EFICYENT inaugura un canal de pagos con Nepal mediante una alianza estratégica con IME

El nuevo canal permite que los clientes que envían dinero a Nepal desde cualquier punto de la red global de EFICYENT dispongan al instante de crédito en sus cuentas bancarias y monederos electrónicos.

DUBAI, EAU, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- EFICYENT, plataforma global de pagos transfronterizos e infraestructura financiera, ha anunciado una alianza con IME Limited, una de las empresas de remesas más reconocidas y de mayor prestigio de Nepal, para fortalecer las transferencias internacionales de dinero a este país. La alianza se formalizó mediante la firma de un Memorando de Entendimiento (MdE) el 29 de junio de 2026 en la oficina de EFICYENT en los Emiratos Árabes Unidos.

EFICYENT Announces Partnership with IME

Esta colaboración permite a los clientes y socios de la red global de EFICYENT enviar dinero directamente a destinatarios en Nepal mediante transferencias a cuentas bancarias y pagos a monederos digitales, lo que amplía el alcance de EFICYENT a uno de los mercados de remesas más importantes del sur de Asia.

En el marco de esta colaboración, EFICYENT ofrecerá servicios de pago en todo Nepal mediante ingresos directos en cuentas bancarias y transferencias a monederos digitales. Tanto las transacciones a cuentas bancarias como las realizadas a monederos electrónicos se abonan en tiempo real, lo que proporciona a los destinatarios un acceso más rápido y cómodo a los fondos.

"Esta colaboración refleja nuestro compromiso de crear canales de pago rápidos y fiables para las comunidades que más dependen de las remesas. Trabajar con IME nos permite llevar la liquidación en tiempo real a Nepal a una escala que realmente da servicio a la diáspora nepalí, al tiempo que reforzamos nuestra red de pagos local para ofrecer servicios de pagos transfronterizos más rápidos y eficientes". Aravinth Ramesh director de tecnología, EFICYENT

"IME lleva más de dos décadas ganándose la confianza de las comunidades nepalíes de todo el mundo. Nuestra colaboración con EFICYENT refuerza nuestra infraestructura de pagos y garantiza que los clientes reciban los fondos de forma instantánea, segura y cómoda a través de su cuenta bancaria o monedero digital preferido".

Badri Katwal director general, IME Limited

Acerca de EFICYENT

EFICYENT es una plataforma global de pagos transfronterizos e infraestructura financiera que permite transferencias internacionales de fondos más rápidas y eficientes a través de redes de pago locales y capacidades de liquidación en tiempo real para bancos, instituciones financieras y empresas de tecnología financiera de todo el mundo. La empresa opera a través de una red de entidades reguladas y socios autorizados que abarca ocho jurisdicciones en todo el mundo.

Acerca de IME Limited

IME Limited es una de las principales empresas de remesas de Nepal y lleva prestando servicio a las comunidades nepalíes de todo el mundo desde 2001. Autorizada por el Banco Central de Nepal (Nepal Rastra Bank), la empresa ha creado una sólida red global de remesas gracias a soluciones de pago basadas en la tecnología, estrictas normas de cumplimiento normativo y colaboraciones con instituciones financieras en múltiples mercados.

Ceremonia de firma

La colaboración se formalizó durante una ceremonia de firma celebrada en la oficina de EFICYENT en los Emiratos Árabes Unidos el 29 de junio de 2026, a la que asistieron los equipos directivos de ambas organizaciones, reafirmando su compromiso común de mejorar los servicios de pagos transfronterizos entre los mercados globales y Nepal.

Contacto para medios

EFICYENT Official

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Sitio web: https://eficyent.com/

Email: [email protected]