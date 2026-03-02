Najväčší farmaceutický veľtrh v Ázii sa v júni 2026 vracia do Šanghaja
Mar 02, 2026, 15:12 ET
ŠANGHAJ, 2. marec 2026 /PRNewswire/ -- Veľtrhy CPHI a PMEC China 2026 sa budú konať od 16. do 18. júna 2026 v Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) a nadviažu na mimoriadne úspešné podujatia posledných rokoch.
Očakáva sa, že aktuálny ročník podujatia, ktoré je poprednou svetovou destináciou pre farmaceutické ingrediencie a výrobné riešenia, spojí viac ako 110 000 účastníkov a viac ako 3600 miestnych a medzinárodných vystavovateľov. Vďaka tomu je CPHI a PMEC China najväčšou farmaceutickou udalosťou v Ázii a ponúka bezkonkurenčné príležitosti na získavanie zdrojov, dodávky a inovácie v rámci čínskeho farmaceutického priemyslu.
Mimoriadny rast podujatí CPHI a PMEC China svedčí o reputácii krajiny ako globálneho centra farmaceutických ingrediencií. Toto podujatie sa stalo kľúčovým trhoviskom pre globálne produkty a riešenia, ktoré poháňajú modernú medicínu po celom svete, od API a prírodných extraktov, strojov, laboratórnych prístrojov a obalov až po biotechnológie a tradičnú čínsku medicínu (TCM).
Orhan Caglayan, výkonný viceprezident pre farmaceutické portfólio spoločnosti Informa Markets, dodáva: „Rast podujatí CPHI a PMEC China odráža mimoriadne tempo inovácií v Číne a upevňuje jej pozíciu ako konečného cieľa pre získavanie zdrojov, optimalizáciu dodávateľského reťazca a budovanie strategických partnerstiev. CPHI a PMEC China 2026 sú dôkazom odolnosti a vízie farmaceutického priemyslu do budúcnosti."
Ročník 2026 prinesie rozšírené zóny vrátane pavilónov TCM a prezentácií API novej generácie. Odráža to dve silné stránky Číny, teda tradičné ingrediencie aj najmodernejší farmaceutický pokrok. Komplexnú ponuku podujatia ešte viac obohatia vystavovatelia, ktorí sa zúčastnia prvýkrát, a špecializované oblasti pre estetické balenie v medicíne, popredné technológie a inteligentné laboratórne priestory.
Účastníci získajú prístup k najväčšej koncentrácii výrobcov farmaceutických strojov a najmodernejším výrobným technológiám v Ázii. Ukážky zariadení naživo, technické semináre a networkingové programy, ako napríklad program Hosted Buyer Matchmaking Program či návštevy závodov, uľahčia priame kontakty medzi medzinárodnými kupujúcimi a poprednými dodávateľmi.
Viac ako 100 konferencií a workshopov, ktoré povedie viac ako 700 odborníkov a zástupcov, poskytne účastníkom bezkonkurenčný prístup k trhovým informáciám a technickým znalostiam. Tieto stretnutia stavajú účastníkov do centra rýchlych inovácií, od liekov vo fáze výskumu až po vývoj biotechnológií a strojov.
Nenechajte si ujsť túto jedinečnú globálnu platformu pre získavanie zdrojov od popredných čínskych výrobcov, objavovanie zložiek a prírodných extraktov TCM, hodnotenie farmaceutických strojov pre výrobné potreby, partnerstvo so zmluvnými výrobcami, vytváranie sietí, vzdelávanie a udržiavanie náskoku pred trendmi vo farmaceutických inováciách.
Ak máte záujem o viac informácií a registráciu, navštívte stránku https://www.cphi.com/china/en/home.html
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923341/press_release_pic.jpg
