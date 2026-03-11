CANTON, Chine, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Communiqué de South :

Le rapport de travail du gouvernement a fixé l'objectif de croissance de la Chine entre 4,5 et 5 % pour 2026, qui est la première année du 15e plan quinquennal. Le nouveau plan, qui couvre la période 2026-2030, marque une étape décisive sur la voie de la modernisation socialiste de la Chine d'ici à 2035.

Pour Danilo Türk, ancien président de la Slovénie et diplomate chevronné avec une grande expertise en matière d'affaires internationales, cette cible mérite d'être étudiée de plus près. « Compte tenu de l'ampleur de l'économie chinoise, une croissance de 5 % (pour 2025), basée sur de nombreuses années de forte croissance dans le passé, est vraiment très impressionnante », observe D. Türk. « Le fait d'avoir un chiffre global de 4,5 à 5 % signifie que le plan est vraiment très ambitieux.

Les trois piliers de l'approche chinoise du développement

Sur quoi repose une telle ambition ? D. Türk souligne trois caractéristiques distinctes du modèle de gouvernance de la Chine. « La Chine a une vision à long terme de son développement, ce qui est très important, car elle ne suit pas les changements du marché d'une année à l'autre, mais reste fidèle à sa vision. » Cette continuité stratégique s'incarne dans le mécanisme même du plan quinquennal, une caractéristique de la gouvernance chinoise qui a guidé la deuxième économie du monde à travers de multiples cycles de turbulences mondiales.

Cette perspective à long terme est complétée par une vision mondiale. « La Chine travaille depuis quelques décennies déjà sur la base d'une perspective mondiale, ce qui signifie que l'initiative "la Ceinture et la Route" et d'autres façons de s'engager avec le monde ont élargi le champ des possibilités de développement. » Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de plus de 120 économies dans le monde - un réseau qui offre à la fois résilience et portée.

Le troisième élément est l'exécution. « C'est très important car, outre les visions mondiales et à long terme, la Chine a aussi une façon très méticuleuse de travailler au jour le jour dans le cadre d'un programme annuel de développement. Ces trois facteurs réunis produisent un résultat très impressionnant. »

La technologie et la transition écologique, moteurs de la croissance

Le 15e plan quinquennal met l'accent sur les industries d'avant-garde, notamment la technologie quantique, la biofabrication, l'hydrogène et l'énergie de fusion nucléaire, les interfaces cerveau-ordinateur, l'intelligence artificielle incarnée et la 6G. Il ne s'agit pas d'aspirations abstraites, mais de paris ciblés sur des secteurs où la concurrence mondiale reste très ouverte. D. Türk estime que cela correspond à la capacité d'adaptation démontrée par la Chine. « La Chine a démontré sa capacité à adapter les besoins de développement aux opportunités technologiques. »

Le développement écologique, en particulier, représente à la fois une nécessité et une opportunité. « La Chine a récemment mis l'accent sur la consommation rationnelle de l'énergie et sur l'embellissement de la Chine, comme on dit, afin de préserver l'environnement naturel. Il s'agit là aussi d'une opportunité de développement. » S'étant engagée à réduire ses émissions de carbone avant 2030, la Chine accélère sa transition écologique grâce aux réseaux intelligents, à l'énergie hydrogène et aux industries des carburants verts - des domaines qui attirent déjà des partenaires internationaux.

Les modes de consommation intérieure évoluent parallèlement. « La Chine a atteint un niveau de développement élevé en peu de temps, et les modes de consommation évoluent également. » Les données officielles montrent que les dépenses de consommation finale ont contribué à hauteur de 52 % à la croissance économique en 2025, soit cinq points de pourcentage de plus que l'année précédente. Cette évolution réduit l'exposition à la volatilité extérieure tout en libérant le potentiel d'un marché de 1,4 milliard de personnes.

Solidité des échanges face aux pressions tarifaires

Malgré l'escalade des barrières commerciales imposées par les États-Unis, les résultats à l'exportation de la Chine en 2025 sont restés fermes. Le total des échanges de marchandises a atteint le chiffre record de 45,47 billions de yuans, les exportations de produits technologiques, y compris les véhicules électriques, les circuits intégrés et les semi-conducteurs, ayant fait un bond de 13,2 % en glissement annuel.

D. Türk est prudent dans son évaluation. « Les chiffres de 2025 montrent qu'indépendamment des hausses tarifaires, la Chine s'est plutôt bien comportée en matière d'exportations. Les obstacles mis en place l'année dernière n'ont pas été si néfastes que cela. Ils étaient nuisibles, mais ils étaient aussi gérables. »

Cette résilience est le reflet d'un changement structurel plus profond. Alors que les institutions internationales mettent en garde contre les tensions commerciales et les frictions géopolitiques qui limitent l'activité mondiale, les relations commerciales de la Chine se sont diversifiées. Le Sud global, dont l'économie croît d'environ 5 % par an, représente aujourd'hui une part croissante des échanges commerciaux de la Chine, ce qui réduit la dépendance à l'égard d'un marché unique.

La diversification est visible dans l'évolution de la géographie de la coopération chinoise. « Jusqu'à présent, je pense que l'initiative "la Ceinture et la Route" a démontré que la Chine est capable de coopérer non seulement avec les partenaires les plus évidents d'Europe occidentale, mais il y a aussi d'autres partenaires qui sont devenus vraiment très innovants et qui sont à la pointe de ce nouveau développement. »

D. Türk cite des exemples précis : l'approfondissement des liens entre la Hongrie et la Chine, un pont construit par des entreprises chinoises en Croatie. « Une fois que ce type de projet est couronné de succès dans d'autres régions que l'Europe occidentale, il est possible de l'étendre à d'autres régions. »

Intérêt international croissant dans un contexte de volatilité

Le contexte mondial est de plus en plus incertain. « Nous nous trouvons dans une situation où les États-Unis imposent des droits de douane ici et là sans aucun plan, sans aucun système organisé, et tout cela crée des obstacles », note D. Türk. Paradoxalement, cette incertitude suscite un regain d'intérêt pour les relations avec la Chine.

« D'un côté, il y a toute cette incertitude concernant les droits de douane et d'autres éléments déstabilisants, mais en même temps, il y a beaucoup d'intérêt de la part de grands pays qui se sont renforcés pour développer leurs relations avec la Chine. De nombreux dirigeants européens s'y sont rendus ces derniers mois, accompagnés d'importantes délégations d'entreprises. La récente visite de haut niveau de l'Allemagne comprenait 30 des plus grandes entreprises du pays, dont beaucoup ont une longue histoire en Chine. D. Türk s'attend à ce que cette tendance se poursuive. « L'intérêt pour la coopération avec la Chine et l'investissement en Chine est croissant. »

Pour D. Türk, la réponse de la Chine à ce moment précis a un poids stratégique. « Dans ce type de circonstances instables, je pense qu'il sera important que la Chine adopte une attitude très sûre d'elle, car tout le monde cherchera à établir des partenariats. Il y aura beaucoup d'intérêt, et les premières visites en provenance d'Europe l'ont déjà démontré, et il y en aura d'autres. »

Dans ce contexte, l'objectif de 4,5 à 5 % n'est pas un simple chiffre. Ancrée dans le principe de « recherche du progrès tout en maintenant la stabilité », elle témoigne de la continuité, de l'ambition et de la confiance nécessaires pour poursuivre des objectifs à long terme dans un contexte de turbulences à court terme.