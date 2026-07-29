GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK TERKAIT SEKURITAS TRQ DI KANADA -- PEMBERITAHUAN TENTANG USULAN PENYELESAIAN

Apakah Anda membeli sekuritas Turquoise Hill Resources Ltd. antara 31 Juli 2018 dan 31 Juli 2019?

TORONTO, 29 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Pemberitahuan ini berkaitan dengan usulan gugatan perwakilan kelompok di Kanada ("Gugatan Perwakilan Kelompok") yang diajukan terhadap para Termohon: Turquoise Hill Resources Ltd. ("TRQ"), Rio Tinto plc, Rio Tinto Limited, Rio Tinto International Holdings Limited (secara bersama-sama disebut "Rio Tinto"), serta Ulf Quellmann, Luke Colton, Brendan Lane, Jean-Sébastien Jacques, dan Arnaud Soirat (secara bersama-sama disebut "Termohon Perorangan").

Penggugat Perwakilan dan seluruh Termohon telah mencapai usulan penyelesaian atas gugatan tersebut yang harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi Québec ("Penyelesaian"). Kecuali ditentukan lain dalam dokumen ini, semua istilah yang diawali dengan huruf kapital memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian penyelesaian tertanggal 2 Desember 2025 antara Penggugat Perwakilan (Pemohon) dan para Termohon ("Perjanjian Penyelesaian").

Gugatan Perwakilan Kelompok telah disahkan oleh Pengadilan Tinggi Québec semata-mata untuk tujuan Penyelesaian. Pemberitahuan ini memberikan informasi mengenai usulan Penyelesaian ini dan hal-hal terkait, serta cara Anda dapat memilih untuk tidak ikut serta ("mengecualikan diri") dalam Gugatan Perwakilan Kelompok.

Hak-hak hukum Anda tetap akan terpengaruh meskipun Anda tidak melakukan apa pun. Harap baca pemberitahuan ini dengan saksama.

ANDA TIDAK PERLU MEMBAYAR APA PUN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK INI DAN/ATAU USULAN PENYELESAIAN.

Gugatan Perwakilan Kelompok telah disahkan semata-mata untuk tujuan Penyelesaian atas nama semua orang dan entitas, di mana pun mereka bertempat tinggal atau berdomisili, yang selama periode dari 31 Juli 2018 hingga 31 Juli 2019, termasuk kedua tanggal tersebut ("Periode Kelompok"), membeli atau dengan cara lain memperoleh sekuritas TRQ dalam transaksi di luar AS atau di bursa di luar Amerika Serikat, dan memiliki seluruh atau sebagian sekuritas tersebut hingga setelah 15 Juli 2019 atau 31 Juli 2019, selain "Orang yang Dikecualikan" ("Anggota Kelompok").

"Orang yang Dikecualikan" berarti para Termohon, anggota keluarga inti dari Termohon Perorangan, setiap entitas yang kepentingan pengendalinya dimiliki oleh Termohon Perorangan, direktur, pejabat, anak perusahaan, dan afiliasi TRQ beserta anak perusahaannya, serta Rio Tinto beserta direktur, pejabat, anak perusahaan, dan afiliasinya, dan setiap entitas yang kepentingan pengendalinya dimiliki oleh direktur atau pejabat Rio Tinto.

Harap diperhatikan bahwa jika Anda telah mengajukan klaim yang memenuhi syarat untuk memperoleh ganti rugi dalam perkara In re Turquoise Hill Resources Ltd. Securities Litigation di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Perkara No. 1:20-cv-08585-LJL ("Gugatan Perwakilan Kelompok AS"), pembelian, perolehan, atau penjualan yang memenuhi syarat dalam Gugatan Perwakilan Kelompok AS tersebut dikecualikan dari pemberian ganti rugi berdasarkan Penyelesaian ini.

