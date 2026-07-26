Tony Jaa กลายเป็นลูกค้ารายที่ 30 ล้านของ GAC ตอกย้ำความเชื่อมั่นระดับโลกด้วย "งานฝีมือที่แท้จริง"
News provided byGAC
26 Jul, 2026, 11:12 CST
กว่างโจว, จีน, 26 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม Feng Xingya ประธาน GAC Group มอบกุญแจรถยนต์พวงมาลัยขวา GAC M8 PHEV (ชื่อในต่างประเทศคือ GN8) ให้กับ Tony Jaa ในพิธีส่งมอบรถยนต์คันที่ 30 ล้านของ GAC โดยยานพาหนะซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญนี้จะถูกส่งไปยังตลาดต่างประเทศทันที
ตัวเลือกของ Tony Jaa ดาราภาพยนตร์บู๊ระดับแนวหน้าของไทย สะท้อนความไว้วางใจจากลูกค้า 30 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งไม่ได้สร้างขึ้นจากความโอ้อวด แต่มาจากการผลิตอันแข็งแกร่งของ GAC ด้วย "งานฝีมือที่แท้จริง"
จากกว่างโจวสู่ระดับโลก ไม่มีทางลัด หากแต่คุณภาพคือเครื่องพิสูจน์ ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ทำการทดสอบมาตรฐาน "สามระดับความสูง" GAC ก้าวล้ำนำหน้าด้วยการทดสอบยานยนต์สุดขั้ว "ห้าระดับความสูง หนึ่งภูเขา หนึ่งฝุ่น" บรรดายานยนต์รุ่นใหม่ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างน้อย "สองฤดูหนาวและหนึ่งฤดูร้อน" การทดสอบบนท้องถนนจริงอย่างน้อย 18 เดือน ครอบคลุม 12 หมวดหมู่หลักและรายการย่อยกว่า 1,500 รายการในห้องปฏิบัติการอุโมงค์ลมและสนามทดสอบต่าง ๆ
สำหรับตลาดต่างประเทศแต่ละแห่ง GAC จะดำเนินการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพอากาศและสภาพถนนในท้องถิ่น ตั้งแต่ความร้อนของทะเลทรายในตะวันออกกลางไปจนถึงความชื้นและฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความสม่ำเสมอของคุณภาพเริ่มต้นที่แนวหน้าของการผลิตอัจฉริยะ โรงงาน AION Intelligent Eco-Plant ของ GAC เป็น "โรงงานต้นแบบ" แห่งแรกของโลกสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่ซึ่งมีระบบตรวจสอบคุณภาพดิจิทัลแบบครบวงจร หุ่นยนต์อัตโนมัติพร้อมระบบการมองเห็นด้วยปัญญาประดิษฐ์มอบการตอบสนองในระดับมิลลิวินาทีและความแม่นยำระดับมิลลิเมตร รับประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอไม่ว่ารถยนต์จะออกจากสายการผลิตในกว่างโจวหรือโรงงานในต่างประเทศ
ความปลอดภัยต้องมาก่อน แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งทนทานและป้องกันความร้อนของ GAC ถูกนำไปใช้ในรถยนต์กว่า 1.5 ล้านคัน รวมระยะทางการขับขี่ที่ปลอดภัยกว่า 160 พันล้านกิโลเมตร ระบบป้องกันความปลอดภัย Starlink ให้บริการผู้ใช้เกือบ 2 ล้านคน ป้องกันอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ถึง 6.28 ล้านครั้ง
GAC ขยายธุรกิจไปยัง 110 ประเทศและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ 30 ล้านชีวิตด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยดังกล่าว ณ จุดนี้ GAC จะยังคงพัฒนาฝีมือและมอบประสบการณ์การเดินทางคุณภาพสูงซึ่งไร้กังวลให้กับลูกค้าทั่วโลกต่อไป
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SOURCE GAC
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