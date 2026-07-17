이피션트, IME와의 전략적 파트너십을 통해 네팔 결제 회랑 개설

새로운 회랑을 통해 이피션트 글로벌 네트워크 전역에서 네팔로 송금하는 고객들에게 즉시 은행 계정 및 지갑 크레딧 제공

두바이, 아랍에미리트, 2026년 7월 17일 /PRNewswire/ -- 글로벌 크로스보더 결제 및 금융 인프라 플랫폼인 이피션트(EFICYENT)가 네팔로의 국제 송금을 강화하기 위해 네팔에서 가장 신뢰받고 확립된 송금 회사 중 하나인 IME 리미티드(IME Limited)와의 파트너십을 발표했다. 이 파트너십은 2026년 6월 29일 이피션트의 UAE 사무소에서 양해각서(MoU) 서명을 통해 공식화됐다.

이 파트너십은 이피션트의 글로벌 네트워크 전역의 고객과 파트너들이 은행 계좌 송금과 디지털 지갑 지급을 통해 네팔의 수취인에게 직접 돈을 보낼 수 있게 하며, 남아시아에서 가장 중요한 송금 시장 중 하나로 이피션트의 범위를 확장한다.

EFICYENT Announces Partnership with IME

이 파트너십에 따라 이피션트는 직접 은행 계좌 입금과 디지털 지갑 송금을 통해 네팔 전역에서 지급 역량을 제공할 것이다. 은행 계좌와 지갑 거래 모두 실시간으로 입금되어 수취인들에게 더 빠르고 편리한 자금 접근을 제공한다.

"이 파트너십은 송금에 가장 의존하는 지역사회를 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 지급 회랑을 구축하려는 우리의 약속을 반영한다. IME와의 협력은 우리가 네팔 디아스포라에 진정으로 봉사하는 규모로 네팔에 실시간 정산을 제공하는 동시에, 더 빠르고 효율적인 해외 결제 서비스를 실현하도록 현지 결제 네트워크를 강화할 수 있게 해준다."

아라빈스 라메시(Aravinth Ramesh), 이피션트 최고 기술 책임자

"IME는 20년 이상에 걸쳐 전 세계 네팔 지역사회의 신뢰를 얻어왔다. 이피션트와의 파트너십은 우리의 지급 인프라를 강화하고 고객들이 원하는 은행 계좌나 디지털 지갑을 통해 즉시, 안전하게, 편리하게 자금을 받을 수 있도록 보장한다."

바드리 카트왈(Badri Katwal), IME 총괄 매니저

이피션트 소개

이피션트는 전 세계 은행, 금융기관 및 핀테크 회사들을 위해 현지 결제 네트워크와 실시간 정산 역량을 통해 더 빠르고 효율적인 국제 자금 이동을 실현하는 글로벌 해외 결제 및 금융 인프라 플랫폼이다. 이 회사는 전 세계 8개 관할권에 걸쳐 있는 규제 법인과 라이선스를 보유한 파트너들의 네트워크를 통해 운영된다.

IME 소개

IME는 네팔의 선도적인 송금 회사 중 하나로 2001년부터 전 세계 네팔 지역사회에 서비스를 제공해 왔다. 네팔 중앙은행(Nepal Rastra Bank)의 허가를 받은 이 회사는 기술 기반 결제 솔루션, 견고한 컴플라이언스 표준, 여러 시장에 걸친 금융기관들과의 파트너십을 통해 강력한 글로벌 송금 네트워크를 구축했다.

서명식

이 파트너십은 2026년 6월 29일 이피션트의 UAE 사무소에서 열린 서명식에서 공식화되었으며, 양 기관의 고위 경영진이 참석하여 글로벌 시장과 네팔 간 크로스보더 결제 서비스를 향상하겠다는 공동의 약속을 재확인했다.

미디어 문의처

이피션트 공식

두바이, 아랍에미리트

웹사이트: https://eficyent.com/

이메일: [email protected]

SOURCE EFICYENT