjasama ini merupakan langkah penting ketika kami terus berkembang di pasaran seluruh dunia.

"Matlamat kami mudah: menjadikan teknologi perdagangan yang canggih lebih mudah digunakan. Kami akan terus melabur dalam sistem yang selamat, teknologi pintar dan AI untuk menjadikan perdagangan lebih mudah, pantas dan cekap. Menerusi ehamarkets AI, kami membangunkan platform yang dapat membantu pedagang mengemudi pasaran dengan lebih mudah."

ehamarkets ialah platform perdagangan berbilang aset global yang menawarkan akses kepada tukaran mata wang asing (forex), komoditi, ekuiti dan indeks. Tumpuannya adalah untuk memudahkan proses perdagangan menerusi teknologi canggih, sistem yang stabil serta ehamarkets AI, iaitu pembantu perdagangan pintar yang dapat membantu pengguna memantau pasaran, menerima amaran secara masa nyata dan berinteraksi dengan alat dagangan menggunakan bahasa semula jadi.

Pada 2026, ehamarkets dinobatkan sebagai Platform Perdagangan Mudah Alih Terbaik Global dan Platform Perdagangan Paling Dipercayai Global.

Sebagai bekas penyerang Liverpool, Real Madrid, Newcastle United dan Manchester United, Michael Owen telah membuat 89 penampilan bersama skuad England dan memenangi Ballon d'Or 2001.

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SOURCE EHAMARKETS