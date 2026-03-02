Le plus grand salon pharmaceutique d'Asie revient à Shanghai en juin 2026

SHANGHAI, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- CPHI & PMEC China 2026 se tiendra du 16 au 18 juin 2026 au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), fort du succès massif rencontré ces dernières années.

CPHI & PMEC China 2026

Première destination mondiale pour les ingrédients pharmaceutiques et les solutions de fabrication, l'édition de cette année devrait rassembler plus de 110 000 participants et plus de 3 600 exposants locaux et internationaux. Cela fait de CPHI & PMEC China le plus grand événement pharmaceutique d'Asie, offrant des opportunités inégalées de s'approvisionner et d'innover au sein de la puissance pharmaceutique chinoise.

La croissance extraordinaire de CPHI & PMEC China témoigne de la réputation du pays en tant que plaque tournante mondiale pour les composants pharmaceutiques. L'événement est devenu la place de marché essentielle pour les produits et les solutions du monde entier qui alimentent la médecine moderne partout dans le monde, qu'il s'agisse d'IPA et d'extraits naturels, de machines, d'instruments de laboratoire et d'emballages, de biotechnologie ou de médecine traditionnelle chinoise (MTC).

Orhan Caglayan, vice-président exécutif, Pharma Portfolio, Informa Markets, ajoute : « La croissance de CPHI & PMEC China reflète le rythme extraordinaire de l'innovation en Chine, consolidant sa position en tant que destination ultime pour l'approvisionnement, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et l'établissement de partenariats stratégiques. CPHI & PMEC China 2026 est un témoignage de la résilience et de la vision d'avenir de l'industrie pharmaceutique ».

L'édition 2026 comprendra des zones élargies, notamment des pavillons de MTC et des vitrines d'IPA de nouvelle génération, reflétant la double force de la Chine en matière d'ingrédients patrimoniaux et d'avancées pharmaceutiques de pointe. Les nouveaux exposants et les espaces spécialisés dans l'emballage médico-esthétique, les technologies d'avant-garde et les laboratoires intelligents viendront enrichir l'offre très complète de l'événement.

Les participants auront accès à la plus grande concentration de fabricants de machines pharmaceutiques et de technologies de production de pointe en Asie. Des démonstrations d'équipement en direct, des séminaires techniques et des programmes de networking, tels que le Hosted Buyer Matchmaking Program et des visites d'usines, faciliteront les contacts directs entre les acheteurs internationaux et les principaux fournisseurs.

Plus de 100 conférences et ateliers, animés par plus de 700 experts et responsables, offriront aux participants un accès inégalé à l'information commerciale et à l'expertise technique. Ces sessions placent les participants au cœur de l'innovation rapide, depuis les médicaments expérimentaux jusqu'aux développements biotechnologiques et mécaniques.

Ne manquez pas cette plateforme mondiale incontournable pour vous approvisionner auprès des principaux fabricants chinois, découvrir les ingrédients de la MTC et les extraits naturels, évaluer les machines pharmaceutiques pour les besoins de la production, établir des partenariats avec des fabricants sous contrat, créer des réseaux, apprendre et rester à la pointe des tendances en matière d'innovation pharmaceutique.

Pour plus d'informations et pour s'inscrire, rendez-vous sur https://www.cphi.com/china/en/home.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923341/press_release_pic.jpg