GUANGZHOU, Chiny, 11 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Relacja informacyjna przygotowana przez South.

W sprawozdaniu z prac rządu wyznaczono cel wzrostu gospodarczego Chin na 2026 r. na poziomie od 4,5 do 5% - jest to pierwszy rok realizacji 15. planu pięcioletniego. Nowy plan, obejmujący lata 2026–2030, stanowi kluczowy etap na drodze Chin do osiągnięcia socjalistycznej modernizacji do 2035 roku.

Dla Danilo Türka, byłego prezydenta Słowenii i doświadczonego dyplomaty z dużą wiedzą w zakresie spraw międzynarodowych, cel ten zasługuje na uważniejszą analizę. „Biorąc pod uwagę skalę chińskiej gospodarki, wzrost na poziomie 5% (w 2025 r.), po wielu wcześniejszych latach bardzo wysokiego tempa wzrostu, jest naprawdę imponujący - zauważa Türk. - Dlatego globalny poziom od 4,5 do 5% oznacza, że plan jest naprawdę bardzo ambitny".

Trzy filary chińskiego podejścia do rozwoju

Co uzasadnia taką ambicję? Türk wskazuje trzy charakterystyczne cechy chińskiego modelu zarządzania państwem: „Chiny mają długoterminową wizję rozwoju i jest to bardzo ważne, ponieważ nie podążają za zmianami rynkowymi z roku na rok, lecz realizują długofalową wizję rozwoju". Ta strategiczna ciągłość znajduje odzwierciedlenie w samym mechanizmie planów pięcioletnich - charakterystycznym elemencie chińskiego systemu zarządzania, który prowadzi drugą co do wielkości gospodarkę świata przez kolejne okresy globalnych zawirowań.

Tę długoterminową perspektywę uzupełnia globalne spojrzenie: „Chiny od kilku dekad działają w oparciu o globalną perspektywę, co oznacza, że Inicjatywa Pasa i Szlaku oraz inne formy współpracy ze światem rozszerzyły możliwości rozwoju". Obecnie Chiny są największym partnerem handlowym dla ponad 120 gospodarek na świecie - siecią powiązań zapewniającą zarówno odporność, jak i szeroki zasięg.

Trzecim elementem jest skuteczna realizacja: „Jest to bardzo ważne, ponieważ oprócz długoterminowych i globalnych wizji istnieje także bardzo skrupulatny sposób pracy na co dzień w ramach rocznego programu rozwoju. Wszystkie te trzy czynniki razem przynoszą naprawdę bardzo imponujące rezultaty".

Technologia i transformacja ekologiczna jako motory wzrostu

15. plan pięcioletni kładzie duży nacisk na branże przyszłości - między innymi technologie kwantowe, bioprodukcję, energię wodorową i syntezę jądrową, interfejsy mózg-komputer, ucieleśnioną sztuczną inteligencję oraz technologie 6G. Nie są to abstrakcyjne aspiracje, lecz ukierunkowane inwestycje w sektory, w których globalna konkurencja pozostaje otwarta. Türk uważa, że jest to zgodne z udowodnioną zdolnością Chin do adaptacji. „Chiny pokazały, że potrafią dostosowywać potrzeby rozwojowe do możliwości technologicznych".

Szczególnie rozwój ekologiczny stanowi zarówno konieczność, jak i szansę. „Chiny w ostatnim czasie kładą duży nacisk na racjonalne zużycie energii oraz na dążenie do uczynienia Chin pięknym krajem, jak to określają, aby chronić środowisko naturalne. To również stanowi szansę rozwojową". W ramach zobowiązania do osiągnięcia szczytu emisji dwutlenku węgla przed 2030 rokiem Chiny przyspieszają zieloną transformację poprzez rozwój inteligentnych sieci energetycznych, energetyki wodorowej oraz przemysłu zielonych paliw - sektorów, które już przyciągają partnerów z całego świata.

