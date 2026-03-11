Bývalý slovinský prezident: sebevědomá Čína nabízí partnerství, které svět v nestabilních dobách potřebuje
News provided by
Mar 11, 2026, 13:30 ET
KUANG-ČOU (KANTON), Čína, 11. března 2026 /PRNewswire/ -- Zprávy z jihu.
Vládní pracovní zpráva stanovila cíl růstu Číny pro rok 2026 na 4,5 až 5 %. Je to první rok období 15. pětiletého plánu. Nový plán, který pokrývá období od roku 2026 do roku 2030, představuje kritickou fázi na cestě Číny k socialistické modernizaci do roku 2035.
Pro Danila Türka, bývalého slovinského prezidenta a zkušeného diplomata s hlubokými znalostmi mezinárodních vztahů, si tento cíl zaslouží bližší pozornost. „Vzhledem k velikosti čínské ekonomiky je růst (na rok 2025) o 5 %, vycházející z mnoha let vysokého růstu v minulosti, vskutku velmi působivý," poznamenává Türk. „Celkové číslo 4,5 až 5 % tedy znamená, že plán je opravdu velmi ambiciózní."
Tři pilíře čínského přístupu k rozvoji
Co umožňuje takovou ambici? Türk poukazuje na tři charakteristické rysy čínského modelu správy věcí veřejných. „Čína má dlouhodobou vizi rozvoje, a to je velmi důležité, protože nesleduje změny na trhu z roku na rok, ale dlouhodobou vizi rozvoje." Tato strategická kontinuita je zakotvena v samotném mechanismu pětiletého plánu – charakteristickém rysu čínské správy věcí veřejných, který provázel druhou největší ekonomiku světa několika cykly globálních turbulencí.
Tuto dlouhodobou perspektivu doplňuje globální výhled. „Čína již několik desetiletí pracuje na základě globálního výhledu, což znamená, že iniciativa Nová Hedvábná stezka a další způsoby spolupráce se světem rozšířily možnosti rozvoje." Dnes je Čína největším obchodním partnerem pro více než 120 ekonomik po celém světě – síť, která poskytuje jak odolnost, tak dosah.
Třetím prvkem je realizace. „To je velmi důležité, protože kromě dlouhodobých a globálních vizí má také velmi pečlivý způsob každodenní práce v rámci ročního programu rozvoje. Všechny tyto tři faktory dohromady přinášejí opravdu velmi působivé výsledky."
Technologie a zelená transformace jako hnací síly růstu
15. pětiletý plán klade velký důraz na průkopnické odvětví, mezi něž patří kvantová technologie, biovýroba, vodíková a jaderná fúzní energie, rozhraní mozek-počítač, zabudovaná umělá inteligence a 6G. Nejedná se o abstraktní aspirace, ale o cílené sázky na odvětví, kde je globální konkurence stále otevřená. Türk to považuje za soulad s prokázanou schopností Číny přizpůsobovat se. „Čína prokázala svou schopnost přizpůsobovat rozvojové potřeby technologickým příležitostem."
Zejména zelený rozvoj představuje jak nutnost, tak příležitost. „Čína v poslední době klade velký důraz na racionální spotřebu energie a zaměřuje se na to, aby se stala krásnou zemí, jak se říká, a zachovala tak přírodní prostředí. To je také příležitost k rozvoji." Se závazkem dosáhnout vrcholu emisí uhlíku do roku 2030 Čína urychluje svou zelenou transformaci prostřednictvím inteligentních sítí, vodíkové energie a odvětví zelených paliv – oblastí, které již přitahují globální partnery.
Domácí spotřební vzorce se vyvíjejí souběžně. „Čína dosáhla vysoké úrovně rozvoje v krátkém časovém období a mění se také spotřební vzorce." Oficiální údaje ukazují, že konečné spotřební výdaje přispěly v roce 2025 k hospodářskému růstu 52 %, což je o pět procentních bodů více než v předchozím roce – tato změna snižuje vystavení vnějším výkyvům a zároveň uvolňuje potenciál trhu s 1,4 miliardou obyvatel.
Odolnost obchodu vůči celním tlakům
Navzdory eskalaci obchodních bariér ze strany Spojených států zůstaly čínské vývozní výsledky v roce 2025 robustní. Celkový obchod se zbožím dosáhl rekordní hodnoty 45,47 bilionu jüanů, přičemž vývoz technologických produktů, včetně elektrických vozidel, integrovaných obvodů a polovodičů, meziročně vzrostl o 13,2 %.
Türk je ve svém hodnocení opatrný. „Čísla za rok 2025 ukázala, že bez ohledu na zvýšení cel se Číně v oblasti exportu dařilo docela dobře. Překážky, které byly zavedeny v loňském roce, nebyly až tak škodlivé. Byly škodlivé, ale byly také zvládnutelné."
Tato odolnost odráží hlubší strukturální změnu. Zatímco mezinárodní instituce varují před obchodními napětími a geopolitickými třenicemi omezujícími globální aktivitu, obchodní vztahy Číny se diverzifikovaly. Globální Jih – ekonomiky rostoucí přibližně o 5 % ročně – nyní představuje rostoucí podíl na obchodu Číny, čímž se snižuje závislost na jediném trhu.
Diverzifikace je patrná v měnící se geografii čínské spolupráce. „Dosud si myslím, že iniciativa Nová Hedvábná stezka prokázala, že Čína je schopna spolupracovat nejen s nejviditelnějšími partnery v západní Evropě, ale že existují i další partneři, kteří se stali v tomto novém vývoji skutečně velmi inovativními a vedoucími."
Türk uvádí konkrétní příklady: prohlubující se vztahy Maďarska s Čínou, most postavený čínskými společnostmi v Chorvatsku. „Jakmile máte tento druh úspěšného projektu na místech mimo západní Evropu, můžete se dále rozšiřovat."
Rostoucí mezinárodní zájem uprostřed volatility
Globální situace je stále nejistější. „Nacházíme se v situaci, kdy Spojené státy uvalují cla sem a tam bez jakéhokoli plánu, bez jakéhokoli organizovaného systému, a to vše vytváří překážky," poznamenává Türk. Paradoxně však tato volatilita vyvolává obnovený zájem o spolupráci s Čínou.
„Na jedné straně máme celou tuto nejistotu ohledně cel a dalších destabilizujících faktorů, ale zároveň vidíme velký zájem ze strany významných zemí, které ve skutečnosti posilují své vztahy s Čínou." V posledních měsících Čínu navštívilo několik evropských vrcholných představitelů v doprovodu delegací významných podniků. Nedávná návštěva na vysoké úrovni z Německa zahrnovala 30 největších německých firem, z nichž mnohé mají v Číně dlouhou historii. Türk očekává, že tento trend bude pokračovat. „Zájem o spolupráci s Čínou a také o investice v Číně roste."
Pro Türka má reakce Číny na tuto situaci strategický význam. „V takovýchto nestabilních podmínkách bude podle mě důležité, aby Čína zaujala velmi sebevědomý postoj, protože všichni budou hledat partnery. Zájem bude velký, což již prokázaly první návštěvy z Evropy, a bude jich přibývat."
Cíl 4,5 až 5 % v tomto kontextu není pouhým číslem. Zakotvený v principu „usilovat o pokrok při zachování stability" signalizuje kontinuitu, ambice a sebevědomí při sledování dlouhodobých cílů uprostřed krátkodobých turbulencí.
