Международная конференция по инновациям и сотрудничеству в области климата и здравоохранения, завершившаяся сегодня в автономном уезде Баотин-Ли-Мяо, знаменует решительный переход от информационной поддержки политики к ее реализации. Конференция была организована ВОЗ совместно с Народным правительством автономного уезда Баотин-Ли-Мяо, Институтом глобального здравоохранения Пекинского университета и Нинъюаньским институтом климата и устойчивого развития (Хайнань) при научной поддержке Института экологической медицины Пекинского университета. Выбрав местом проведения совещания уязвимый в плане климата субтропический уезд (его островная экосистема сталкивается с проблемами биоразнообразия и ограничениями развивающейся экономики), ВОЗ подает четкий сигнал: эффективное управление в сфере защиты климата и здравоохранения должно проходить проверку в «микролабораториях», способных воспроизводить аналогичные контексты по всему миру.

От консенсуса на высоком уровне к проверке на местном уровне

Конференция собрала международных партнеров из учреждений ООН, научных кругов и местных органов власти 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Европы и Соединенных Штатов, включая доктора Рюдигера Крича (Rüdiger Krech), исполняющего обязанности директора Департамента ВОЗ по окружающей среде, изменению климата и здравоохранению, и доктора Марию Нейра (Maria Neira), бывшего директора того же департамента. Центральный вопрос: могут ли заинтересованные стороны из разных стран выйти за рамки письменных обязательств для совместного создания стандартизированных инструментов на местном уровне, одновременно научно обоснованных и финансово жизнеспособных?

Баотин — горный тропический уезд в центральной части острова Хайнань — предоставил пример подтверждения. Сочетание характеристик уязвимости морского климата, богатого биоразнообразия и развивающейся экономики стало реальным испытательным полигоном для проверки методики выбора «самых выгодных» средств ВОЗ — каталога недорогих средств вмешательства с высокими общими выгодами для климата и здравоохранения.

Местные органы власти позиционируют области как глобальные узлы

В своем программном выступлении Лю Пинчжи (Liu Pingzhi), член партийного комитета правительства провинции Хайнань и постоянный заместитель директора руководящей группы по крупным проектам провинции, призвал к прагматичному сотрудничеству в целях конвергенции низкоуглеродных технологий, искусственного интеллекта и услуг здравоохранения в Баотине и по всему Хайнаню, создавая воспроизводимый и масштабируемый опыт.

Чжу Цзян (Zhu Jiang), секретарь партийного комитета автономного уезда Баотин-Ли-Мяо, подробно рассказал о развитии уезда в качестве зоны международного сотрудничества и его стратегической траектории в качестве испытательного полигона для тестирования стойких к изменению климата систем здравоохранения. Присутствие этих высокопоставленных местных чиновников подчеркнуло осознанный выбор учреждений: внедрение функций глобального управления здравоохранением в административные единицы областного уровня, которые непосредственно несут на себе воздействие изменения климата.

Доктор Крич призвал усилить глобальный обмен знаниями и мобилизацию ресурсов для реализации приоритетных программ ВОЗ, подтвердив, что пилотный проект в Баотине демонстрирует инновационный потенциал административных единиц областного уровня в развивающихся странах в рамках глобального управления здравоохранением. Доктор Нейра усилил этот стратегический поворот, отметив критически важный путь от «климатических обязательств к действиям на местном уровне» и выразив надежду на то, что проект Баотина станет международной моделью многосекторального сотрудничества, сигнализируя об инициативе ВОЗ по смещению центра тяжести в плане внедрения инициатив в сфере защиты климата и здравоохранения вниз, к низовым административным структурам.

Междисциплинарный прорыв: стандартизация действий на местном уровне

На конференции были разработаны конкретные структуры, направленные на достижение исполнимых и передаваемых результатов.

Модернизация традиционной медицины: профессор Чжан Боли (Zhang Boli) , член Китайской академии инженерных наук и почетный президент Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины, предположил, что холистическая философия «связи между небесным и человеческим» в традиционной китайской медицине (ТКМ) дает устойчивую философскую основу для создания стойких к изменению климата здоровых городов. Ресурсы ТКМ можно превратить в услуги и отрасли «упреждающего здравоохранения», комплексно интегрируя мудрость профилактического подхода в глобальные системы знаний об адаптации к изменению климата.

