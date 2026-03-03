Největší farmaceutický veletrh v Asii se v červnu 2026 vrátí do Šanghaje
Mar 03, 2026, 13:50 ET
ŠANGHAJ, 3. března 2026 /PRNewswire/ -- Veletrh CPHI & PMEC China 2026 se bude konat od 16. do 18. června 2026 na výstavišti Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) a naváže na svůj velmi úspěšný průběh v posledních letech.
Jakožto přední světové místo pro farmaceutické suroviny a výrobní řešení přinese letošní ročník setkání více než 110 000 účastníků a více než 3 600 tuzemských i zahraničních vystavovatelů. Veletrh CPHI & PMEC China se tak jasně stává největší farmaceutickou akcí v Asii, která nabízí bezkonkurenční příležitosti pro získávání, dodávání a inovace v rámci čínského farmaceutického průmyslu.
Výjimečný růst veletrhu CPHI & PMEC China odráží pověst země jakožto globálního centra pro farmaceutické stavební bloky. Akce se stala nezbytným trhem pro globální produkty a řešení, která pohánějí moderní medicínu po celém světě od aktivních farmaceutických látek a přírodních extraktů, strojů, laboratorních přístrojů a obalů až po biotechnologie a tradiční čínskou medicínu (TCM).
Orhan Caglayan, výkonný viceprezident pro farmaceutické portfolio společnosti Informa Markets, uvedl: „Růst veletrhu CPHI & PMEC China odráží mimořádné tempo inovací v Číně a upevňuje její postavení jakožto ideální destinace pro získávání surovin, optimalizaci dodavatelského řetězce a navazování strategických partnerství. CPHI & PMEC China 2026 je důkazem odolnosti a vize farmaceutického průmyslu zaměřené na budoucnost."
Ročník 2026 nabídne rozšířené zóny včetně pavilonů tradiční čínské medicíny (TCM) a prezentací moderních aktivních farmaceutických látek, což odráží dvojí sílu Číny v oblasti tradičních složek i špičkového farmaceutického pokroku. Komplexní nabídku akce dále obohatí noví vystavovatelé a specializované oblasti pro balení medicínské estetiky, průkopnické technologie a chytré laboratorní prostory.
Účastníci získají přístup k největší koncentraci výrobců farmaceutických strojů a špičkových výrobních technologií v Asii. Živé ukázky zařízení, technické semináře a networkingové programy, jako bude například program pro zprostředkování spolupráce mezi účastníky, či návštěvy závodů umožní přímé propojení mezinárodních kupců s předními dodavateli.
Více než 100 konferencí a workshopů vedených více než 700 odborníky a úředníky poskytne účastníkům bezkonkurenční přístup k informacím o trhu a technickému know-how. Tyto programy staví účastníky do centra rychlých inovací od experimentálních léčiv až po biotechnologie a vývoj strojů.
Nezmeškejte tuto klíčovou globální příležitost pro získávání surovin od předních čínských výrobců, objevování složek tradiční čínské medicíny (TCM) a přírodních extraktů, hodnocení farmaceutických strojů pro výrobní potřeby, navazování partnerství s kontraktačními výrobci, networking, vzdělávání a sledování trendů ve farmaceutických inovacích.
Více informací získáte a zaregistrovat na akci se můžete na webu https://www.cphi.com/china/en/home.html.
