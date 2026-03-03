Крупнейшая фармацевтическая выставка в Азии возвращается в Шанхай в июне 2026 года

ШАНХАЙ, 3 марта 2026 года /PRNewswire/ -- CPHI & PMEC China 2026 пройдет с 16 по 18 июня 2026 года в новом Шанхайском международном выставочном центре (SNIEC), опираясь на чрезвычайно успешный опыт за последние несколько лет.

CPHI & PMEC China 2026

Являясь ведущим мировым направлением для фармацевтических ингредиентов и производственных решений, в этом году выставка соберет более 110 000 участников и более 3600 местных и международных экспонентов. Это делает CPHI & PMEC крупнейшим фармацевтическим мероприятием в Китае и Азии, предлагая беспрецедентные возможности для поиска, поставок и инноваций в фармацевтической отрасли Китая.

Необычайный рост CPHI & PMEC China говорит о репутации страны как глобального центра фармацевтических строительных блоков. Мероприятие стало важным рынком для глобальных продуктов и решений, которые обеспечивают современную медицину во всем мире, от лекарственных субстанций и натуральных экстрактов, оборудования, лабораторных инструментов и упаковки до биотехнологий и традиционной китайской медицины (ТКМ).

Орхан Чаглаян (Orhan Caglayan), исполнительный вице-президент по фармацевтическому портфелю Informa Markets, добавляет: «Рост CPHI & PMEC China отражает необычайные темпы инноваций в Китае, укрепляя его позиции в качестве конечного пункта назначения для снабжения, оптимизации цепочки поставок и налаживания стратегических партнерских отношений. CPHI & PMEC China 2026 является свидетельством устойчивости и перспективного видения фармацевтической промышленности».

Издание 2026 года будет включать расширенные зоны, в том числе павильоны TCM и витрины лекарственных субстанций следующего поколения, отражающие двойную силу Китая в ингредиентах наследия и передовых фармацевтических достижениях. Экспоненты, впервые участвующие в выставке, и специализированные области медицинской эстетической упаковки, передовых технологий и интеллектуальных лабораторных помещений еще больше расширят комплексные предложения мероприятия.

Участники получат доступ к крупнейшей в Азии концентрации производителей фармацевтического оборудования и передовых технологий производства. Демонстрации оборудования в реальном времени, технические семинары и сетевые программы, такие как программа подбора партнеров и посещения заводов, будут способствовать прямым связям между международными покупателями и ведущими поставщиками.

Более 100 конференций и семинаров, проводимых более чем 700 экспертами и должностными лицами, предоставят участникам беспрецедентный доступ к информации о рынке и технической экспертизе. Эти сессии ставят участников в центр быстрых инноваций, от исследовательских препаратов до биотехнологий и разработок оборудования.

Не пропустите эту глобальную платформу для поиска поставщиков от ведущих производителей Китая, открытия ингредиентов TCM и натуральных экстрактов, оценки фармацевтического оборудования для производственных нужд, партнерства с контрактными производителями, создания сетей, обучения и опережения тенденций в фармацевтических инновациях.

Для получения дополнительной информации и регистрации посетите https://www.cphi.com/china/en/home.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2923341/press_release_pic.jpg