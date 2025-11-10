Совместное процветание в интеллектуальную эпоху: В Уси состоялся Китайский международный форум интеллектуальных коммуникаций 2025 г.

УСИ, Китай, 11 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 8 ноября в Уси, провинция Цзянсу, состоялся Китайский международный форум интеллектуальных коммуникаций 2025 года, организованный совместно China Media Group (CMG) и Народным правительством провинции Цзянсу.

Были объявлены крупные проекты и инициативы, в том числе Международный рейтинг интеллектуальных коммуникационных возможностей городов Китая 2025 года, опубликованный Китайской академией социальных наук; База глобальной платформы языковых услуг в дельте реки Янцзы, совместно представленная CCTV.com, Пекинским университетом иностранных исследований (BFSU) и Университетом Цзяннань; церемонии подписания 14 приоритетных проектов культурной индустрии Уси и церемония запуска микросерии, посвященной имиджу города.

На форуме был представлен длинный список VIP-докладчиков, в том числе Хуан Вэй (Huang Wei), академик Китайской академии наук (CAS); Дмитрий Пальчунов, академик Российской инженерной академии, международный сопредседатель, Solvable Lab INT.; Го Тун, председатель CCTV.com, председатель и генеральный менеджер Yangshipin.cn; Черчилль Отиено (Churchill Otieno), президент Африканского форума редакторов; Тун Цзишэн (Tong Jisheng), президент Китайской ассоциации предприятий внешней торговли и экономического сотрудничества; Джон Пробандт (John Probandt), соучредитель WAW Foundation, известный писатель и продюсер; и Ван Синсин (Wang Xingxing), основатель, генеральный директор и технический директор Unitree.

Еще одним ярким событием стал Всемирный молодежный круглый стол, где среди других гостей, поделились своими личными историями, чтобы продемонстрировать мысли и действия глобальной молодежи в эпоху интеллектуального общения, Чэнь Мин (Chen Ming), ведущий и участник дебатов; Чжу Ирань (Zhu Yiran), режиссер фильма «Шэньчжоу-13»; Мохамед Джихад (Mohamed Jihad), иностранный эксперт Китайского издательства иностранных языков, посол дружбы Шелкового пути; Лоуренс Ларсон (Laurence Larson), певец и автор песен из Новой Зеландии в жанре Mandopop; и Ана Ривас (Ana Rivas), чемпионка Америки 23-го конкурса китайского языка для иностранных студентов «Китайский мост».

Параллельно с основным форумом был проведен ряд мероприятий, таких как Форум по цифровым людям ИИ, Форум Уси по международной коммуникации городского образа, Кинофорум Уси, Семинар по местной работе международных коммуникаций, а также ознакомительный тур по Уси для зарубежных СМИ.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2817655/photo.jpg