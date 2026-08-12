센싱과 자율화의 연결: 섭콘, OGA 2026 및 가스텍 2026에서 산업용 AI와 AOP 기술 선보여

싱가포르, 말레이시아 쿠알라룸푸르 및 방콕 2026년 8월 12일 /PRNewswire/ -- 산업 자동화 및 산업용 인공지능(AI) 분야의 글로벌 선도기업 섭콘(SUPCON)(688777.SH, SUPCON.SW)이 동남아시아를 대표하는 양대 에너지 전시회인 말레이시아 쿠알라룸푸르의 오일 앤드 가스 아시아 2026(Oil & Gas Asia, OGA)과 태국 방콕의 가스텍 2026(Gastech 2026)에 참가한다고 발표했다.

역내 에너지 환경이 변화하면서 에너지 생산업체들은 운영 간소화, 공정 안전성과 효율성 극대화, 자산 수명주기 관리 최적화, 디지털 전환 가속화에 대한 증가하는 요구에 직면하고 있다. 섭콘은 두 행사에서 자율 운영 공장(Autonomous Operating Plant, AOP)으로 전환하기 위한 명확하고 실용적인 로드맵을 제공하도록 설계된 하드웨어, 소프트웨어 정의 제어 아키텍처 및 AI 기반 플랫폼으로 구성된 광범위한 생태계를 선보일 예정이다.

석유 및 가스 산업의 디지털 전환 주도

섭콘의 전시는 기존 자동화에서 완전한 운영 자율화로 전환하는 간극을 연결하도록 설계된 네 가지 핵심 기술 축을 중심으로 구성된다.

감지(SENSE): 첨단 현장 계측기

• Ethernet-APL 현장 기기(트랜스미터 및 제어 밸브): 이더넷 고급 물리 계층(Ethernet-Advanced Physical Layer, APL) 기술을 활용하는 섭콘의 APL 현장 장치는 현장 장비에서 제어 시스템까지 고속의 신뢰할 수 있는 본질적으로 안전한(intrinsically safe) 통신을 제공한다. 이러한 기반 연결성은 예측 분석과 디지털 트윈에 필요한 실시간 데이터 접근을 가능하게 한다.

분석(ANALYZE): 고정밀 가스 분석기

• Hobré 지능형 분석기: 석유 및 가스 산업을 위해 엔지니어링된 첨단 연속 가스 분석 기능을 제공한다. Hobré 지능형 분석기는 고정밀 실시간 측정을 지원한다. 이 시스템은 수동 샘플링을 최소화해 폐쇄루프 공정 최적화, 신속한 의사결정 및 플랜트 효율 향상을 지원한다.

제어(CONTROL): 소프트웨어 정의 제어 시스템

• 범용 제어 시스템(Universal Control Systems, UCS): 섭콘의 UCS는 제어 기능을 독점 하드웨어에서 분리한 차세대 소프트웨어 정의 제어 시스템이다. 클라우드 네이티브 아키텍처를 통해 기존 제어 캐비닛을 대체함으로써 물리적 설치 면적을 줄이고 자율 플랜트 운영을 위한 유연한 확장성을 제공한다.

최적화(OPTIMIZE): 산업용 AI, 데이터 플랫폼 및 로보틱스

• Tier0 산업용 데이터 플랫폼(Tier0 Industrial Data Platform): 클라우드 네이티브 통합 네임스페이스(Unified Namespace, UNS) 아키텍처를 기반으로 구축된 Tier0 플랫폼은 분산된 기업 시스템 전반에서 원활한 데이터 통합, 맥락화 및 애플리케이션 개발을 지원한다.

• TPT 범용 AI 플랫폼(TPT Universal AI Platform): 섭콘의 시계열 사전 학습 트랜스포머(Time-series Pre-trained Transformer, TPT)는 복잡한 시계열 공정 데이터를 모델링하도록 설계된 대규모 산업용 AI 플랫폼이다. TPT는 폐쇄루프 AI 최적화(AI Optimization, AIO)를 구현함으로써 공장이 운영 의사결정을 실시간으로 분석 및 예측하고 자율적으로 실행할 수 있도록 지원한다.

• 자율형 산업용 로보틱스(Autonomous Industrial Robotics): 아람코봇(Aramcobot)과 같은 이동형 로봇, 첨단 센싱 기술 및 중앙집중식 로봇 관리 플랫폼을 결합한 섭콘의 로봇 솔루션은 자율 공장 모니터링, 정기 점검 및 위험 상황 대응을 통해 작업자 안전성을 높이며 자율형 인력 운영 체계의 핵심 구성요소로 기능한다.

행사 세부 정보 및 라이브 시연

섭콘은 업계 리더, 파트너 및 기술 전문가들을 부스로 초청해 제품 라이브 시연과 전문가가 진행하는 기술 논의에 참여할 기회를 제공한다.

첫 번째 행사: OGA 2026

• 일정: 2026년 9월 2~4일

• 장소: 말레이시아 쿠알라룸푸르, 쿠알라룸푸르 컨벤션센터(Kuala Lumpur Convention Centre, KLCC)

• 홀/부스: 1번 홀, #1101 부스

두 번째 행사: 가스텍 2026

• 일정: 2026년 9월 14~17일

• 장소: 태국 방콕, 방콕 국제무역전시센터(Bangkok International Trade & Exhibition Centre, BITEC)

• 부스: AIZ80 부스

방문객은 [email protected]을 통해 섭콘 팀과의 임원 미팅을 사전 예약할 수 있다.

섭콘 소개

섭콘(688777.SH, SUPCON.SW)은 제어 시스템, 디지털 플랫폼, 로보틱스 및 소프트웨어 솔루션을 제공해 전 세계 공정 및 에너지 산업을 지원하는 산업 자동화 및 산업용 AI 분야의 글로벌 공급업체다. 중국 항저우에 본사를 두고 있으며 싱가포르에 섭콘 해외 사업 본부(SUPCON International Business Headquarters)와 전 세계 각지에 지역 허브를 운영하고 있는 섭콘은 산업 지능화를 고도화하고 고객의 성공을 지원할 수 있는 탄탄한 기반을 갖추고 있다. 섭콘은 석유 및 가스, 화학 및 석유화학을 비롯한 주요 공정 산업과 전력, 펄프 및 제지, 건축자재 등 다양한 산업 분야에서 전 세계 300개 이상의 선도기업과 4만 곳 이상의 고객으로부터 신뢰를 받고 있다. 섭콘은 자동화에서 자율운영으로의 진화를 주도하며 보다 안전하고 스마트하며 지속 가능한 산업 운영을 실현하고 있다.

자세한 정보는 global.supcon.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE SUPCON