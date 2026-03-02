La feria farmacéutica más grande de Asia regresa a Shanghái en junio de 2026

SHANGHAI, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- CPHI & PMEC China 2026 se llevará a cabo del 16 al 18 de junio de 2026 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC), aprovechando su gran éxito de los últimos años.

CPHI & PMEC China 2026

Como principal destino mundial para ingredientes farmacéuticos y soluciones de fabricación, la edición de este año reunirá a más de 110.000 asistentes y más de 3.600 expositores locales e internacionales. Esto convierte a CPHI & PMEC China en el evento farmacéutico más grande de Asia, ofreciendo oportunidades inigualables para abastecerse, suministrar e innovar en la potencia farmacéutica de China.

El extraordinario crecimiento de CPHI & PMEC China demuestra la reputación del país como centro global de componentes básicos farmacéuticos. El evento se ha convertido en el mercado esencial para productos y soluciones globales que impulsan la medicina moderna en todo el mundo, desde principios activos farmacéuticos (API) y extractos naturales, maquinaria, instrumental de laboratorio y envases, hasta biotecnología y Medicina Tradicional China (MTC).

Orhan Caglayan, vicepresidente ejecutivo de la cartera farmacéutica de Informa Markets, añadió: "El crecimiento de CPHI & PMEC China refleja el extraordinario ritmo de innovación en China, consolidando su posición como el destino ideal para el abastecimiento, la optimización de la cadena de suministro y el establecimiento de alianzas estratégicas. CPHI & PMEC China 2026 demuestra la resiliencia y la visión de futuro de la industria farmacéutica".

La edición de 2026 contará con zonas ampliadas, incluyendo pabellones de medicina tradicional china y exhibiciones de API de última generación, lo que refleja la doble fortaleza de China en ingredientes tradicionales y avances farmacéuticos de vanguardia. Expositores nuevos y áreas especializadas en envases de medicina estética, tecnologías de vanguardia y laboratorios inteligentes enriquecerán aún más la completa oferta del evento.

Los asistentes tendrán acceso a la mayor concentración de fabricantes de maquinaria farmacéutica y tecnologías de producción de vanguardia de Asia. Demostraciones de equipos en vivo, seminarios técnicos y programas de networking, como el Programa de Emparejamiento de Compradores Invitados y visitas a plantas, facilitarán la conexión directa entre compradores internacionales y proveedores líderes.

Más de 100 conferencias y talleres, impartidos por más de 700 expertos y funcionarios, brindarán a los asistentes un acceso inigualable a información de mercado y experiencia técnica. Estas sesiones sitúan a los participantes en el centro de la rápida innovación, desde fármacos en investigación hasta desarrollos biotecnológicos y de maquinaria.

No se pierda esta plataforma global definitiva para abastecerse de los principales fabricantes de China, descubrir ingredientes de medicina tradicional china y extractos naturales, evaluar maquinaria farmacéutica para las necesidades de producción, asociarse con fabricantes contratados, establecer contactos, aprender y mantenerse a la vanguardia de las tendencias en innovación farmacéutica.

Para obtener más información y registro, visite https://www.cphi.com/china/en/home.html