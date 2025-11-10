Zdieľanie prosperity v inteligentnej ére: Čínske medzinárodné fórum inteligentnej komunikácie 2025 sa konalo vo Wuxi

CCTV.com

Nov 10, 2025, 21:14 ET

WUXI, Čína, 11. november 2025 /PRNewswire/ – 8. novembra sa v meste Wuxi v provincii Jiangsu konalo Čínske medzinárodné fórum inteligentnej komunikácie 2025, usporiadané v spolupráci China Media Group (CMG) a Ľudová vláda provincie Jiangsu.

Na podujatí boli ohlásené významné projekty a iniciatívy vrátane Medzinárodného rebríčka inteligentných komunikačných schopností čínskych miest za rok 2025, ktorý zverejnila Čínska akadémia spoločenských vied; Platformy globálnych jazykových služieb v delte rieky Jang-c'-ťiang, ktorú spoločne predstavili CCTV.com, Pekinská univerzita zahraničných štúdií (BFSU) a Univerzita Jiangnan; slávnostného podpisu 14 prioritných projektov kultúrneho priemyslu mesta Wuxi; a slávnostného otvorenia mikrosérie s tematikou obrazov mesta.

Na fóre vystúpili mnohí významní rečníci, okrem iných Huang Wei, akademik Čínskej akadémie vied (CAS); Dmitrij Palčunov, akademik Ruskej akadémie inžinierstva, medzinárodný spolupredseda Solvable Lab INT.; Guo Tong, predseda CCTV.com, predseda a generálny riaditeľ Yangshipin.cn; Churchill Otieno, prezident Afrického fóra redaktorov; Tong Jisheng, prezident Čínskej asociácie podnikov zahraničného obchodu a hospodárskej spolupráce; John Probandt, spoluzakladateľ Nadácie WAW Foundation, slávny spisovateľ a producent; a Wang Xingxing, zakladateľ, generálny riaditeľ a technický riaditeľ spoločnosti Unitree.

Ďalším vrcholom bolo Globálne stretnutie mládeže pri okrúhlom stole, kde sa okrem iných hostí podelili o svoje osobné príbehy moderátor a debatér Chen Ming; Zhu Yiran, filmový režisér Shenzhou 13; Mohamed Jihad, zahraničný expert Čínskeho úradu pre vydávanie v cudzích jazykoch, ambasádor priateľstva Hodvábnej cesty; Laurence Larson, novozélandský spevák a skladateľ mandopopu; a Ana Rivas, americká šampiónka 23. ročníka súťaže v znalosti čínštiny pre zahraničných vysokoškolákov „Chinese Bridge"; aby predstavili myslenie a konanie globálnej mládeže v ére inteligentnej komunikácie.

Popri hlavnom fóre sa konala séria podujatí, ako napríklad Fórum digitálneho človeka a umelej inteligencie, Fórum Wuxi o medzinárodnej komunikácii obrazu mesta, Filmové fórum Wuxi, Workshop o lokálnej práci v medzinárodnej komunikácii a zážitková prehliadka mesta Wuxi pre zahraničné médiá.

Совместное процветание в интеллектуальную эпоху: В Уси состоялся Китайский международный форум интеллектуальных коммуникаций 2025 г.

Совместное процветание в интеллектуальную эпоху: В Уси состоялся Китайский международный форум интеллектуальных коммуникаций 2025 г.

8 ноября в Уси, провинция Цзянсу, состоялся Китайский международный форум интеллектуальных коммуникаций 2025 года, организованный совместно China...
Wohlstand teilen im Zeitalter der Intelligenz: Das China International Intelligent Communication Forum 2025 wurde in Wuxi abgehalten.

Wohlstand teilen im Zeitalter der Intelligenz: Das China International Intelligent Communication Forum 2025 wurde in Wuxi abgehalten.

Am 8. November fand in Wuxi, Provinz Jiangsu, das von der China Media Group (CMG) und der Volksregierung der Provinz Jiangsu gemeinsam veranstaltete...
