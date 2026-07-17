EFICYENT、IMEとの戦略的提携によりネパール向け送金ルートを開設

新たな送金ルートにより、EFICYENTのグローバルネットワーク全体を通じてネパールへ送金する顧客に対し、銀行口座や電子ウォレットへの即時入金が可能に

アラブ首長国連邦（UAE）・ドバイ、, 2026年7月17日 /PRNewswire/ -- グローバルな越境決済・金融インフラプラットフォームであるEFICYENTは、ネパール向け国際送金を強化するため、ネパールで最も信頼され、定評のある送金会社の一つであるIME Limitedとの提携を発表しました。この提携は、2026年6月29日にEFICYENTのUAE事務所で行われた覚書（MoU）の締結により、正式なものとなりました。

この提携により、EFICYENTのグローバルネットワーク全体の顧客およびパートナーは、銀行口座への振込およびデジタルウォレットへの入金を通じて、ネパールの受取人に直接送金できるようになり、EFICYENTは南アジアで最も重要な送金市場の一つへと事業を拡大します。

EFICYENT Announces Partnership with IME

この提携に基づき、EFICYENTは、銀行口座への直接入金およびデジタルウォレットへの送金を通じて、ネパール全土で支払い機能を提供します。銀行口座への入金およびウォレットへの送金はいずれもリアルタイムで反映されるため、受取人はより迅速かつ便利に資金を利用できます。

「この提携は、送金に最も依存している地域社会のために、迅速かつ信頼性の高い送金ルートを構築するという当社の取り組みを反映したものです。IMEとの提携により、ネパールのディアスポラに真に役立つ規模でネパールにリアルタイム決済を導入できるほか、当社の現地決済ネットワークを強化することで、より迅速かつ効率的な国境を越えた決済サービスを実現できます。」

Aravinth Ramesh、EFICYENT最高技術責任者（CTO）

「IMEは20年以上にわたり、世界中のネパール人コミュニティからの信頼を築いてきました。EFICYENTとの提携は、当社の支払いインフラを強化し、お客様が希望する銀行口座またはデジタルウォレットを通じて、即座に、安全かつ便利に資金を受け取れるようにします。」

Badri Katwal、IME Limitedゼネラルマネージャー

EFICYENTについて

EFICYENTは、世界中の銀行、金融機関、フィンテック企業向けに、現地の決済ネットワークとリアルタイム決済機能を活用し、より迅速かつ効率的な国際送金を可能にする、グローバルな国境を越えた決済・金融インフラプラットフォームです。同社は、世界8つの法域にまたがる規制対象事業体および認可パートナーのネットワークを通じて事業を展開しています。

IME Limitedについて

IME Limitedは、ネパールを代表する送金会社のひとつであり、2001年以来、世界中のネパール人コミュニティにサービスを提供してきました。Nepal Rastra Bankから認可を受けた同社は、テクノロジーを駆使した決済ソリューション、厳格なコンプライアンス基準、そして複数の市場における金融機関との提携を通じて、強固なグローバル送金ネットワークを構築してきました。

調印式

この提携は、2026年6月29日にEFICYENTのUAE事務所で開催された調印式において正式なものとなり、同式には両社の上級経営陣が出席し、世界各地の市場とネパールとの間の越境決済サービスの強化に向けた共通の決意を改めて確認しました。

メディアお問い合わせ先

EFICYENT Official

アラブ首長国連邦、ドバイ

ウェブサイト：https://eficyent.com/

Email：[email protected]

SOURCE EFICYENT