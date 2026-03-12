Bývalý slovinský prezident: sebavedomá Čína ponúka partnerstvá, ktoré svet potrebuje v nestálych časoch
Mar 12, 2026, 03:29 ET
GUANGZHOU, Čína, 12. marca 2026 /PRNewswire/ – Správa zo South.
Pracovná správa vlády stanovila cieľ rastu Číny na rok 2026 na 4,5 až 5 % – ide o prvý rok 15. päťročného plánu. Nový plán, ktorý sa vzťahuje na roky 2026 až 2030, predstavuje kritickú etapu na ceste Číny k socialistickej modernizácii do roku 2035.
Podľa Danila Türka, bývalého prezidenta Slovinska a skúseného diplomata s hlbokými znalosťami v medzinárodných záležitostiach, si tento cieľ zaslúži bližší pohľad. „Vzhľadom na rozsah čínskej ekonomiky je 5 % rast (v roku 2025), založený na mnohých rokoch s vysokou mierou rastu v minulosti, skutočne veľmi pôsobivý," poznamenáva Türk. „Takže globálne číslo 4,5 až 5 % znamená, že plán je naozaj veľmi ambiciózny."
Tri piliere rozvojového prístupu Číny
Čo umožňuje takúto ambíciu? Türk poukazuje na tri charakteristické črty čínskeho modelu riadenia. „Čína má dlhodobú víziu rozvoja a to je veľmi dôležité, pretože nesleduje zmeny na trhu z jedného roka na druhý, ale riadi sa dlhodobou víziou rozvoja." Táto strategická kontinuita je stelesnená v samotnom mechanizme päťročného plánu. Ide o charakteristický znak čínskej vlády, ktorá previedla druhú najväčšiu ekonomiku sveta cez viacero cyklov globálnych turbulencií.
Dlhodobú perspektívu dopĺňa globálny pohľad. „Čína už niekoľko desaťročí pracuje na základe globálneho pohľadu, čo znamená, že iniciatíva Belt and Road, ako aj ďalšie spôsoby angažovania sa vo svete rozšírili okruh možností rozvoja." Čína je dnes najväčším obchodným partnerom pre viac ako 120 ekonomík po celom svete – táto sieť poskytuje odolnosť aj dosah.
Tretím prvkom je spôsob prevedenia. „To je veľmi dôležité, pretože okrem dlhodobých a globálnych vízií má aj veľmi precízny spôsob každodennej práce v rámci ročného programu rozvoja. Všetky tieto tri faktory spolu prinášajú naozaj veľmi pôsobivý výsledok."
Technológia a zelená transformácia ako hnacie sily rastu
15. päťročný plán kladie významný dôraz na hraničné odvetvia – okrem iných na kvantové technológie, biovýrobu, vodíkovú a jadrovú fúziu, rozhrania mozog-počítač, stelesnenú AI a 6G. Nejde o abstraktné ašpirácie; predstavujú cielené stávky na sektory, kde je globálna konkurencia stále otvorená. Türk vníma, že je to v súlade s preukázanou schopnosťou Číny prispôsobiť sa. „Čína preukázala svoju schopnosť prispôsobiť rozvojové potreby technologickým príležitostiam."
Konkrétne, zelený rozvoj predstavuje najmä nevyhnutnosť aj príležitosť. „Čína v poslednom čase kladie veľký dôraz na racionálnu spotrebu energie a zároveň sa zameriava na to, aby bola Čína krásna, ako sa hovorí, aby sa zachovalo prírodné prostredie. A v tom je tak isto príležitosť na rozvoj." Čína sa zaviazala dosiahnuť vrchol emisií uhlíka pred rokom 2030 a urýchľuje svoju zelenú transformáciu prostredníctvom inteligentných sietí, vodíkovej energie a odvetví zelených palív. Tieto oblasti už teraz priťahujú globálnych partnerov.
