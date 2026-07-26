토니 자, GAC의 3000만 번째 고객되다 - GAC, '진정한 장인정신'으로 세계적 신뢰 확보

광저우, 중국 2026년 7월 26일 /PRNewswire/ -- 지난 7월 16일 열린 GAC의 3000만 번째 차량 출고식에서 펑싱야(Feng Xingya) GAC 그룹(GAC Group) 회장이 토니 자(Tony Jaa)에게 우핸들 GAC M8 PHEV(해외명 GN8)의 열쇠를 전달했다. 이 기념비적인 차량은 곧바로 해외 시장으로 향한다.

태국의 액션 스타 토니 자의 선택은 전 세계 3000만 고객이 GAC에 보내는 신뢰를 보여준다. 이러한 신뢰는 겉치레가 아니라 GAC의 탄탄한 제조 역량과 '진정한 장인정신'을 바탕으로 쌓인 것이다.

광저우에서 세계로 나아가는 길에는 지름길이 없다. 품질이 스스로 그 가치를 증명한다. 업계가 통상적인 '3고' 테스트를 진행하는 동안 GAC는 한 단계 더 나아가 '5고, 1산, 1전(five-high, one-mountain, one-dust)'의 극한 차량 테스트를 시행한다. 신차는 최소 '두 번의 겨울과 한 번의 여름'에 걸친 검증을 거치며, 풍동 실험실과 주행 시험장에서 12개 주요 분야와 1500개 이상의 세부 항목을 대상으로 최소 18개월간 실제 도로 주행 테스트를 받는다.

GAC는 각 해외 시장을 대상으로 현지 기후와 도로 여건에 맞춘 추가 적응성 테스트도 실시한다. 테스트 환경은 중동 사막의 폭염부터 동남아시아의 높은 습도와 폭우에 이르기까지 다양하다.

일관된 품질은 스마트 제조 현장에서 시작된다. GAC의 AION 지능형 생태공장(AION Intelligent Eco-Plant)은 신에너지차 분야에서 세계 최초로 '등대공장(Lighthouse Factory)'에 선정됐으며, 전 공정에 걸친 디지털 품질 모니터링 체계를 갖추고 있다. AI 비전 시스템을 탑재한 자동화 로봇은 밀리초 단위의 반응 속도와 밀리미터 수준의 정밀도를 구현해 광저우 공장과 해외 공장 어디에서 생산되든 균일한 품질을 보장한다.

안전은 최우선 가치다. GAC의 매거진 배터리(Magazine Battery)는 150만 대의 차량에 탑재됐으며, 누적 안전 주행거리는 1600억킬로미터를 넘어섰다. 스타링크 안전 보호 시스템(Starlink Safety Protection System)은 약 200만 명의 사용자에게 서비스를 제공하고 있으며, 628만 건의 잠재적 사고를 예방했다.

GAC는 품질과 안전에 대한 이러한 헌신을 바탕으로 110개 국가에 진출해 3000만 사용자의 신뢰를 얻었다. 새로운 이정표에 도달한 GAC는 앞으로도 장인정신을 끊임없이 연마하며 전 세계 모든 고객에게 안심할 수 있는 고품질 모빌리티 경험을 제공할 계획이다.

https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜미디어를 팔로우하면 GAC에 관한 자세한 내용을 확인할 수 있다.

SOURCE GAC