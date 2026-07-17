EFICYENT eröffnet Zahlungskorridor nach Nepal durch strategische Partnerschaft mit IME

Der neue Korridor ermöglicht sofortige Gutschrift auf Bankkonten und Wallets für Kunden, die über das weltweite EFICYENT-Netzwerk Geld nach Nepal senden

DUBAI, VAE, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- EFICYENT, eine globale Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen und Finanzinfrastruktur, hat eine Partnerschaft mit IME Limited – einem der vertrauenswürdigsten und etabliertesten Unternehmen für Geldtransfers in Nepal – bekannt gegeben, um den internationalen Geldtransfer nach Nepal zu stärken. Die Partnerschaft wurde durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) am 29. Juni 2026 im Büro von EFICYENT in den Vereinigten Arabischen Emiraten besiegelt.

EFICYENT Announces Partnership with IME

Die Partnerschaft ermöglicht es Kunden und Partnern im gesamten globalen Netzwerk von EFICYENT, Geld direkt an Empfänger in Nepal per Banküberweisung und Auszahlung über digitale Geldbörsen zu senden, wodurch EFICYENT seine Reichweite auf einen der wichtigsten Überweisungsmärkte Südasiens ausweitet.

Im Rahmen der Partnerschaft wird EFICYENT in ganz Nepal Auszahlungsmöglichkeiten über direkte Bankgutschriften und Überweisungen auf digitale Geldbörsen bereitstellen. Sowohl Bank- als auch Geldbörsentransaktionen werden in Echtzeit gutgeschrieben, wodurch Empfänger schneller und bequemer auf ihre Gelder zugreifen können.

„Diese Partnerschaft spiegelt unser Engagement wider, schnelle und zuverlässige Auszahlungswege für die Gemeinschaften aufzubauen, die am stärksten auf Überweisungen angewiesen sind. Die Zusammenarbeit mit IME ermöglicht es uns, Echtzeit-Abwicklung in Nepal in einem Umfang einzuführen, der der nepalesischen Diaspora wirklich zugutekommt, und gleichzeitig unser lokales Zahlungsnetzwerk zu stärken, um schnellere und effizientere grenzüberschreitende Zahlungsdienste zu ermöglichen."

Aravinth Ramesh , CTO bei EFICYENT

„IME hat sich über zwei Jahrzehnte hinweg das Vertrauen nepalesischer Gemeinschaften auf der ganzen Welt erarbeitet. Die Partnerschaft mit EFICYENT stärkt unsere Auszahlungsinfrastruktur und stellt sicher, dass Kunden Gelder sofort, sicher und bequem über ihr bevorzugtes Bankkonto oder ihre digitale Geldbörse erhalten."

Badri Katwal Geschäftsführer bei IME Limited

Informationen zu EFICYENT

EFICYENT ist eine globale Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen und Finanzinfrastruktur, die schnellere und effizientere internationale Geldtransfers durch lokale Zahlungsnetzwerke und Echtzeit-Abwicklungsfunktionen für Banken, Finanzinstitute und Fintech-Unternehmen weltweit ermöglicht. Das Unternehmen agiert über ein Netzwerk aus regulierten Unternehmen und lizenzierten Partnern in acht Ländern weltweit.

Informationen zu IME Limited

IME Limited ist eines der führenden Geldtransferunternehmen Nepals und betreut seit 2001 nepalesische Gemeinschaften weltweit. Das von der Nepal Rastra Bank lizenzierte Unternehmen hat durch technologiegetriebene Zahlungslösungen, strenge Compliance-Standards und Partnerschaften mit Finanzinstituten in verschiedenen Märkten ein starkes globales Überweisungsnetzwerk aufgebaut.

Unterzeichnungszeremonie

Die Partnerschaft wurde im Rahmen einer Unterzeichnungszeremonie am 29. Juni 2026 in der Niederlassung von EFICYENT in den Vereinigten Arabischen Emiraten besiegelt, an der Führungskräfte beider Organisationen teilnahmen und ihr gemeinsames Engagement für die Verbesserung grenzüberschreitender Zahlungsdienste zwischen den globalen Märkten und Nepal bekräftigten.

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EFICYENT Official

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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