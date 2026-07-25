GAC, 멜버른 시티 FC 공식 자동차 파트너로 선정되며 호주 시장 공략 강화

멜버른, 호주 2026년 7월 26일 /PRNewswire/ -- GAC와 호주 프로축구 구단인 멜버른 시티 FC(Melbourne City FC)가 2026년 7월 24일 AAMI 파크에서 전략적 파트너십을 공식 발표했다. 시티 풋볼 그룹(City Football Group)의 핵심 구단인 멜버른 시티 FC는 뛰어난 경기력과 폭넓은 서포터 기반을 갖춘 호주의 대표적인 프로축구 구단 중 하나다. 이번 파트너십에 따라 GAC는 멜버른 시티 FC의 공식 자동차 파트너가 되며, 호주 시장에서 브랜드 입지와 소비자 접점을 한층 강화할 예정이다.

중국의 스마트 모빌리티 및 혁신 주도 자동차 산업을 대표하는 선도 기업인 GAC는 기술 혁신과 우수한 제품, 고객 중심 솔루션을 바탕으로 글로벌 사업을 지속적으로 확대하고 있다. GAC는 1997년 설립 이후 2026년 누적 생산 3000만 대를 달성하며, 향상된 글로벌 생산 역량과 연구개발 경쟁력, 전 세계 고객의 높은 신뢰를 입증했다.

GAC 인터내셔널 호주의 케빈 슈(Kevin Shu) 최고경영자(CEO)는 "멜버른 시티 FC는 모든 A리그 대회에서 놀라운 역사를 쌓아 왔으며, 이 구단과 마찬가지로 GAC도 모든 일에 항상 100%의 노력을 기울인다"며 "우리는 향후 수년간 달성하고자 하는 목표에 대해 원대한 포부를 품고 있다. 이 팀이 경기에 임하는 방식처럼, GAC 역시 흥미롭고 지속 가능한 방법을 통해 시장 내 입지를 강화하고 구단 팬들과 적극적으로 소통하고자 한다"고 말했다.

멜버른 시티 FC의 브래드 라우스(Brad Rowse) CEO는 "GAC 호주를 멜버른 시티의 공식 자동차 파트너로 맞이하게 돼 매우 기쁘다"며 "GAC는 혁신을 추구하고 기대를 넘어서며 장기적으로 투자하고자 하는 구단의 포부를 공유하고 있다. GAC가 구단 회원과 팬, 더 나아가 지역사회 전반과 의미 있는 관계를 구축할 수 있도록 지원하기를 기대한다"고 말했다.

GAC는 시드니 FC와의 파트너십에 이어 호주에서 스포츠 파트너십을 지속적으로 확대하고 있으며, '호주에서, 호주를 위해(In Australia, For Australia)'라는 철학에 대한 실천 의지를 더욱 강화하고 있다. GAC는 다양한 브랜드 활동과 지역사회 참여를 통해 현지 소비자와의 유대를 강화할 계획이다.

GAC는 앞으로도 고품질 제품과 첨단 기술, 현지화 서비스를 기반으로 호주 고객에게 지능적이고 지속 가능한 모빌리티 솔루션을 제공할 예정이다.

https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜미디어를 팔로우하면 GAC에 관한 자세한 내용을 확인할 수 있다.

SOURCE GAC