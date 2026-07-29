캐나다 TRQ 증권 집단소송 -- 합의안 공고

2018년 7월 31일과 2019년 7월 31일 사이 터쿼이즈 힐 리소시즈의 증권 취득자 대상

토론토, 2026년 7월 29일 /PRNewswire/ -- 본 공고는 터쿼이즈 힐 리소시즈(Turquoise Hill Resources Ltd., 이하 'TRQ')와 리오 틴토(Rio Tinto plc), 리오 틴토 유한회사(Rio Tinto Limited), 리오 틴토 인터내셔널 홀딩스(Rio Tinto International Holdings Limited, 이하 통칭하여 '리오 틴토'), 울프 퀠만(Ulf Quellmann), 루크 콜턴(Luke Colton), 브렌던 레인(Brendan Lane), 장세바스티앙 자크(Jean-Sébastien Jacques) 및 아르노 수아라(Arnaud Soirat)(이하 통칭하여 '개인 피고(Individual Respondents)')를 피고로 하여 캐나다에서 제기된 집단소송(이하 '집단소송')의 합의안과 관련된 것이다.

대표 원고(Representative Plaintiff)와 피고 전원은 청구에 관한 합의안을 도출했으며, 이 합의는 퀘벡주 고등법원(Superior Court of Québec)에서 승인을 받아야 한다(이하 '합의'). 본 공고에서 별도 언급이 없는 한, 대문자로 표기된 용어는 모두 대표 원고(신청인)와 피고 간에 2025년 12월 2일 체결된 합의서(이하 '합의서')에 규정된 의미를 갖는다.

본 집단소송은 합의 목적으로만 퀘벡주 고등법원에서 승인을 받았다. 본 공고는 합의안과 관련 사항, 집단소송에서 빠지는 방법, 즉 '옵트아웃(opt-out)' 방법에 관한 정보를 담고 있다.

당사자는 아무런 조치를 취하지 않아도 법적 권리가 영향을 받는다. 본 공고를 주의 깊게 읽어야 한다.

본 집단소송 및 합의안에 참여하기 위해 비용을 부담할 필요는 없다.

본 집단소송은 '제외자(Excluded Persons)'를 제외하고, 거주지나 주소지와 관계없이 2018년 7월 31일부터 2019년 7월 31일까지(양일 포함, 이하 '집단소송 대상 기간(Class Period)')에 미국 외 거래를 통해 또는 미국 이 지역의 거래소에서 TRQ 증권을 매수하거나 그 밖의 방법으로 취득하고, 그 증권의 전부 또는 일부를 2019년 7월 15일 또는 2019년 7월 31일 이후까지 보유한 개인과 법인(이하 '집단 구성원') 모두를 대신해 합의 목적으로만 승인됐다.

'제외자'란 피고, 개인 피고의 직계가족, 개인 피고가 지배지분을 보유한 법인, TRQ와 그 자회사의 이사, 임원, 자회사 및 계열사, 리오 틴토와 그 이사, 임원, 자회사 및 계열사, 그리고 리오 틴토의 이사 또는 임원이 지배지분을 보유한 법인을 말한다.

미국 뉴욕 남부연방지방법원 사건번호 1:20-cv-08585-LJL, In re Turquoise Hill Resources Ltd. Securities Litigation(이하 '미국 집단소송')에서 보상 대상이 되는 청구를 제출한 자는 미국 집단소송에서 보상 대상이었던 매수, 취득 또는 매도 거래는 본 합의의 보상 대상에서 제외된다.

합의안의 총합의금은 2266만 3980 캐나다달러로, 이는 집단소송 대리인 보수, 관련 세금과 비용, 합의 관리 비용을 포함해 각종 금액이 모두 포함된 것된다. 피고들은 어떠한 위법행위나 책임도 부인한다. 본 합의는 TRQ, 리오 틴토 또는 개인 피고의 위법행위나 책임을 인정하는 것이 아니다. 당사자들은 합의안에 동의해 재판에 드는 비용과 불확실성, 판결을 받기까지의 지연을 피할 수 있다.

집단소송의 구속을 받거나 합의에 참여하기를 원하지 않는 자는 집단소송에서 빠지는 옵트아웃을 해야 한다. 옵트아웃 양식은 아래 웹사이트에서 확인할 수 있다.

