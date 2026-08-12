Menghubungkan Teknologi Sensor Industri dengan Sistem Otonom: SUPCON Tampilkan Teknologi AI dan AOP Industri di OGA 2026 dan Gastech 2026
Berita ini disediakan olehSUPCON
12 Agt, 2026, 12:40 WIB
SINGAPURA dan KUALA LUMPUR, Malaysia dan BANGKOK, 12 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), pemimpin solusi otomasi produksi dan kecerdasan buatan untuk industri di pasar global, akan memperkenalkan berbagai teknologi AI dan Autonomous Operating Plant (AOP) untuk industri dalam dua pameran energi utama di Asia Tenggara, yakni Oil & Gas Asia (OGA) 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan Gastech 2026 di Bangkok, Thailand.
Perkembangan industri energi di Asia menuntut berbagai perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan proses produksi, mengoptimalkan pengelolaan aset, dan mempercepat transformasi digital. Melalui kedua pameran tersebut, SUPCON akan menampilkan rangkaian perangkat keras, arsitektur sistem kontrol berbasis perangkat lunak, dan platform berbasis AI yang mendukung perusahaan menuju operasional pabrik yang semakin otonom (Autonomous Operating Plant/AOP).
Mempercepat Transformasi Digital di Industri Migas
SUPCON membagi solusi yang dipamerkan di ajang tersebut ke dalam empat pilar teknologi. Keempatnya menggambarkan tahapan dari sistem otomasi konvensional menuju aktivitas operasional yang lebih otonom:
SENSE: Instrumentasi Lapangan Mutakhir
- Ethernet-APL Field Devices (Transmitters & Control Valves): Perangkat lapangan SUPCON berbasis teknologi Ethernet-Advanced Physical Layer (APL) menyediakan sistem komunikasi berkecepatan tinggi, andal, dan aman secara intrinsik antara perangkat lapangan dan sistem kontrol. Konektivitas tersebut menjadi dasar untuk mengakses data secara real time yang dapat digunakan untuk analitik prediktif dan digital twins.
ANALYZE: Gas Analyzer Berpresisi Tinggi
- Hobré Intelligent Analyzers: Solusi ini menyediakan analisis gas secara kontinu untuk kebutuhan industri migas. Sistem Hobré mendukung pengukuran secara real time dengan tingkat akurasi tinggi, serta mengurangi kebutuhan pengambilan sampel secara manual. Data tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses secara closed-loop, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi pabrik.
CONTROL: Sistem Kontrol Berbasis Perangkat Lunak
- Universal Control Systems (UCS): UCS merupakan sistem kontrol generasi terbaru yang memisahkan fungsi kontrol dari perangkat keras khusus. Dengan arsitektur cloud-native, UCS menggantikan pendekatan berbasis kabinet kontrol konvensional sehingga menghemat kebutuhan ruang. Sistem ini juga memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan skala operasional pabrik yang semakin otonom.
OPTIMIZE: AI Industri, Platform Data, dan Robotika
- Tier0 Industrial Data Platform: Platform Tier0 menggunakan arsitektur cloud-native Unified Namespace (UNS) untuk integrasi dan kontekstualisasi data dari berbagai sistem perusahaan. Platform ini juga mendukung pengembangan aplikasi dengan sistem yang sebelumnya terpisah-pisah.
- TPT Universal AI Platform: Time-series Pre-trained Transformer (TPT) SUPCON merupakan platform AI Industri yang mengolah dan membuat model data proses berbasis time series yang kompleks. Melalui optimalisasi AI secara closed-loop (AIO), TPT membantu pabrik menganalisis data, membuat prediksi, dan menjalankan keputusan operasional secara otonom dalam waktu nyata.
- Autonomous Industrial Robotics: Solusi robotika SUPCON menggabungkan robot bergerak seperti Aramcobot, teknologi sensor industri, dan platform manajemen robot terpusat. Teknologi tersebut mendukung pemantauan pabrik, inspeksi rutin, dan penanganan potensi bahaya secara otonom sehingga turut meningkatkan keselamatan pekerja.
Informasi Acara dan Demo Produk
SUPCON mengundang pelaku industri, mitra, dan ahli teknik untuk mengunjungi booth perusahaan. Pengunjung dapat melihat demo produk secara langsung dan berdiskusi dengan tim ahli SUPCON.
Oil & Gas Asia (OGA) 2026
- Jadwal: 02–04 September 2026
- Lokasi: Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia
- Hall / Booth: Hall 1, Booth #1101
Gastech 2026
- Jadwal: 14–17 September 2026
- Lokasi: Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand
- Booth: Booth AIZ80
Pengunjung dapat menjadwalkan pertemuan dengan tim SUPCON melalui [email protected]
Tentang SUPCON
SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) adalah pemimpin solusi otomasi industri dan AI Industri di pasar global. SUPCON juga menyediakan sistem kontrol, platform digital, sistem robotika, dan solusi perangkat lunak untuk industri proses dan energi di seluruh dunia. Berkantor pusat di Hangzhou, Tiongkok, SUPCON juga memiliki kantor pusat bisnis internasional di Singapura, serta sejumlah basis regional di berbagai negara. Melalui jaringan tersebut, SUPCON membantu berbagai perusahaan meningkatkan kapabilitas teknologi industri dan mencapai tujuan bisnis. SUPCON dipercaya oleh lebih dari 300 perusahaan terkemuka dan melayani lebih dari 40.000 pelanggan di seluruh dunia. Solusinya telah digunakan di berbagai industri proses, termasuk migas, kimia, dan petrokimia, serta sektor pembangkit listrik, pulp dan kertas, material bangunan, dan industri lainnya. SUPCON mempercepat transformasi industri dari otomasi menuju otonomi dengan membantu perusahaan membangun operasional yang lebih aman, cerdas, dan berkelanjutan.
Informasi lebih lanjut: global.supcon.com.
SOURCE SUPCON
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