, член Китайской академии инженерных наук и почетный президент Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины, предположил, что холистическая философия «связи между небесным и человеческим» в традиционной китайской медицине (ТКМ) дает устойчивую философскую основу для создания стойких к изменению климата здоровых городов. Ресурсы ТКМ можно превратить в услуги и отрасли «упреждающего здравоохранения», комплексно интегрируя мудрость профилактического подхода в глобальные системы знаний об адаптации к изменению климата. Упреждающая система здравоохранения в условиях потепления климата до 1,5 °C: профессор Рен Минхуэй (Ren Minghui) из Пекинского университета предложил систему, нацеленную на создание «стойких к изменению климата городов» по четырем направлениям — расширение цифровых возможностей, комплексная система «профилактика-лечение-восстановление-уход», синергия экологии и здоровья, а также развитие отрасли здравоохранения. Связывая государственные органы, предприятия, сообщества и отдельных людей для формирования экосистемы с участием множества заинтересованных сторон, пилотный проект Хайнань Баотин направлен на разработку наборов измеримых, масштабируемых средств для обеспечения городов упреждающей, стойкой системой здравоохранения.

из Пекинского университета предложил систему, нацеленную на создание «стойких к изменению климата городов» по четырем направлениям — расширение цифровых возможностей, комплексная система «профилактика-лечение-восстановление-уход», синергия экологии и здоровья, а также развитие отрасли здравоохранения. Связывая государственные органы, предприятия, сообщества и отдельных людей для формирования экосистемы с участием множества заинтересованных сторон, пилотный проект Хайнань Баотин направлен на разработку наборов измеримых, масштабируемых средств для обеспечения городов упреждающей, стойкой системой здравоохранения. Контрольные показатели гигиены окружающей среды: профессор Франческо Форастьере (Francesco Forastiere) из Исследовательской группы по гигиене окружающей среды в Имперском колледже Лондона подчеркнул, что мероприятия в области гигиены окружающей среды должны сформировать эффективные пути перехода от научных данных к влиянию на политику, достигая синергетических улучшений в области здравоохранения и социальных выгод.

из Исследовательской группы по гигиене окружающей среды в Имперском колледже Лондона подчеркнул, что мероприятия в области гигиены окружающей среды должны сформировать эффективные пути перехода от научных данных к влиянию на политику, достигая синергетических улучшений в области здравоохранения и социальных выгод. Качество воздуха как фактор стойкости: профессор Лидия Моравска (Lidia Morawska) , член Австралийской академии наук при Квинслендском технологическом университете, предложила использовать недорогие датчики и системы искусственного интеллекта для достижения синергетической оптимизации качества воздуха в помещениях, энергопотребления и комфорта в зданиях, а также рекомендовала создать в Баотинге демонстрационные проекты, чтобы стимулировать принятие глобальных стандартов.

, член Австралийской академии наук при Квинслендском технологическом университете, предложила использовать недорогие датчики и системы искусственного интеллекта для достижения синергетической оптимизации качества воздуха в помещениях, энергопотребления и комфорта в зданиях, а также рекомендовала создать в Баотинге демонстрационные проекты, чтобы стимулировать принятие глобальных стандартов. Расширение возможностей ИИ: профессор Фань Вэньфэй (Fan Wenfei) , иностранный член Китайской академии наук и главный научный руководитель Шэньчжэньского института информатики, продемонстрировал полномасштабное применение средств ИИ «Системы анализа данных Diaoyucheng» (Diaoyucheng Data Analysis System) в здравоохранении, заявив, что «эффективность применения является единственным критерием при тестировании путей развития ИИ», и выступая за диверсификацию алгоритмов, чтобы избежать чрезмерной зависимости от отдельных парадигм.

