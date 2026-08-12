Menghubungkan Teknologi Sensor Industri dengan Sistem Otonom: SUPCON Tampilkan Teknologi AI dan AOP Industri di OGA 2026 dan Gastech 2026

SINGAPURA dan KUALA LUMPUR, Malaysia dan BANGKOK, 12 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), pemimpin solusi otomasi produksi dan kecerdasan buatan untuk industri di pasar global, akan memperkenalkan berbagai teknologi AI dan Autonomous Operating Plant (AOP) untuk industri dalam dua pameran energi utama di Asia Tenggara, yakni Oil & Gas Asia (OGA) 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan Gastech 2026 di Bangkok, Thailand.

Perkembangan industri energi di Asia menuntut berbagai perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan proses produksi, mengoptimalkan pengelolaan aset, dan mempercepat transformasi digital. Melalui kedua pameran tersebut, SUPCON akan menampilkan rangkaian perangkat keras, arsitektur sistem kontrol berbasis perangkat lunak, dan platform berbasis AI yang mendukung perusahaan menuju operasional pabrik yang semakin otonom (Autonomous Operating Plant/AOP).

Mempercepat Transformasi Digital di Industri Migas

SUPCON membagi solusi yang dipamerkan di ajang tersebut ke dalam empat pilar teknologi. Keempatnya menggambarkan tahapan dari sistem otomasi konvensional menuju aktivitas operasional yang lebih otonom:

SENSE: Instrumentasi Lapangan Mutakhir

Ethernet-APL Field Devices (Transmitters & Control Valves): Perangkat lapangan SUPCON berbasis teknologi Ethernet-Advanced Physical Layer (APL) menyediakan sistem komunikasi berkecepatan tinggi, andal, dan aman secara intrinsik antara perangkat lapangan dan sistem kontrol. Konektivitas tersebut menjadi dasar untuk mengakses data secara real time yang dapat digunakan untuk analitik prediktif dan digital twins.

ANALYZE: Gas Analyzer Berpresisi Tinggi

Hobré Intelligent Analyzers: Solusi ini menyediakan analisis gas secara kontinu untuk kebutuhan industri migas. Sistem Hobré mendukung pengukuran secara real time dengan tingkat akurasi tinggi, serta mengurangi kebutuhan pengambilan sampel secara manual. Data tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses secara closed-loop, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi pabrik.

CONTROL: Sistem Kontrol Berbasis Perangkat Lunak

Universal Control Systems (UCS): UCS merupakan sistem kontrol generasi terbaru yang memisahkan fungsi kontrol dari perangkat keras khusus. Dengan arsitektur cloud-native, UCS menggantikan pendekatan berbasis kabinet kontrol konvensional sehingga menghemat kebutuhan ruang. Sistem ini juga memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan skala operasional pabrik yang semakin otonom.

OPTIMIZE: AI Industri, Platform Data, dan Robotika

Tier0 Industrial Data Platform: Platform Tier0 menggunakan arsitektur cloud-native Unified Namespace (UNS) untuk integrasi dan kontekstualisasi data dari berbagai sistem perusahaan. Platform ini juga mendukung pengembangan aplikasi dengan sistem yang sebelumnya terpisah-pisah.

Platform Tier0 menggunakan arsitektur Unified Namespace (UNS) untuk integrasi dan kontekstualisasi data dari berbagai sistem perusahaan. Platform ini juga mendukung pengembangan aplikasi dengan sistem yang sebelumnya terpisah-pisah. TPT Universal AI Platform: Time-series Pre-trained Transformer (TPT) SUPCON merupakan platform AI Industri yang mengolah dan membuat model data proses berbasis time series yang kompleks. Melalui optimalisasi AI secara closed-loop (AIO), TPT membantu pabrik menganalisis data, membuat prediksi, dan menjalankan keputusan operasional secara otonom dalam waktu nyata.

Time-series Pre-trained Transformer (TPT) SUPCON merupakan platform AI Industri yang mengolah dan membuat model data proses berbasis yang kompleks. Melalui optimalisasi AI secara (AIO), TPT membantu pabrik menganalisis data, membuat prediksi, dan menjalankan keputusan operasional secara otonom dalam waktu nyata. Autonomous Industrial Robotics: Solusi robotika SUPCON menggabungkan robot bergerak seperti Aramcobot, teknologi sensor industri, dan platform manajemen robot terpusat. Teknologi tersebut mendukung pemantauan pabrik, inspeksi rutin, dan penanganan potensi bahaya secara otonom sehingga turut meningkatkan keselamatan pekerja.

Informasi Acara dan Demo Produk

SUPCON mengundang pelaku industri, mitra, dan ahli teknik untuk mengunjungi booth perusahaan. Pengunjung dapat melihat demo produk secara langsung dan berdiskusi dengan tim ahli SUPCON.

Oil & Gas Asia (OGA) 2026

Jadwal: 02–04 September 2026

02–04 September 2026 Lokasi: Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia

Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia Hall / Booth: Hall 1, Booth #1101

Gastech 2026

Jadwal: 14–17 September 2026

14–17 September 2026 Lokasi: Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand

Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand Booth: Booth AIZ80

Pengunjung dapat menjadwalkan pertemuan dengan tim SUPCON melalui [email protected]

Tentang SUPCON

SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) adalah pemimpin solusi otomasi industri dan AI Industri di pasar global. SUPCON juga menyediakan sistem kontrol, platform digital, sistem robotika, dan solusi perangkat lunak untuk industri proses dan energi di seluruh dunia. Berkantor pusat di Hangzhou, Tiongkok, SUPCON juga memiliki kantor pusat bisnis internasional di Singapura, serta sejumlah basis regional di berbagai negara. Melalui jaringan tersebut, SUPCON membantu berbagai perusahaan meningkatkan kapabilitas teknologi industri dan mencapai tujuan bisnis. SUPCON dipercaya oleh lebih dari 300 perusahaan terkemuka dan melayani lebih dari 40.000 pelanggan di seluruh dunia. Solusinya telah digunakan di berbagai industri proses, termasuk migas, kimia, dan petrokimia, serta sektor pembangkit listrik, pulp dan kertas, material bangunan, dan industri lainnya. SUPCON mempercepat transformasi industri dari otomasi menuju otonomi dengan membantu perusahaan membangun operasional yang lebih aman, cerdas, dan berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut: global.supcon.com.

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