아시아에 뿌리내리고 세계를 연결하다: 동청, 프로스트 앤 설리번으로부터 3년 연속(2022~2024) 아시아 전동 공구 시장 판매량 1위로 인정

난퉁, 중국 2026년 5월 7일 /PRNewswire/ -- 선도적인 전문 전동 공구 제조업체인 동청(DongCheng)이 프로스트 앤 설리번(Frost & Sullivan)으로부터 3년 연속(2022~2024) 아시아 전동 공구 시장 기준 판매량 1위 브랜드로 인정받았다. 이 영예는 아시아에서 동청의 시장 리더십을 확인해 주며, 해당 지역에 확고히 뿌리를 둔 글로벌 전략의 꾸준한 진전을 강조한다.

동청의 구자청(Gu Jiacheng) 부총경리는 "3년 연속 아시아 시장 리더 지위를 유지하는 것은 글로벌 시장과 연결함과 동시에 아시아에 깊이 뿌리내리는 동청의 전략적 집중과 운영 우수성의 강력한 증거"라고 말했다. 이어 "이번 인정은 우리가 브랜드 강점과 기술적 전문성을 바탕으로 아시아 1위에서 진정한 글로벌 리더로의 여정을 가속화하도록 영감을 준다. 앞으로 우리는 글로벌 입지를 확장하고 중국 지능형 제조의 전문적 우수성을 전 세계 사용자들에게 제공할 것"이라고 덧붙였다.

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2025년 동청 회사의 총매출은 68억 6500만 위안(약 9억 6068만 달러)에 달했다. 글로벌 마케팅 네트워크는 현재 아시아, 중동, 아프리카, 유럽 및 미주에 걸쳐 80개국 이상의 국가와 지역을 포괄한다. 회사는 해외에 1만 개 이상의 독점 매장 내 브랜드 코너(Exclusive In-store Brand Corners, EIBC)를 설립하여 핵심 판매 접점이자 브랜드 이미지의 프리미엄 쇼케이스 역할을 하고 있다.

글로벌 영향력을 강화하기 위해 동청은 2025년 8개 주요 국제 산업 전시회에 참가해 제품 강점과 브랜드 평판을 충분히 입증함과 동시에 전 세계 고객들과 더 긴밀한 관계를 구축했다. 또한 동청은 2024년과 2025년 모두 월드 브랜드 랩(World Brand Lab)의 '아시아 500대 가장 영향력 있는 브랜드(Asia's 500 Most Influential Brands)' 목록에 선정되어 2년 연속 포함된 유일한 전동 공구 브랜드가 되었다.

2025년 말 기준으로 동청은 전 세계적으로 3300건 이상의 특허 출원을 제출했으며, 여기에는 1200건 이상의 발명 특허 출원, 140건 이상의 PCT 국제 특허 출원, 120건 이상의 해외 발명 특허 출원이 포함된다. 회사는 총 1400건 이상의 유효한 승인 특허를 보유하고 있다.

앞으로 동청은 효율적이고 내구성 있으며 전문적인 전 시나리오 도구 솔루션을 지속적으로 제공해 전 세계 사용자들이 더 나은 삶을 창조할 수 있도록 지원한다는 사명에 전념하고, 전동 공구 기술의 글로벌 리더가 되기 위해 노력할 것이다.

SOURCE DongCheng