Jumlah Penyelesaian yang diusulkan adalah CAD $22.663.980,00, yang mencakup seluruh jumlah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya jasa Penasihat Hukum Kelompok, pajak dan pengeluaran yang berlaku, serta biaya administrasi Penyelesaian. Para Termohon menyangkal adanya perbuatan melawan hukum atau tanggung jawab apa pun. Penyelesaian ini bukan merupakan pengakuan atas perbuatan melawan hukum atau tanggung jawab oleh TRQ, Rio Tinto, maupun Termohon Perorangan mana pun.. Dengan menyetujui usulan Penyelesaian, para pihak dapat menghindari biaya dan ketidakpastian persidangan serta keterlambatan dalam memperoleh putusan.

Jika Anda tidak ingin terikat oleh Gugatan Perwakilan Kelompok dan tidak ingin berpartisipasi dalam Penyelesaian, Anda harus memilih untuk tidak ikut serta dalam Gugatan Perwakilan Kelompok. Salinan formulir untuk memilih tidak ikut serta tersedia di:

www.TRQSettlement.com

Pengadilan Tinggi Québec harus memutuskan apakah akan menyetujui usulan Penyelesaian, permohonan Biaya Penasihat Hukum Kelompok sebesar 33% dari Jumlah Penyelesaian ditambah pengeluaran sebesar $917.792,31 beserta pajak yang berlaku, serta rencana untuk mengalokasikan dan mendistribusikan Jumlah Penyelesaian. Rencana alokasi yang diusulkan tersedia di: www.TRQSettlement.com. Penasihat Hukum Kelompok juga memperkirakan bahwa biaya Pemberitahuan dan Administrasi Penyelesaian (untuk memproses semua klaim yang diajukan dan mengelola pembayaran kepada seluruh Anggota Kelompok yang mengajukan klaim) akan berjumlah sekitar 1,78% hingga 2,38% dari Jumlah Penyelesaian, tergantung pada jumlah klaim yang diajukan. Pengadilan akan mendengarkan pengajuan terkait persetujuan atas usulan Penyelesaian pada 20 Oktober 2026. Pembayaran hanya akan tersedia jika Pengadilan menyetujui usulan Penyelesaian, setelah proses banding, jika ada, dan setelah proses pengajuan klaim selesai. Jika Pengadilan menyetujui permohonan Penasihat Hukum Kelompok atas biaya jasa dan penggantian pengeluaran yang telah dibayarkan sendiri, setelah dikurangi Biaya Administrasi Penyelesaian, diperkirakan akan tersisa Dana Penyelesaian bersih sekitar $13.672.238,43 hingga $13.808.709,52. Jika Penyelesaian dan Rencana Alokasi yang diusulkan disetujui, Administrator Klaim akan menghitung hak setiap Anggota Kelompok Penyelesaian secara proporsional berdasarkan jumlah kerugian yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, hingga sebesar nilai kerugian yang telah dihitung, dan melakukan pembayaran. Dengan kata lain, setiap Penggugat Klaim akan menerima pembayaran dengan persentase yang sama atas kerugian yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, hingga 100%, tergantung pada jumlah dana yang tersisa dan jumlah keseluruhan kerugian yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi yang diajukan oleh seluruh Penggugat Klaim.

Hak dan Pilihan Hukum Anda:

