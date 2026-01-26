신젠 인터내셔널, 브리스톨 마이어스 스퀴브와의 장기 연구 협력 2035년까지 연장

벵갈루루, 인도, 2026년 1월 27일 /PRNewswire/ -- 글로벌 계약 연구•개발•제조 기관(CRDMO)인 신젠 인터내셔널(Syngene International)이 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol Myers Squibb, BMS)와의 장기 전략적 협력 관계를 2035년까지 연장한다고 20일 발표했다. 이번 연장 협약에선 연구에서 상용화에 이르는 원활한 진행을 가능하게 하기 위해, 발견(화학, 생물학, 약물 대사 및 약동학), 중개 과학, 제약 개발 및 제조, 임상 시험, 데이터 및 정보 기술 서비스에 이르는 의약품 개발 라이프사이클 전반에 걸친 통합 서비스의 범위를 확대한다. 이번 협력 확대는 성장의 다음 단계를 의미하며, 통합된 종단간 과학 및 제조 솔루션을 제공하는 전략적 파트너로서 신젠 인터내셔널의 입지를 강화한다.

신젠 인터내셔널의 피터 베인즈(Peter Bains) 전무이사 겸 CEO는 "신젠과 브리스톨 마이어스 스퀴브 간 협력은 25년 이상 지속되어 왔으며, 과학적 탁월성, 운영의 신뢰성, 혁신적인 치료법 발전을 위한 공동의 의지를 기반으로 한다"면서 "2035년까지 양사간 협업을 연장하기로 한 이번 계약을 통해 신젠은 10년이라는 장기적인 관점에서 새로운 역량과 인프라 구축의 미래를 함께 계획할 수 있게 됐으며, 이러한 장기적 관점은 양사에 전략적 가치를 더하는 이 협업의 핵심 특징이다"고 말했다. 이어 "전 세계 환자 치료 결과를 개선할 가능성이 있는 BMS의 차세대 발견, 개발 및 제조 프로그램을 지원하게 되어 기쁘게 생각한다"고 덧붙였다.

브리스톨 마이어스 스퀴브의 페이얼 셰스(Payal Sheth) 치료 발견 과학 부문 수석 부사장은 "브리스톨 마이어스 스퀴브의 모든 활동은 환자로부터 시작된다"고 말했다. 그는 "BMS는 과학적 열망을 발전시키는 데 중요한 역할을 해온 신젠과의 오랜 협업을 매우 소중히 여긴다"면서 "이번에 확대된 협력은 혁신적인 과학을 발전시키기 위한 BMS의 의지를 반영하며, 연구, 개발 및 제조 역량을 효과적으로 통합하여 변혁적인 의약품의 공급을 가속화하고 새로운 치료 옵션을 기다리는 전 세계 환자에게 희망을 가져다줄 것"이라고 말했다.

신젠과 브리스톨 마이어스 스퀴브의 협력은 1998년 시작되어 신젠의 첫 전용 연구개발 센터인 바이오콘 브리스톨 마이어스 스퀴브 연구개발 센터(BBRC) 설립으로 이어졌으며, 이 센터는 2009년 본격 가동에 들어갔다. 수년간 BBRC는 브리스톨 마이어스 스퀴브의 주요 전략적 연구개발 거점으로 발전해 왔으며, 표적 식별, 선도물질 발굴, 선도물질 최적화, 제약 개발, 분자 및 세포 생물학, 단백질 과학, 분석 생물학, 임상 바이오마커에 이르는 통합 역량을 지원하고 있다. 현재 약 700명의 신젠 과학자들이 브리스톨 마이어스 스퀴브 글로벌 연구 조직의 연장선상에서 근무하는 이 센터는 심혈관, 섬유증, 면역학, 종양학 등 다양한 치료 분야의 신약 발견, 전임상 개발 및 특허 출원에 기여하고 있다.

설립 이후 BBRC는 신약 후보물질의 초기 발견 단계부터 인체 최초 시험까지의 진행을 가속화하는 데 중추적인 역할을 수행해 왔으며, 이를 통해 브리스톨 마이어스 스퀴브의 개발 기간 단축과 전체 비용 절감에 기여하고 있다.

신젠 인터내셔널(Syngene International Ltd., BSE: 539268, NSE: SYNGENE, ISIN: INE 398R01022)은 글로벌 제약, 바이오테크, 영양, 동물 건강, 소비재 및 특수 화학 분야에 통합 연구•개발•제조 서비스를 제공하는 기업이다. 5600명의 과학자를 포함한 8200명 이상의 직원을 둔 신젠은 심층적인 전문성과 과학적 탁월성, 강력한 데이터 보안, 세계적 수준의 제조 역량을 신속하게 제공하여 시장 출시 기간을 단축하고 혁신 비용을 절감한다.

인도 및 미국 전역에 걸쳐 23만 제곱미터 이상의 전문적인 연구•개발•제조 시설을 보유한 신젠은 첨단 과학을 추구하는 바이오테크 기업과 BMS, GSK, Zoetis, Merck KGaA와 같은 다국적 기업을 포함한 다양한 산업 부문의 400여 글로벌 고객사와 협력하고 있다. 자세한 내용은 www.syngeneintl.com에서 확인할 수 있다. 신젠 인터내셔널의 최신 환경•사회•지배구조(ESG) 보고서는 신젠 ESG 보고서(Syngene ESG Report) 섹션에서 확인할 수 있다.

