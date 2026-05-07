アジアに根ざし、世界をつなぐ：DongCheng、Frost & Sullivanよりアジアの電動工具市場で3年連続販売台数No.1に認定（2022-2024年）

南通（中国）、2026年5月7日 /PRNewswire/ -- プロ向け電動工具の大手メーカーであるDongChengは、Frost & Sullivanより、2022年から2024年までの3年連続で、アジアの電動工具市場における販売台数No.1ブランドに認定されました。この栄誉は、アジアにおけるDongChengの市場リーダーシップを裏付けるものであり、同地域にしっかりと根ざしたグローバル戦略の着実な進展を示すものです。

DongChengの副総経理であるGu Jiacheng氏は、次のように述べています。「3年連続でアジア市場のリーダーとしての地位を維持していることは、DongChengがアジアに深く根を下ろしながら世界市場とつながるという戦略的な方向性と卓越した運営を実践していることの強力な証拠です。今回の認定は、当社のアジアNo.1から真のグローバルリーダーへの歩みを加速させるため、ブランド力と技術的専門知識をさらに強化することを後押しするものです。今後、当社はグローバルな拠点をさらに拡大し、中国のインテリジェント製造の専門的な卓越性を世界中のユーザーに提供していきます。」

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2025年、DongChengの総売上高は68億6500万人民元（約9億6068万米ドル）に達しました。同社のグローバルマーケティングネットワークは現在、アジア、中東、アフリカ、欧州、南北アメリカの80以上の国と地域をカバーしています。同社は海外に1万カ所以上の店舗内専用ブランドコーナー（EIBCs）を設置しており、これらは重要な販売接点として、またブランドイメージのプレミアムなショーケースとして機能しています。

世界的な影響力をさらに高めるため、DongChengは2025年に8つの主要な国際産業展示会に参加し、製品力とブランドの評判を十分に実証するとともに、世界中の顧客との緊密な関係を築きました。さらにDongChengは、World Brand Labによる「Asia's 500 Most Influential Brands（アジアで最も影響力のあるブランド500）」リストに2024年と2025年の両年で選出され、2年連続で選出された唯一の電動工具ブランドとなりました。

2025年末時点で、DongChengは世界中で3300件以上の特許出願を行っており、その中には1200件以上の発明特許出願、140件以上のPCT国際特許出願、および120件以上の海外発明特許出願が含まれています。同社は合計で1400件以上の有効な登録特許を保有しています。

今後、DongChengは効率的で耐久性に優れたプロフェッショナルなフルシナリオ・ツール・ソリューションを提供し続け、世界中のユーザーがより良い生活を築けるよう支援するという使命を堅持し、電動工具技術のグローバルリーダーを目指してまいります。

SOURCE DongCheng