Domáce vzorce spotreby sa vyvíjajú súbežne. „Čína dosiahla v krátkom čase vysokú úroveň rozvoja a menia sa aj jej vzorce spotreby." Podľa oficiálnych údajov výdavky na konečnú spotrebu prispeli k hospodárskemu rastu v roku 2025 mierou 52 %, čo je o päť percentuálnych bodov viac ako v predchádzajúcom roku – tento posun znižuje vystavenie sa vonkajšej volatilite a zároveň uvoľňuje potenciál trhu s 1,4 miliardami obyvateľov.
Odolnosť obchodu uprostred colného tlaku
Napriek stupňujúcim sa obchodným bariéram zo strany Spojených štátov si exportná výkonnosť Číny v roku 2025 zachováva silu. Celkový obchod s tovarom dosiahol rekordných 45,47 bilióna juanov, pričom vývoz technologických produktov vrátane elektrických vozidiel, integrovaných obvodov a polovodičov medziročne vzrástol o 13,2 %.
Türk je vo svojom hodnotení uvážlivý. „Čísla z roku 2025 preukázali, že bez ohľadu na zvýšenie ciel si Čína v exporte viedla celkom dobre. Prekážky, ktoré boli uvalené minulý rok, neboli až také škodlivé. Škodlivé síce boli, ale tak isto boli zvládnuteľné."
Táto odolnosť odráža hlbší štrukturálny posun. V čase, keď medzinárodné inštitúcie varujú pred obchodným napätím a geopolitickými trenicami, ktoré obmedzujú globálnu aktivitu, obchodné vzťahy Číny sa diverzifikovali. Globálny Juh – ekonomiky s rastom približne 5 % ročne – teraz predstavuje rastúci podiel na čínskom obchode, čím sa znižuje závislosť od akéhokoľvek jediného trhu.
Diverzifikácia je viditeľná vo vyvíjajúcej sa geografii čínskej spolupráce. „Myslím si, že iniciatíva Belt and Road zatiaľ preukázala, že Čína dokáže spolupracovať nielen s najzrejmejšími partnermi v západnej Európe, ale aj s niektorými ďalšími partnermi, ktorí sa v tomto novom vývoji stali skutočne dosť inovatívnymi a vedúcimi."
Türk uvádza konkrétne príklady: Prehlbujúce sa väzby Maďarska s Čínou, most, ktorý v Chorvátsku vybudovali čínske spoločnosti. „Keď sa vám podarí takýto úspešný projekt aj mimo západnej Európy, potom sa môžete ďalej rozširovať."
Rastúci medzinárodný záujem uprostred volatility
Globálna situácia je čoraz neistejšia. „Nachádzame sa v situácii, keď Spojené štáty zavádzajú clá sem a tam bez akéhokoľvek plánu, bez akéhokoľvek usporiadaného systému a to všetko vytvára prekážky," poznamenáva Türk. Paradoxne však táto nestálosť vyvoláva obnovený záujem o spoluprácu s Čínou.
„Na jednej je celá táto neistota ohľadom ciel a iných destabilizujúcich prvkov, ale zároveň je tu silný záujem zo strany veľkých krajín o rozšírenie svojich vzťahov s Čínou, ktorý sa skutočne posilnil." V posledných mesiacoch krajinu navštívilo viacero európskych lídrov v sprievode významných firemných delegácií. Nedávna návšteva Nemecka na vysokej úrovni zahŕňala 30 najväčších nemeckých firiem, z ktorých mnohé spája s Čínou dlhoročná história. Türk očakáva, že tento trend bude pokračovať. „Záujem o spoluprácu s Čínou, ako aj o investovanie v Číne, rastie."
Podľa Türka má reakcia Číny na túto situáciu strategickú váhu. „Za týchto nestabilných okolností si myslím, že veľmi sebaistý a sebavedomý postoj Číny bude dôležitý, pretože každý bude hľadať partnerstvá. Bude tu veľký záujem, čo preukázali prvé návštevy z Európy, a bude ich ešte viac."
Cieľ 4,5 až 5 % v tejto súvislosti nie je len číslo. Na základe princípu „hľadania pokroku pri zachovaní stability", to signalizuje kontinuitu, ambície a sebavedomie v nasledovaní dlhodobých cieľov uprostred krátkodobých turbulencií.
