ВОЗ совершает исторический поворот к управлению на областном уровне, проверяя «восходящую» модель управления в сфере защиты климата и здравоохранения в тропическом Южном Китае

Баотин создает первую в мире «живую лабораторию» на уровне уезда, разрабатывающую упреждающие стандарты здравоохранения в условиях потепления климата до 1,5 °C
БАОТИН, Китай, 3 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Нарушая десятилетиями складывавшуюся дипломатию глобального здравоохранения, ориентированную на столицы, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые перевела свою флагманскую конференцию по вопросам климата и здоровья на областной уровень, выбрав тропический уезд на юге Китая для испытания масштабируемых решений для глобального Юга.
Международная конференция по инновациям и сотрудничеству в области климата и здравоохранения, завершившаяся сегодня в автономном уезде Баотин-Ли-Мяо, знаменует решительный переход от информационной поддержки политики к ее реализации. Конференция была организована ВОЗ совместно с Народным правительством автономного уезда Баотин-Ли-Мяо, Институтом глобального здравоохранения Пекинского университета и Нинъюаньским институтом климата и устойчивого развития (Хайнань) при научной поддержке Института экологической медицины Пекинского университета. Выбрав местом проведения совещания уязвимый в плане климата субтропический уезд (его островная экосистема сталкивается с проблемами биоразнообразия и ограничениями развивающейся экономики), ВОЗ подает четкий сигнал: эффективное управление в сфере защиты климата и здравоохранения должно проходить проверку в «микролабораториях», способных воспроизводить аналогичные контексты по всему миру.
От консенсуса на высоком уровне к проверке на местном уровне
Конференция собрала международных партнеров из учреждений ООН, научных кругов и местных органов власти 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Европы и Соединенных Штатов, включая доктора Рюдигера Крича (Rüdiger Krech), исполняющего обязанности директора Департамента ВОЗ по окружающей среде, изменению климата и здравоохранению, и доктора Марию Нейра (Maria Neira), бывшего директора того же департамента. Центральный вопрос: могут ли заинтересованные стороны из разных стран выйти за рамки письменных обязательств для совместного создания стандартизированных инструментов на местном уровне, одновременно научно обоснованных и финансово жизнеспособных?
Баотин — горный тропический уезд в центральной части острова Хайнань — предоставил пример подтверждения. Сочетание характеристик уязвимости морского климата, богатого биоразнообразия и развивающейся экономики стало реальным испытательным полигоном для проверки методики выбора «самых выгодных» средств ВОЗ — каталога недорогих средств вмешательства с высокими общими выгодами для климата и здравоохранения.
Местные органы власти позиционируют области как глобальные узлы
В своем программном выступлении Лю Пинчжи (Liu Pingzhi), член партийного комитета правительства провинции Хайнань и постоянный заместитель директора руководящей группы по крупным проектам провинции, призвал к прагматичному сотрудничеству в целях конвергенции низкоуглеродных технологий, искусственного интеллекта и услуг здравоохранения в Баотине и по всему Хайнаню, создавая воспроизводимый и масштабируемый опыт.
Чжу Цзян (Zhu Jiang), секретарь партийного комитета автономного уезда Баотин-Ли-Мяо, подробно рассказал о развитии уезда в качестве зоны международного сотрудничества и его стратегической траектории в качестве испытательного полигона для тестирования стойких к изменению климата систем здравоохранения. Присутствие этих высокопоставленных местных чиновников подчеркнуло осознанный выбор учреждений: внедрение функций глобального управления здравоохранением в административные единицы областного уровня, которые непосредственно несут на себе воздействие изменения климата.
Доктор Крич призвал усилить глобальный обмен знаниями и мобилизацию ресурсов для реализации приоритетных программ ВОЗ, подтвердив, что пилотный проект в Баотине демонстрирует инновационный потенциал административных единиц областного уровня в развивающихся странах в рамках глобального управления здравоохранением. Доктор Нейра усилил этот стратегический поворот, отметив критически важный путь от «климатических обязательств к действиям на местном уровне» и выразив надежду на то, что проект Баотина станет международной моделью многосекторального сотрудничества, сигнализируя об инициативе ВОЗ по смещению центра тяжести в плане внедрения инициатив в сфере защиты климата и здравоохранения вниз, к низовым административным структурам.
Междисциплинарный прорыв: стандартизация действий на местном уровне
На конференции были разработаны конкретные структуры, направленные на достижение исполнимых и передаваемых результатов.
Модернизация традиционной медицины:профессор Чжан Боли (Zhang Boli), член Китайской академии инженерных наук и почетный президент Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины, предположил, что холистическая философия «связи между небесным и человеческим» в традиционной китайской медицине (ТКМ) дает устойчивую философскую основу для создания стойких к изменению климата здоровых городов. Ресурсы ТКМ можно превратить в услуги и отрасли «упреждающего здравоохранения», комплексно интегрируя мудрость профилактического подхода в глобальные системы знаний об адаптации к изменению климата.
