センシングから自律化への架け橋：SUPCON、OGA 2026およびGastech 2026にて産業用AIおよびAOP技術を出展

シンガポール、クアラルンプール（マレーシア）、バンコク、2026年8月12日 /PRNewswire/ -- 産業オートメーションおよび産業用AIのグローバルリーダーであるSUPCON（688777.SH、SUPCON.SW）は、東南アジアを代表する2つのエネルギー展示会への出展を発表しました：マレーシアのクアラルンプールで開催されるOil & Gas Asia（OGA）2026、およびタイのバンコクで開催されるGastech 2026です。

地域のエネルギー情勢が変化する中、エネルギー事業者にとって、業務効率化、プロセスの安全性と効率の最大化、資産ライフサイクル管理の最適化、ならびにデジタルトランスフォーメーションの加速が喫緊の課題となっています。両展示会においてSUPCONは、自律型操業プラント（AOP）に向けた明確かつ実践的なロードマップを提供すべく設計された、ハードウェア、ソフトウェア定義型制御アーキテクチャ、およびAI駆動型プラットフォームからなる広範なエコシステムを紹介します。

石油・ガス業界における産業デジタルトランスフォーメーションの推進

SUPCONの展示は、従来の自動化から完全な自律運用への移行を実現するために設計された、4つの技術的柱を軸に構成されています：

センシング：高度なフィールド計測技術

Ethernet-APLフィールドデバイス（トランスミッターおよび制御弁）： SUPCONのAPLフィールドデバイスは、Ethernet-Advanced Physical Layer（APL）技術を活用し、フィールドデバイスから制御システムへの高速かつ信頼性の高い本質安全防爆通信を実現します。この基盤となる接続性により、予測分析やデジタルツインのためのリアルタイムデータアクセスが可能になります。

分析：高精度ガス分析計

Hobréインテリジェントアナライザー： 石油・ガス業界向けに設計された、高度で継続的なガス分析ソリューションを提供します。Hobréのインテリジェントアナライザーは、高精度なリアルタイム測定を実現します。これらのシステムは手動サンプリングを最小限に抑え、閉ループプロセス最適化、迅速な意思決定、ならびにプラント効率の向上を支援します。

制御：ソフトウェア定義型制御システム

Universal Control Systems（UCS）： SUPCONのUCSは、制御機能を専用ハードウェアから切り離した次世代のソフトウェア定義型制御システムです。UCSはクラウドネイティブアーキテクチャにより従来の制御キャビネットを置き換えることで、設置面積を削減し、自律的なプラント運用に向けた柔軟な拡張性を提供します。

最適化：産業用AI、データプラットフォーム、ロボティクス

Tier0産業用データプラットフォーム： クラウドネイティブなUnified Namespace（UNS）アーキテクチャを基盤とするTier0プラットフォームは、分散したエンタープライズシステム全体にわたるシームレスなデータ統合、コンテキスト化、およびアプリケーション開発を実現します。

クラウドネイティブなUnified Namespace（UNS）アーキテクチャを基盤とするTier0プラットフォームは、分散したエンタープライズシステム全体にわたるシームレスなデータ統合、コンテキスト化、およびアプリケーション開発を実現します。 TPT Universal AI Platform： SUPCONのTime-series Pre-trained Transformer（TPT）は、複雑な時系列プロセスデータをモデル化するために設計された大規模な産業用AIプラットフォームです。閉ループAI最適化（AIO）を実現することで、TPTはプラントが運用上の意思決定をリアルタイムで分析、予測し、自律的に実行することを可能にします。

SUPCONのTime-series Pre-trained Transformer（TPT）は、複雑な時系列プロセスデータをモデル化するために設計された大規模な産業用AIプラットフォームです。閉ループAI最適化（AIO）を実現することで、TPTはプラントが運用上の意思決定をリアルタイムで分析、予測し、自律的に実行することを可能にします。 自律型産業用ロボット： SUPCONのロボットソリューションは、移動型ロボット（Aramcobotなど）、高度なセンシング技術、および一元化されたロボット管理プラットフォームを組み合わせることで、自律的なプラント監視、日常点検、および危険介入を通じて作業員の安全性を高め、自律型労働力の重要な構成要素を担います。

イベントの詳細およびライブデモ

SUPCONは、業界リーダー、パートナー、技術専門家の皆様をブースにお招きし、実機デモや専門家による技術ディスカッションを実施いたします：

第1出展会場：Oil & Gas Asia（OGA）2026

日程： 2026年9月2日～4日

2026年9月2日～4日 場所： クアラルンプール・コンベンション・センター（KLCC）（マレーシア、クアラルンプール）

クアラルンプール・コンベンション・センター（KLCC）（マレーシア、クアラルンプール） ホール/ブース： ホール1、ブース番号#1101

第2出展会場：Gastech 2026

日程： 2026年9月14日～17日

2026年9月14日～17日 場所： バンコク国際貿易展示センター（BITEC）（タイ、バンコク）

バンコク国際貿易展示センター（BITEC）（タイ、バンコク） ブース： ブース番号AIZ80

ご来場者様は、[email protected]にてSUPCONチームとのエグゼクティブミーティングを事前予約いただけます。

SUPCONについて

SUPCON（688777.SH、SUPCON.SW）は、産業オートメーションおよび産業用AIのグローバルプロバイダーであり、世界のプロセス産業およびエネルギー産業を支える制御システム、デジタルプラットフォーム、ロボティクス、およびソフトウェアソリューションを提供しています。中国の杭州に本社を置き、シンガポールにSUPCON国際事業本部、世界各地に地域拠点を置くSUPCONは、産業インテリジェンスを向上させ、お客様の成功を推進する体制を整えています。石油・ガス、化学・石油化学などの主要プロセス産業をはじめ、電力、パルプ・製紙、建材といった多様な業界において、世界300社以上の大手企業および4万社を超えるお客様から信頼されているSUPCONは、自動化から自律化への進化を推進し、より安全でスマート、かつ持続可能な産業運営を実現しています。

詳細については、global.supcon.comをご覧ください。

SOURCE SUPCON