아시아 최대 제약 전시회, 2026년 6월 상하이에서 재개최

상하이, 2026년 3월 3일 /PRNewswire/ -- CPHI & PMEC 차이나 2026(CPHI & PMEC China 2026)이 지난 몇 년간의 성공적인 개최 성과를 바탕으로 2026년 6월 16일부터 18일까지 상하이 국제엑스포센터(Shanghai New International Expo Centre, SNIEC)에서 개최된다.

세계적인 제약 원료 및 제조 솔루션 전시회인 이번 행사는 11만 명 이상의 참관객과 3600개 이상의 국내외 전시업체가 참가할 것으로 예상된다. 이에 따라 CPHI & PMEC 차이나는 중국 제약 산업의 핵심 역량을 기반으로 한 아시아 최대 제약 행사로서, 소싱•공급•혁신을 아우르는 독보적 기회를 제공한다.

CPHI & PMEC China 2026 (PRNewsfoto/CPHI & PMEC China)

CPHI & PMEC 차이나의 가파른 성장은 중국이 글로벌 제약 원료 공급 허브로 자리매김하고 있음을 보여준다. 본 전시회는 API와 천연 추출물, 제약 기계, 실험실 장비, 포장, 바이오테크, 중의약(Traditional Chinese Medicine, TCM)에 이르기까지 현대 의약 산업을 구성하는 핵심 제품과 솔루션을 한자리에 모으는 필수 마켓플레이스로 자리 잡았다.

인포마 마켓(Informa Markets)의 오르한 카글라얀(Orhan Caglayan) 제약 포트폴리오 수석부사장은 "CPHI & PMEC 차이나의 성장은 중국의 혁신 속도를 그대로 반영하며, 소싱, 공급망 최적화, 전략적 파트너십 구축을 위한 궁극적인 목적지로서의 위상을 공고히 하고 있다. CPHI & PMEC 차이나 2026은 제약 산업의 회복력과 미래 지향적 비전을 보여주는 상징적 행사다"라고 말했다.

2026년 전시회는 중국이 보유한 전통 의약 원료와 첨단 제약 기술 역량을 동시에 반영해 중의약 전용 파빌리온과 차세대 API 쇼케이스 등 확장된 전시 구역을 선보인다. 또한 의료 미용 포장, 첨단 기술, 스마트 실험실 공간 등 특화 존과 신규 참가 기업 확대를 통해 전시 범위를 더 강화할 예정이다.

참관객은 아시아 최대 규모의 제약 기계 제조업체 및 최첨단 생산 기술을 한자리에서 접할 수 있다. 장비 실시간 시연, 기술 세미나, 초청 바이어 매치메이킹 프로그램 및 공장 방문 프로그램 등 다양한 네트워킹 프로그램을 통해 해외 바이어와 주요 공급업체 간 직접 연결을 지원한다.

700명 이상의 전문가 및 관계자가 참여하는 100여 개 이상의 콘퍼런스와 워크숍도 마련된다. 이러한 세션들을 통해 참가자들은 시장 인사이트와 기술 전문 지식을 심층적으로 접할 수 있으며, 임상시험 단계 신약, 바이오테크, 제약 기계 기술 등 빠르게 진화하는 산업 혁신의 중심에서 최신 동향을 파악할 수 있다.

중국 대표 제조업체와의 글로벌 소싱, 중의약 원료 및 천연 추출물 발굴, 생산 설비용 제약 기계 평가, 위탁생산 파트너십 구축, 네트워킹 및 최신 트렌드 학습을 위한 결정적 글로벌 플랫폼을 놓치지 말아야 할 것이다.

자세한 정보 및 등록은 https://www.cphi.com/china/en/home.html에서 확인할 수 있다.

SOURCE CPHI & PMEC China