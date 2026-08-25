옴디아 2026년 상반기 발표: 하이센스, 100인치 이상 TV 출하량 세계 1위 차지

칭다오, 중국 2026년 8월 25일 /PRNewswire/ -- 옴디아(Omdia)에 따르면, 글로벌 소비자 전자제품 및 가전제품 분야를 선도하는 브랜드 하이센스(Hisense)가 2026년 상반기 100인치 이상 TV 출하량에서 55.1%의 시장 점유율을 기록하며 세계 1위에 올랐다. 이러한 성과는 더 크고 몰입감 있는 화면에 대한 수요와 프리미엄 대형 화면 경험을 더 많은 가정에 전달할 수 있는 하이센스의 역량을 반영한다.

이러한 리더십을 기반으로 하이센스는 시청 경험을 최우선으로 삼아 디스플레이 기술을 더욱 몰입감 있고 생생한 경험으로 전환하고 있다. UR9 시리즈는 백라이트 소스에서 적색, 녹색, 청색 빛을 독립적으로 제어하는 방식으로 RGB 미니 LED(MiniLED) 기술을 발전시켜, 더 풍부한 색상과 더 깊은 명암비, 더 세밀한 디테일을 구현함으로써 영화를 더욱 영화답게, 스포츠를 더욱 생생하게, 그리고 모든 장면을 한층 실감 나게 만든다.

하이센스는 또한 Hi-QLED 미니 LED 기술을 탑재한 U7과 U6 프로 시리즈를 통해 프리미엄 미니 LED 성능을 소비자들에게 선사하고 있다. 정밀한 로컬 디밍과 퀀텀닷 색상을 결합해, 이 TV들은 더 밝은 하이라이트와 더 깊은 블랙, 더 선명한 색상을 구현해 시청자들이 영화와 스포츠 및 일상적인 콘텐츠에서 모든 디테일을 놓치지 않고 감상할 수 있도록 한다.

하이센스의 대형 화면 전문성은 레이저 TV(Laser TV) 분야로도 확장되어, 이 브랜드는 2025년 전 세계 출하량의 70%가 넘는 점유율을 달성했다. 즉 이는 전 세계에서 출하된 레이저 TV 3대 중 2대가 넘는 수량이 하이센스의 제품이었다는 것을 의미하며, 이는 가정에서의 엔터테인먼트를 새롭게 정의하고자 하는 이 브랜드의 오랜 의지를 보여준다.

IFA 2026에서 하이센스는 '더 밝은 삶을 혁신하다(Innovating a Brighter Life)'라는 주제로 이러한 비전을 한층 더 발전시켜 기술이 어떻게 더 지능적이고 몰입감 높으며 즐거운 경험을 만들어낼 수 있는지 선보일 예정이다. 하이센스 IFA 기자회견은 9월 3일 오후 3시부터 4시까지 메세 베를린(Messe Berlin) 이노베이션 스테이지(Innovation Stage)에서 개최되며, 이어 9월 4일부터 8일까지 매일 오전 9시부터 오후 5시까지 23a홀에서 하이센스 전시가 진행된다.

시장 리더십에서 차세대 디스플레이 혁신에 이르기까지 하이센스는 기술을 사람들이 더 많이 보고 더 많이 즐기며 더 밝게 살아갈 수 있도록 돕는 기술 경험을 지속적으로 만들어가고 있다.

하이센스 소개

1969년 설립된 하이센스는 180개국이 넘는 지역에서 사업을 운영하는 가전제품 및 소비자 전자제품 분야의 세계적으로 인정받는 선도기업으로, 고품질의 멀티미디어 제품과 가전제품, 지능형 IT 솔루션을 제공하는 데 주력한다. 옴디아에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 부문에서 세계 1위(2023년~2026년 상반기)를 기록하고 있다. RGB 미니 LED의 기원(The Origin of RGB MiniLED)으로서, 하이센스는 차세대 RGB 미니 LED 혁신을 지속적으로 주도한다. 2026 FIFA 월드컵™(FIFA World Cup 2026™)의 공식 후원사로서 하이센스는 전 세계 관객들과 소통하는 방법으로 글로벌 스포츠 파트너십에 주력하고 있다.

SOURCE Hisense