Tetap Mengikuti Gugatan Perwakilan Kelompok dan Tidak Melakukan Apa Pun: Anda tidak perlu melakukan apa pun dan tidak perlu membayar apa pun untuk tetap mengikuti Gugatan Perwakilan Kelompok. Jika Anda tetap mengikuti Gugatan Perwakilan Kelompok dan Penyelesaian disetujui, Anda akan terikat oleh ketentuan Penyelesaian, melepaskan hak Anda untuk menggugat para Termohon secara mandiri, dan tidak akan diizinkan untuk mengajukan proses hukum lain sehubungan dengan hal-hal yang didalilkan dalam gugatan terhadap para Termohon atau pihak mana pun yang dibebaskan dari tuntutan berdasarkan Penyelesaian yang telah disetujui. Jika Pengadilan menyetujui Penyelesaian, Jumlah Penyelesaian akan didistribusikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Rencana Alokasi. Jika Anda memenuhi syarat dan mengajukan Formulir Klaim yang sah dan tepat waktu, Anda akan menerima bagian Anda dari Jumlah Penyelesaian bersih. Tetap Mengikuti Gugatan Perwakilan Kelompok dan Mengajukan Keberatan atau Komentar atas Usulan Penyelesaian: Jika Anda ingin mengajukan keberatan atau memberikan komentar atas usulan Penyelesaian, Anda harus menyampaikan keberatan atau komentar yang mencantumkan nama Anda, kapan dan berapa banyak saham TRQ yang memenuhi syarat yang Anda peroleh selama Periode Kelompok, serta komentar Anda atau alasan keberatan Anda. Kami meminta Anda untuk menyampaikan keberatan atau komentar melalui email ke [email protected] paling lambat 2 Oktober 2026 pukul 23.59 ET. Namun, Anda tetap dapat menghadiri Sidang Persetujuan Penyelesaian dan menyampaikan keberatan atau komentar Anda meskipun Anda tidak mengirimkan keberatan atau komentar tersebut melalui email sebelum tanggal tersebut. Jika Penyelesaian disetujui meskipun Anda telah mengajukan keberatan atau komentar, Anda tetap akan terikat oleh ketentuan Penyelesaian, melepaskan hak Anda untuk menggugat para Termohon secara mandiri, dan tidak akan diizinkan untuk mengajukan proses hukum lain sehubungan dengan hal-hal yang didalilkan dalam gugatan terhadap para Termohon atau pihak mana pun yang dibebaskan dari tuntutan berdasarkan Penyelesaian yang telah disetujui. Memilih untuk Tidak Ikut Serta dalam Gugatan Perwakilan Kelompok: Anda dapat mengecualikan diri dari Gugatan Perwakilan Kelompok dan usulan Penyelesaian dengan mengisi formulir untuk memilih tidak ikut serta yang tersedia di: www.TRQSettlement.com. Anda harus mengirimkan formulir untuk memilih tidak ikut serta melalui email ke [email protected] paling lambat 1 September 2026 agar formulir tersebut sah. Setiap Anggota Kelompok yang ingin memilih untuk tidak ikut serta dalam Gugatan Perwakilan Kelompok harus mengirimkan formulir untuk memilih tidak ikut serta yang telah diisi lengkap melalui email. Formulir untuk memilih tidak ikut serta harus diterima paling lambat 1 September 2026 pukul 23.59 ET agar sah. Jika Anda memilih untuk tidak ikut serta, Anda tidak dapat mengajukan keberatan atau memberikan komentar atas usulan Penyelesaian.

Hak dan pilihan ini, batas waktu untuk menggunakannya, serta informasi lebih lanjut mengenai usulan Penyelesaian dijelaskan dalam pemberitahuan yang lebih terperinci yang tersedia di:

www.TRQSettlement.com

Anggota Kelompok Penyelesaian tidak diwajibkan untuk melakukan intervensi, mengajukan keberatan, atau menghadiri Sidang Persetujuan Penyelesaian agar tetap menjadi bagian dari Gugatan Perwakilan Kelompok.

Detail lebih lanjut juga dapat ditemukan dalam Perjanjian Penyelesaian. Anda dapat memperoleh salinan Perjanjian Penyelesaian di www.TRQSettlement.com. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke [email protected] atau dengan menghubungi nomor bebas pulsa 1-888-885-7703.

Pengacara yang mewakili Penggugat Perwakilan dan Kelompok dalam Gugatan Perwakilan Kelompok ini adalah KND Complex Litigation dan Lex Group Inc.

Anda dapat menghubungi Penasihat Hukum Kelompok melalui faks. atau email yang ditujukan kepada:

TRQ Class Action Counsel

KND Complex Litigation

c/o Taek Soo Shin

Email: [email protected]

Faks.: (416) 352-7638

Pengadilan Tinggi Québec telah mengesahkan penyebarluasan Pemberitahuan ini.

Pertanyaan mengenai Pemberitahuan ini harus ditujukan kepada Penasihat Hukum Kelompok dan TIDAK boleh ditujukan kepada Pengadilan.

SOURCE Concilia Services Inc.