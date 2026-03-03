Pameran Industri Farmasi Terbesar di Asia Kembali Digelar di Shanghai pada Juni 2026

Sebagai pameran terkemuka dunia yang menampilkan bahan baku farmasi dan solusi manufaktur, CPHI & PMEC China 2026 akan menghadirkan lebih dari 110.000 pengunjung, serta lebih dari 3.600 peserta pameran dari dalam dan luar negeri. Dengan catatan ini, CPHI & PMEC China menjadi pameran industri farmasi terbesar di Asia sehingga menyediakan berbagai peluang untuk pengadaan, distribusi, dan inovasi di pusat industri farmasi Tiongkok.

Pertumbuhan pesat CPHI & PMEC China mencerminkan reputasi Tiongkok sebagai pusat bahan baku farmasi di dunia. Ajang ini telah menyediakan akses utama untuk produk dan solusi yang mendukung industri farmasi modern di seluruh dunia, mulai dari bahan aktif farmasi (API), ekstrak alami, mesin produksi, peralatan laboratorium, kemasan, hingga bioteknologi dan Obat-obatan Tradisional Tiongkok (TCM).

Orhan Caglayan, Executive Vice President, Pharma Portfolio, Informa Markets, mengatakan, "Perkembangan CPHI & PMEC China mencerminkan pesatnya inovasi di Tiongkok, sekaligus memperkuat posisi negara ini sebagai destinasi utama pengadaan bahan baku, optimalisasi rantai pasok, dan pembentukan kemitraan strategis. CPHI & PMEC China 2026 menjadi bukti daya tahan dan visi masa depan industri farmasi."

Edisi 2026 akan menghadirkan zona pameran yang lebih luas, termasuk paviliun TCM dan area khusus API generasi terbaru, menyoroti keunggulan Tiongkok dalam bahan tradisional maupun inovasi farmasi mutakhir. Peserta pameran baru dan area pameran khusus untuk kemasan estetika medis, teknologi terdepan, dan laboratorium pintar juga akan melengkapi ajang ini.

Pengunjung dapat mengakses konsentrasi terbesar produsen mesin farmasi di Asia serta teknologi produksi terkini. Sesi demo peralatan produksi, seminar teknis, serta program jejaring seperti "Hosted Buyer Matchmaking Program" dan kunjungan pabrik akan memfasilitasi pertemuan langsung antara pembeli internasional dan pemasok terkemuka.

Lebih dari 100 konferensi dan lokakarya yang dipandu oleh lebih dari 700 pakar dan eksekutif akan memberikan wawasan pasar dan pengetahuan teknis yang mendalam. Sesi-sesi ini menempatkan peserta pada pusat inovasi cepat, mulai dari pengembangan obat investigasi hingga bioteknologi dan teknologi mesin terbaru.

Jangan lewatkan platform global utama ini untuk menjalin kerja sama dengan produsen terkemuka Tiongkok, menemukan bahan TCM dan ekstrak alami, mengevaluasi mesin farmasi untuk kebutuhan produksi, bermitra dengan produsen kontrak, memperluas jejaring, serta mengikuti tren inovasi farmasi terkini.

Informasi selengkapnya dan registrasi: https://www.cphi.com/china/en/home.html

