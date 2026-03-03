Największe targi farmaceutyczne w Azji powracają do Szanghaju w czerwcu 2026 r.

SZANGHAJ, 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Targi CPHI & PMEC China 2026 odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2026 r. w Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), kontynuując niezwykle udany cykl imprez z ostatnich kilku lat.

Jako najważniejsze światowe wydarzenie poświęcone składnikom farmaceutycznym i rozwiązaniom produkcyjnym, tegoroczna edycja zgromadzi ponad 110 000 uczestników oraz ponad 3600 lokalnych i międzynarodowych wystawców. Dzięki temu targi CPHI & PMEC China są największym wydarzeniem branży farmaceutycznej w Azji, oferującym niezrównane możliwości w zakresie pozyskiwania, dostaw i innowacji na potężnym rynku farmaceutycznym Chin.

Niezwykły rozwój targów CPHI & PMEC w Chinach świadczy o reputacji tego kraju jako globalnego centrum produkcji składników farmaceutycznych. Wydarzenie to stało się istotnym rynkiem zbytu dla globalnych produktów i rozwiązań, które napędzają współczesną medycynę na całym świecie, od aktywnych składników farmaceutycznych, poprzez ekstrakty naturalne, maszyny, przyrządy laboratoryjne i opakowania, po biotechnologię i tradycyjną medycynę chińską.

Orhan Caglayan, wiceprezes wykonawczy ds. portfolio farmaceutycznego w Informa Markets, dodaje: „Rozwój targów CPHI & PMEC China odzwierciedla niezwykłe tempo innowacji w Chinach, umacniając ich pozycję jako najlepszego miejsca do pozyskiwania dostawców, optymalizacji łańcucha dostaw i nawiązywania strategicznych partnerstw. Targi CPHI & PMEC China 2026 są świadectwem odporności i przyszłościowej wizji przemysłu farmaceutycznego".

W edycji 2026 pojawią się rozszerzone strefy, w tym pawilony poświęcone tradycyjnej medycynie chińskiej oraz prezentacjom nowej generacji aktywnych składników farmaceutycznych, które pokażą podwójną siłę Chin w zakresie tradycyjnych składników i najnowocześniejszych technologii farmaceutycznych. Obecność zupełnie nowych wystawców, wyspecjalizowanych obszarów w zakresie estetycznych opakowań medycznych, nowatorskich technologii oraz inteligentnych przestrzeni laboratoryjnych sprawia, że oferta wydarzenia jest jeszcze bardziej kompleksowa.

Uczestnicy uzyskają dostęp do największej w Azji bazy producentów maszyn farmaceutycznych i najnowocześniejszych technologii produkcyjnych. Prezentacje sprzętu na żywo, seminaria techniczne i programy networkingowe, takie jak program kojarzenia kupujących z dostawcami oraz wizyty w zakładach produkcyjnych, ułatwią nawiązanie bezpośrednich kontaktów między międzynarodowymi nabywcami a wiodącymi dostawcami.

Ponad 100 konferencji i warsztatów, prowadzonych przez ponad 700 ekspertów i urzędników, zapewni uczestnikom niezrównany dostęp do informacji rynkowych i wiedzy technicznej. Sesje te pozwolą uczestnikom znaleźć się w centrum szybkich innowacji, od leków badawczych po rozwój biotechnologii i maszyn.

Organizatorzy zapraszają do odwiedzenia tej wyjątkowej globalnej platformy, aby znaleźć najlepszych chińskich producentów, poznać składniki tradycyjnej medycyny chińskiej i naturalne ekstrakty, sprawdzić maszyny farmaceutyczne pod kątem potrzeb produkcyjnych, nawiązać współpracę z producentami kontraktowymi, poszerzyć sieć kontaktów, zdobyć wiedzę i być na bieżąco z trendami w dziedzinie innowacji farmaceutycznych.

Więcej informacji i rejestracja na stronie https://www.cphi.com/china/en/home.html

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2923341/press_release_pic.jpg

