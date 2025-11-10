Zdieľanie prosperity v inteligentnej ére: Čínske medzinárodné fórum inteligentnej komunikácie 2025 sa konalo vo Wuxi
Nov 10, 2025, 21:14 ET
WUXI, Čína, 11. november 2025 /PRNewswire/ – 8. novembra sa v meste Wuxi v provincii Jiangsu konalo Čínske medzinárodné fórum inteligentnej komunikácie 2025, usporiadané v spolupráci China Media Group (CMG) a Ľudová vláda provincie Jiangsu.
Na podujatí boli ohlásené významné projekty a iniciatívy vrátane Medzinárodného rebríčka inteligentných komunikačných schopností čínskych miest za rok 2025, ktorý zverejnila Čínska akadémia spoločenských vied; Platformy globálnych jazykových služieb v delte rieky Jang-c'-ťiang, ktorú spoločne predstavili CCTV.com, Pekinská univerzita zahraničných štúdií (BFSU) a Univerzita Jiangnan; slávnostného podpisu 14 prioritných projektov kultúrneho priemyslu mesta Wuxi; a slávnostného otvorenia mikrosérie s tematikou obrazov mesta.
Na fóre vystúpili mnohí významní rečníci, okrem iných Huang Wei, akademik Čínskej akadémie vied (CAS); Dmitrij Palčunov, akademik Ruskej akadémie inžinierstva, medzinárodný spolupredseda Solvable Lab INT.; Guo Tong, predseda CCTV.com, predseda a generálny riaditeľ Yangshipin.cn; Churchill Otieno, prezident Afrického fóra redaktorov; Tong Jisheng, prezident Čínskej asociácie podnikov zahraničného obchodu a hospodárskej spolupráce; John Probandt, spoluzakladateľ Nadácie WAW Foundation, slávny spisovateľ a producent; a Wang Xingxing, zakladateľ, generálny riaditeľ a technický riaditeľ spoločnosti Unitree.
Ďalším vrcholom bolo Globálne stretnutie mládeže pri okrúhlom stole, kde sa okrem iných hostí podelili o svoje osobné príbehy moderátor a debatér Chen Ming; Zhu Yiran, filmový režisér Shenzhou 13; Mohamed Jihad, zahraničný expert Čínskeho úradu pre vydávanie v cudzích jazykoch, ambasádor priateľstva Hodvábnej cesty; Laurence Larson, novozélandský spevák a skladateľ mandopopu; a Ana Rivas, americká šampiónka 23. ročníka súťaže v znalosti čínštiny pre zahraničných vysokoškolákov „Chinese Bridge"; aby predstavili myslenie a konanie globálnej mládeže v ére inteligentnej komunikácie.
Popri hlavnom fóre sa konala séria podujatí, ako napríklad Fórum digitálneho človeka a umelej inteligencie, Fórum Wuxi o medzinárodnej komunikácii obrazu mesta, Filmové fórum Wuxi, Workshop o lokálnej práci v medzinárodnej komunikácii a zážitková prehliadka mesta Wuxi pre zahraničné médiá.