, иностранный член Китайской академии наук и главный научный руководитель Шэньчжэньского института информатики, продемонстрировал полномасштабное применение средств ИИ «Системы анализа данных Diaoyucheng» (Diaoyucheng Data Analysis System) в здравоохранении, заявив, что «эффективность применения является единственным критерием при тестировании путей развития ИИ», и выступая за диверсификацию алгоритмов, чтобы избежать чрезмерной зависимости от отдельных парадигм. Строительные стандарты для условий потепления климата до 1,5 °C: профессор Ван Цинцинь (Wang Qingqin) , технический директор Китайского научного общества урбанистики, предположил, что здоровые здания представляют собой основное передовое направление для отрасли экологичного строительства и что практический опыт Баотина будет способствовать выработке стандартов в условиях потепления климата до 1,5 °C, адаптированных к морским и островным регионам.

, технический директор Китайского научного общества урбанистики, предположил, что здоровые здания представляют собой основное передовое направление для отрасли экологичного строительства и что практический опыт Баотина будет способствовать выработке стандартов в условиях потепления климата до 1,5 °C, адаптированных к морским и островным регионам. Интеграция индикатора здоровья: профессор Хуан Вэй (Huang Wei), директор Института экологической медицины Пекинского университета, принял участие в разработке Системы упреждающих показателей здоровья в условиях потепления климата до 1,5 °C, обеспечивающей эпидемиологическую основу количественной оценки общих выгод для климата и здравоохранения на областном уровне, а также обеспечивающей научную строгость при оценках уязвимости для тропических развивающихся регионов.

Матрица действий в Баотине: от концепции к институционализации

Публикация Матрицы действий в Баотине (2026–2028 гг.) знаменует переход глобального сотрудничества в сфере защиты климата и здравоохранения от этапа информационной поддержки к институционализированной реализации.

Уровень стандартов: разработка проекта Системы упреждающих показателей здоровья в условиях потепления климата до 1,5 °C с участием международного руководящего комитета, включающего экспертов из разных стран, и распространение практики Баотина в форме «открытого исходного кода», который может быть воспроизведен городами Глобального Юга.

разработка проекта с участием международного руководящего комитета, включающего экспертов из разных стран, и распространение практики Баотина в форме «открытого исходного кода», который может быть воспроизведен городами Глобального Юга. Уровень исследований: инициирование плана международного научного сотрудничества для создания сети мониторинга уязвимостей для климата и здравоохранения на уровне областей, охватывающей тропические и субтропические регионы, с публикацией ежегодного Глобального индекса стойкости к изменению климата на уровне областей .

инициирование плана международного научного сотрудничества для создания сети мониторинга уязвимостей для климата и здравоохранения на уровне областей, охватывающей тропические и субтропические регионы, с публикацией ежегодного . Уровень практики: развертывание и подтверждение эффективности «самых выгодных» схем вмешательства ВОЗ в Баотине в качестве реального сценария.

Преодоление разрыва в реализации

В ходе семинаров за закрытыми дверями эксперты предложили конкретные пути стандартизации, включая методику выбора «самых выгодных» средств ВОЗ и основу для Системы упреждающих показателей здоровья в условиях потепления климата до 1,5 °C. Участники также достигли предварительного консенсуса в отношении стандартов финансирования защиты климата и здравоохранения на уровне областей, используя политику содействия трансграничным потокам капитала порта свободной торговли Хайнаня для разработки шаблонов проектов в сфере защиты климата и здравоохранения, принимаемых инвестиционными банками.

Стратегическое значение

На фоне встречных ветров, мешающих глобальному многостороннему подходу, конференция в Баотине представляет противоположную позицию: эффективные глобальные общественные блага могут происходить из инноваций на уровне областей. Проверив методы управления в сфере защиты климата и здравоохранения в уязвимом уезде, характерном для Глобального Юга, ВОЗ и китайские партнеры создали воспроизводимый шаблон для повестки по повышению стойкости к потеплению климата до 1,5 °C.

Консенсус и план действий, сформированные на конференции в Баотине, должны обеспечить инновационные парадигмы сотрудничества для городов Глобального Юга и ускорить переход от видения к реальности в построении глобального сообщества здравоохранения для всех.