www.TRQSettlement.com

퀘벡주 고등법원은 합의안, 총합의금의 33%에 해당하는 집단소송 대리인 보수, 91만 7792.31 캐나다달러의 지출 비용, 관련 세금 청구, 합의금의 배분 및 지급 계획을 승인할지 여부를 결정해야 한다. 배분계획안은 www.TRQSettlement.com에서 확인할 수 있다. 집단소송 대리인은 공고 및 합의 관리 비용, 즉 모든 청구 제출 서류를 처리하고 청구를 제출한 집단 구성원 전원에 대한 지급을 관리하는 비용이 제출되는 청구 건수에 따라 총합의금의 약 1.78~2.38%에 이를 것으로 추산하고 있다. 법원은 2026년 10월 20일 합의안 승인에 관한 의견을 심리한다. 지급은 법원이 합의안을 승인하고, 모든 항소 절차가 종료되며, 청구 절차가 완료된 이후에만 가능하다. 법원이 집단소송 대리인의 보수와 실제 지출 비용 상환 청구를 승인하고 합의 관리 비용을 공제한 후 남는 순합의금은 약 1367만 2238.43 캐나다달러에서 1380만 8709.52 캐나다달러에 이를 것으로 예상된다. 합의 및 배분계획안이 승인되면 청구관리인(Claims Administrator)이 각 합의 대상 집단 구성원의 보상 가능한 손실액을 기준으로, 산정된 손실액을 한도로 비례 배분 방식에 따라 각자의 지급액을 계산하고 지급한다. 즉 각 청구인은 남아 있는 자금과 청구인 전원이 제출한 보상 가능 손실 총액에 따라 자신의 보상 가능한 손실액과 동일한 비율로 최대 100%까지 지급받게 된다.

법적 권리 및 선택 사항

집단소송에 남아 아무런 조치도 취하지 않는 경우: 집단소송에 남기 위해 필요한 조치나 비용 부담은 없다. 집단소송에 남아 있고 합의가 승인되면 합의 조건의 구속을 받게 되며, 피고를 상대로 개별적으로 소송을 제기할 권리가 소멸된다. 또한 본 소송에서 피고 또는 승인된 합의에 따라 면책되는 자를 상대로 제기된 사안과 관련해 다른 법적 절차를 진행할 수 없다. 법원이 합의를 승인하면 총합의금은 배분계획의 조건에 따라 비례 배분된다. 자격 요건을 충족하고 유효한 청구서를 기한 내에 제출하는 경우, 순합의금 중 배정된 금액을 받게 된다. 집단소송에 남아 합의안에 이의를 제기하거나 의견을 제출하는 경우: 합의안에 이의를 제기하거나 의견을 제출하려면 성명, 집단소송 대상 기간에 취득한 적격 TRQ 주식의 취득 시기와 수량, 의견 또는 이의 제기 사유가 기재된 이의서나 의견서를 제출해야 한다. 2026년 10월 2일 미국 동부시각 오후 11시 59분까지 이메일( [email protected] )로 이의서 또는 의견서를 제출해야 한다. 다만 해당 기한까지 이메일로 이의서 또는 의견서를 제출하지 않았더라도 합의 승인 심리에 출석해 이의나 의견을 밝힐 수 있다. 이의나 의견에도 불구하고 합의가 승인되면 합의 조건의 구속을 받게 되며, 피고를 상대로 개별적으로 소송을 제기할 권리는 소멸된다. 또한 본 소송에서 피고 또는 승인된 합의에 따라 면책되는 자를 상대로 제기된 사안과 관련해 다른 법적 절차도 진행할 수 없다. 집단소송에서 빠지는 경우: www.TRQSettlement.com에서 제공되는 옵트아웃 양식을 작성해 집단소송 및 합의안에서 빠질 수 있다. 옵트아웃이 유효하려면 2026년 9월 1일까지 작성한 양식을 이메일( [email protected] )로 제출해야 한다. 집단소송에서 빠지기를 원하는 집단 구성원은 모두 옵트아웃 양식을 작성해 이메일로 제출해야 한다. 옵트아웃 양식은 2026년 9월 1일 미국 동부시각 오후 11시 59분까지 접수된 것까지 유효하다. 옵트아웃하는 자는 합의안에 이의를 제기하거나 의견을 제출할 수 없다.

위 권리와 선택 사항, 행사 기한 및 합의안에 관한 사항은 아래 웹사이트에 더 자세히 설명돼 있다.

www.TRQSettlement.com

합의 집단 구성원은 소송에 참가하거나, 이의를 제기하거나, 합의 승인 심리에 출석하지 않아도 집단소송에 계속 참여하게 된다.

더 자세한 내용은 합의계약서에서도 확인할 수 있다. 합의계약서 사본은 www.TRQSettlement.com에서 볼 수 있다. 궁금한 점은 이메일([email protected])이나 수신자 부담 전화(1-888-885-7703)로 문의하면 된다.

본 집단소송에서 대표 원고와 집단을 대리하는 법률대리인은 KND 컴플렉스 리티게이션(KND Complex Litigation)과 렉스 그룹(Lex Group Inc.)이다.

집단소송 대리인은 아래 팩스나 이메일로 연락할 수 있다.

TRQ 집단소송 대리인

KND 컴플렉스 리티게이션

담당: 신택수(Taek Soo Shin)

이메일: [email protected]

팩스: (416) 352-7638

본 공고는 퀘벡주 고등법원에서 배포를 승인받았다.

본 공고에 관한 문의는 집단소송 대리인에게 해야 하며, 법원에 직접 문의해서는 안 된다.

SOURCE Concilia Services Inc.