Jednocześnie zmieniają się wzorce konsumpcji wewnętrznej. „Chiny w krótkim czasie osiągnęły wysoki poziom rozwoju, a wzorce konsumpcji również się zmieniają". Oficjalne dane pokazują, że końcowe wydatki konsumpcyjne odpowiadały za 52% wzrostu gospodarczego w 2025 roku, czyli o pięć punktów procentowych więcej niż rok wcześniej - jest to zmiana, która zmniejsza podatność na zewnętrzne wahania, a jednocześnie pozwala wykorzystać potencjał rynku liczącego 1,4 miliarda konsumentów.

Odporność handlu w obliczu presji taryfowej

Pomimo rosnących barier handlowych ze strony Stanów Zjednoczonych wyniki chińskiego eksportu w 2025 roku pozostały na solidnym poziomie. Łączna wartość handlu towarami osiągnęła rekordowe 45,47 biliona juanów, a eksport produktów technologicznych - w tym pojazdów elektrycznych, układów scalonych i półprzewodników - wzrósł rok do roku o 13,2%.

Türk w swojej ocenie pozostaje wyważony. „Dane za 2025 rok pokazały, że niezależnie od podwyżek ceł Chiny radziły sobie całkiem dobrze w eksporcie. Przeszkody wprowadzone w ubiegłym roku nie były aż tak szkodliwe. Były szkodliwe, ale można było sobie z nimi poradzić".

Ta odporność wyraża głębszą zmianę strukturalną. W czasie, gdy instytucje międzynarodowe ostrzegają, że napięcia handlowe i tarcia geopolityczne ograniczają globalną aktywność gospodarczą, relacje handlowe Chin uległy dywersyfikacji. Kraje Globalnego Południa - gospodarki rozwijające się w tempie około 5% rocznie - odpowiadają obecnie za coraz większą część chińskiego handlu, zmniejszając zależność od pojedynczych rynków.

Dywersyfikacja jest widoczna w zmieniającej się geografii współpracy Chin. „Jak dotąd Inicjatywa Pasa i Szlaku pokazała, że Chiny są w stanie współpracować nie tylko z najbardziej oczywistymi partnerami w Europie Zachodniej, ale także z innymi partnerami, którzy stali się naprawdę innowacyjni i odgrywają czołową rolę w tym nowym rozwoju".

Türk przywołuje konkretne przykłady: pogłębiające się relacje Węgier z Chinami oraz most zbudowany w Chorwacji przez chińskie przedsiębiorstwa. „Gdy ma się na koncie takie udane projekty w miejscach innych niż Europa Zachodnia, można dalej rozszerzać współpracę".

Rosnące zainteresowanie na świecie w warunkach niestabilności

Globalne otoczenie staje się coraz bardziej niepewne. „Znajdujemy się w sytuacji, w której Stany Zjednoczone wprowadzają cła bez planu i bez uporządkowanego systemu, co stwarza przeszkody" - zauważa Türk. Paradoksalnie jednak ta niestabilność powoduje wzrost zainteresowania współpracą z Chinami.

„Z jednej strony mamy całą tę niepewność dotyczącą ceł i innych destabilizujących czynników, ale jednocześnie obserwujemy rosnące zainteresowanie ze strony głównych państw rozszerzaniem relacji z Chinami". W ostatnich miesiącach Chiny odwiedziło wielu europejskich przywódców oraz delegacje największych przedsiębiorstw. Podczas niedawnej wizyty wysokiego szczebla z Niemiec w delegacji znalazło się 30 największych firm tego kraju, z których wiele działa w Chinach od wielu lat. Türk spodziewa się kontynuacji tego trendu. „Zainteresowanie współpracą z Chinami oraz inwestowaniem w Chinach rośnie".

Zdaniem Türka reakcja Chin na tę sytuację ma strategiczne znaczenie. „W tak niestabilnych okolicznościach bardzo pewna siebie i zdecydowana postawa Chin będzie ważna, ponieważ wszyscy będą poszukiwać partnerstw. Zainteresowanie będzie duże - pierwsze wizyty z Europy już to pokazały - i będzie ich jeszcze więcej".

W tym kontekście cel na poziomie 4,5-5% nie jest jedynie liczbą. Zamierzenie to, zakorzenione w zasadzie „poszukiwania postępu przy jednoczesnym zachowaniu stabilności" sygnalizuje ciągłość, ambicję oraz pewność w realizowaniu długoterminowych celów mimo krótkoterminowych zawirowań.