줌라이언, 콜롬비아 지진 구호 위해 긴급 장비 및 인력 투입

보고타, 콜롬비아 2026년 8월 15일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 '줌라이언')이 8월 10일 콜롬비아를 강타한 규모 7.5 지진의 구조 활동을 지원하기 위해 굴착기, 스키드 스티어 로더, 크레인 및 구호 물품을 투입했다.

현지 시간 오전 7시 34분 콜롬비아 서부에서 발생한 이번 지진은 수십 년 만에 콜롬비아를 강타한 가장 강력한 지진이다. 중국지진대망센터(China Earthquake Networks Center)에 따르면 지진의 진원 깊이는 80킬로미터이며, 진앙은 콜롬비아 북서부 초코주 산호세 델 팔마르 인근이다.

Zoomlion Mobilizes Emergency Equipment and Personnel for Colombia Earthquake Relief

지진 발생 직후 줌라이언은 긴급 대응 체계를 가동했다. 줌라이언의 콜롬비아 자회사는 피해가 가장 심각한 도시 가운데 두 곳인 페레이라와 칼리의 현지 재난 관리 당국과 협력하고, 현지화된 운영 체계를 활용해 인력과 물자를 진앙지로 긴급 동원했다. 이와 함께 굴착기 5대와 스키드 스티어 로더 2대를 포함한 핵심 구조 장비 약 10대와 투입 장비 및 인력에 맞춘 지원 자재와 물품을 밤사이 재난 지역으로 보냈다. 모든 장비는 현장에 도착해 현재 잔해 제거, 도로 복구 및 수색 구조 작업에 투입되고 있다.

피해 지역은 도로가 심각하게 파손되고 잔해가 광범위하게 쌓여 있는 데다 여진까지 계속되고 있어서 구조 작업에 큰 어려움을 겪고 있다. 전문 교육을 받은 인력의 지휘 아래 줌라이언의 굴착기와 스키드 스티어 로더는 대형 잔해 제거, 붕괴 구조물 돌파, 구조 통로 확보 및 위험 상황 점검 작업에 체계적으로 투입되어 생존자에게 접근할 수 있는 통로를 지속적으로 확보하고 있다.

추가 줌라이언 구조팀과 서비스 엔지니어도 피해 지역에 계속 도착하고 있으며, 현지 당국의 통합 지휘 아래 구호 활동에 참여할 예정이다. 서비스 엔지니어들은 구조 임무 전반에 걸쳐 장비를 전면 지원하기 위해 현장에 상주하고 있다.

SOURCE Zoomlion