二国間競争を超えて：専門家、世界の安定における米中関係の役割を再評価

北京、2026年7月7日 /PRNewswire/ -- 地政学的緊張が深まり、地域紛争が相次ぐ中、学者や政策専門家が北京で開催された第14回世界平和フォーラム（the 14th World Peace Forum）に集まり、次の中心的な問いについて検討しました。中国と米国の間の安定は、分断が一段と進む国際秩序を支える基盤であり続けられるのでしょうか。

「米中関係と国際的安定（China–U.S. Relations and International Stability）」と題したパネルディスカッションでは、中国、米国、国際機関の研究者が一堂に会し、Tsinghua UniversityのCenter for International Security and Strategy所長であるDa Wei氏が司会を務める中、議論が交わされました。

Stanford UniversityのThomas Fingar氏は、国際情勢を主に米中競争という視点で解釈すると、今日の国際体制を形作る地域紛争の影響力の高まり、同盟関係の変化、第三国の政策選択を見落とすことになると主張しました。同氏は、二国間協力の強化は依然として重要であるものの、世界的な課題に対処するには、より広範な国際的関与が必要であり、第三国の利害や政策選択も米中関係と世界の安定の双方に大きな影響を及ぼすと述べました。

複数の登壇者は、先ごろ行われた中国と米国の首脳会談に言及し、その会談で双方が両国関係を「建設的な戦略的安定」という言葉で表現したと指摘しました。Fudan UniversityのWu Xinbo氏とPeking UniversityのYu Tiejun氏は、この表現を、より安定した長期的関係に向けた重要な一歩と捉えました。両氏は、この表現には、「デカップリング」や「デリスキング」を重視する姿勢から、人工知能、金融ガバナンス、軍備管理、危機管理などの分野における対話と協力の強化へと軸足が移りつつあるという変化が反映されていると主張しました。

Eurasia Groupの名誉会長であるClifford Kupchan氏は、より慎重な評価を示し、現在の米中関係を「競争的共存」と表現しました。同氏は、最近の進展は、協力の拡大というよりも、ガードレールの構築と衝突の防止に重点が置かれてきたと主張しました。技術面およびサプライチェーン面でのデカップリングが加速する中、両国関係は、広範な戦略的対立がありながらも重要課題を個別に管理する必要があった冷戦期の米ソ関係にますます近い様相を呈しています。

Stimson CenterのChina ProgramディレクターであるSun Yun氏は、北京とワシントンの間では「建設的な戦略的安定」の解釈に依然として相違があると指摘し、中国が協力を重視する一方、米国はリスク管理と危機予防をより優先していると述べました。今後について、同氏は、米中関係の行方は、Trump大統領自身のアプローチと、中国の増大する国力の双方によって形作られることになると述べました。

SOURCE World Peace Forum Secretariat