Упреждающая система здравоохранения в условиях потепления климата до 1,5 °C:профессор Рен Минхуэй (Ren Minghui) из Пекинского университета предложил систему, нацеленную на создание «стойких к изменению климата городов» по четырем направлениям — расширение цифровых возможностей, комплексная система «профилактика-лечение-восстановление-уход», синергия экологии и здоровья, а также развитие отрасли здравоохранения. Связывая государственные органы, предприятия, сообщества и отдельных людей для формирования экосистемы с участием множества заинтересованных сторон, пилотный проект Хайнань Баотин направлен на разработку наборов измеримых, масштабируемых средств для обеспечения городов упреждающей, стойкой системой здравоохранения.
Контрольные показатели гигиены окружающей среды:профессор Франческо Форастьере (Francesco Forastiere) из Исследовательской группы по гигиене окружающей среды в Имперском колледже Лондона подчеркнул, что мероприятия в области гигиены окружающей среды должны сформировать эффективные пути перехода от научных данных к влиянию на политику, достигая синергетических улучшений в области здравоохранения и социальных выгод.
Качество воздуха как фактор стойкости:профессор Лидия Моравска (Lidia Morawska), член Австралийской академии наук при Квинслендском технологическом университете, предложила использовать недорогие датчики и системы искусственного интеллекта для достижения синергетической оптимизации качества воздуха в помещениях, энергопотребления и комфорта в зданиях, а также рекомендовала создать в Баотинге демонстрационные проекты, чтобы стимулировать принятие глобальных стандартов.
Расширение возможностей ИИ:профессор Фань Вэньфэй (Fan Wenfei), иностранный член Китайской академии наук и главный научный руководитель Шэньчжэньского института информатики, продемонстрировал полномасштабное применение средств ИИ «Системы анализа данных Diaoyucheng» (Diaoyucheng Data Analysis System) в здравоохранении, заявив, что «эффективность применения является единственным критерием при тестировании путей развития ИИ», и выступая за диверсификацию алгоритмов, чтобы избежать чрезмерной зависимости от отдельных парадигм.
Строительные стандарты для условий потепления климата до 1,5 °C:профессор Ван Цинцинь (Wang Qingqin), технический директор Китайского научного общества урбанистики, предположил, что здоровые здания представляют собой основное передовое направление для отрасли экологичного строительства и что практический опыт Баотина будет способствовать выработке стандартов в условиях потепления климата до 1,5 °C, адаптированных к морским и островным регионам.
Интеграция индикатора здоровья:профессор Хуан Вэй (Huang Wei), директор Института экологической медицины Пекинского университета, принял участие в разработке Системы упреждающих показателей здоровья в условиях потепления климата до 1,5 °C, обеспечивающей эпидемиологическую основу количественной оценки общих выгод для климата и здравоохранения на областном уровне, а также обеспечивающей научную строгость при оценках уязвимости для тропических развивающихся регионов.
Матрица действий в Баотине: от концепции к институционализации
Публикация Матрицы действий в Баотине (2026–2028 гг.) знаменует переход глобального сотрудничества в сфере защиты климата и здравоохранения от этапа информационной поддержки к институционализированной реализации.
Уровень стандартов:разработка проекта Системы упреждающих показателей здоровья в условиях потепления климата до 1,5 °C с участием международного руководящего комитета, включающего экспертов из разных стран, и распространение практики Баотина в форме «открытого исходного кода», который может быть воспроизведен городами Глобального Юга.
Уровень исследований:инициирование плана международного научного сотрудничества для создания сети мониторинга уязвимостей для климата и здравоохранения на уровне областей, охватывающей тропические и субтропические регионы, с публикацией ежегодного Глобального индекса стойкости к изменению климата на уровне областей.
Уровень практики: развертывание и подтверждение эффективности «самых выгодных» схем вмешательства ВОЗ в Баотине в качестве реального сценария.
Преодоление разрыва в реализации
В ходе семинаров за закрытыми дверями эксперты предложили конкретные пути стандартизации, включая методику выбора «самых выгодных» средств ВОЗ и основу для Системы упреждающих показателей здоровья в условиях потепления климата до 1,5 °C. Участники также достигли предварительного консенсуса в отношении стандартов финансирования защиты климата и здравоохранения на уровне областей, используя политику содействия трансграничным потокам капитала порта свободной торговли Хайнаня для разработки шаблонов проектов в сфере защиты климата и здравоохранения, принимаемых инвестиционными банками.
Стратегическое значение
На фоне встречных ветров, мешающих глобальному многостороннему подходу, конференция в Баотине представляет противоположную позицию: эффективные глобальные общественные блага могут происходить из инноваций на уровне областей. Проверив методы управления в сфере защиты климата и здравоохранения в уязвимом уезде, характерном для Глобального Юга, ВОЗ и китайские партнеры создали воспроизводимый шаблон для повестки по повышению стойкости к потеплению климата до 1,5 °C.
Консенсус и план действий, сформированные на конференции в Баотине, должны обеспечить инновационные парадигмы сотрудничества для городов Глобального Юга и ускорить переход от видения к реальности в построении глобального сообщества здравоохранения для всех.
