Berakar Kuat di Asia, Menembus Pasar Global: DongCheng Jadi Merek Perkakas Listrik No. 1 di Asia (2022-2024) Selama Tiga Tahun Berturut-turut, Versi Frost & Sullivan

"DongCheng berhasil mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar Asia selama tiga tahun berturut-turut. Pencapaian tersebut mencerminkan fokus strategi dan keunggulan operasional DongCheng, terutama dalam memperkuat jangkauan di Asia sekaligus berekspansi di pasar global. Ke depan, kami akan meningkatkan keunggulan merek dan kapabilitas teknis guna mempercepat langkah menuju pemain global, serta menghadirkan keunggulan manufaktur cerdas Tiongkok ke pasar dunia," ujar Gu Jiacheng, Deputy General Manager, DongCheng.

Pada 2025, total pendapatan DongCheng mencapai RMB 6,865 miliar (sekitar US$ 960,68 juta). Jaringan pemasaran global DongCheng kini menjangkau lebih dari 80 negara dan wilayah di Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika. DongCheng juga telah membangun lebih dari 10.000 gerai khusus (exclusive in-store brand corners/EIBC) di pasar luar negeri sebagai titik penjualan sekaligus etalase merek.

Untuk memperkuat eksistensi global, DongCheng berpartisipasi dalam delapan pameran industri internasional sepanjang 2025, guna memperluas hubungan dengan pelanggan dan menampilkan kapabilitas produk. DongCheng juga tercantum dalam daftar "Asia's 500 Most Influential Brands" versi World Brand Lab pada 2024 dan 2025, serta menjadi satu-satunya merek perkakas listrik yang tercatat dua tahun berturut-turut.

Hingga akhir 2025, DongCheng telah mengajukan lebih dari 3.300 paten secara global, termasuk lebih dari 1.200 paten invensi, lebih dari 140 aplikasi paten internasional PCT, serta lebih dari 120 paten invensi di luar negeri. Secara keseluruhan, DongCheng memiliki lebih dari 1.400 paten yang telah disetujui.

Ke depan, DongCheng akan terus mengembangkan solusi perkakas yang efisien, tahan lama, dan profesional untuk berbagai kebutuhan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemain global di industri teknologi perkakas listrik.

