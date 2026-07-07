양자 경쟁을 넘어: 전문가들, 글로벌 안정에서 중미 관계의 역할 재평가

베이징, 2026년 7월 7일 /PRNewswire/ -- 지정학적 긴장이 심화되고 지역 분쟁이 증가하는 가운데, 학자들과 정책 전문가들이 베이징에서 열린 제14회 세계평화포럼(World Peace Forum)에 모여 중미 간의 안정이 갈수록 분열되는 국제 질서의 닻 역할을 여전히 할 수 있는지에 대한 핵심 질문을 논의했다.

'중미 관계와 국제 안정(China–U.S. Relations and International Stability)' 패널에는 중국, 미국, 국제기구 소속 학자들이 참여했으며, 칭화대학교 국제안보전략연구센터(Center for International Security and Strategy)의 다웨이(Da Wei) 소장이 의장을 맡았다.

스탠퍼드대학교의 토머스 핑거(Thomas Fingar)는 전 세계적 사안을 주로 중미 경쟁의 시각으로 해석하는 것은 오늘날의 국제 시스템을 형성하는 데 있어 지역 분쟁의 커지는 영향력, 변화하는 동맹 역학 및 제3국의 정책 선택을 간과하는 것이라고 주장했다. 양자 협력 강화가 여전히 중요하지만, 글로벌 과제를 해결하기 위해서는 더 폭넓은 국제적 참여가 필요하며 제3국의 이익과 정책 선택도 중미 관계와 글로벌 안정에 상당한 영향을 미친다고 그는 말했다.

여러 발표자들은 최근 중미 정상회담에서 양측이 자국 관계를 '건설적이고 전략적인 안정'의 관점에서 설명했다는 점을 언급했다. 푸단대학교의 우신보(Wu Xinbo)와 베이징대학교의 위톄쥔(Yu Tiejun)은 이 표현이 보다 안정적인 장기적 관계를 향한 중요한 진전이라고 평가했다. 이들은 이것이 '탈동조화'와 '탈위험화' 강조에서 벗어나 인공지능, 금융 거버넌스, 군비 통제, 위기 관리 등의 분야에서 더 많은 대화와 협력을 향한 전환을 반영한다고 주장했다.

유라시아 그룹(Eurasia Group)의 클리퍼드 쿠프찬(Clifford Kupchan) 명예 회장은 더욱 신중한 평가를 내놓으며, 현재의 미중 관계를 '경쟁적 공존'이라고 표현했다. 그는 최근의 진전이 협력 확대보다는 가드레일 구축과 분쟁 방지에 초점을 맞추고 있다고 주장했다. 기술 및 공급망 탈동조화가 가속화됨에 따라, 이 관계는 광범위한 전략적 경쟁에도 불구하고 핵심 현안들을 별도로 관리해야 했던 냉전 시대 미소 관계와 점점 더 닮아가고 있다고 그는 말했다.

스팀슨 센터(Stimson Center) 중국 프로그램(China Program)의 쑨윈(Sun Yun) 디렉터는 베이징과 워싱턴이 '건설적이고 전략적인 안정'을 해석하는 방식에서 지속적인 차이가 있음을 강조했으며, 중국은 협력을 강조하는 반면 미국은 리스크 관리와 위기 예방을 더 우선시한다는 점을 지적했다. 쑨윈 디렉터는 앞으로 중미 관계의 궤적이 트럼프(Trump) 대통령의 개인적 접근 방식과 중국의 성장하는 국력 모두에 의해 형성될 것이라고 언급했다.

SOURCE World Peace Forum Secretariat