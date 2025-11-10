Wohlstand teilen im Zeitalter der Intelligenz: Das China International Intelligent Communication Forum 2025 wurde in Wuxi abgehalten.

WUXI, China, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 8. November fand in Wuxi, Provinz Jiangsu, das von der China Media Group (CMG) und der Volksregierung der Provinz Jiangsu gemeinsam veranstaltete 2025 China International Intelligent Communication Forum statt.

2025 China International Intelligent Communication Forum

Es wurden bedeutende Projekte und Initiativen angekündigt, darunter das von der Chinese Academy of Social Sciences veröffentlichte 2025 China Cities International Intelligent Communication Capability Ranking, die von CCTV.com, der Beijing Foreign Studies University (BFSU) und der Jiangnan University gemeinsam vorgestellte Yangtze River Delta Base of Global Language Service Platform, die Unterzeichnungszeremonien für 14 vorrangige Kulturindustrieprojekte in Wuxi sowie die Eröffnungszeremonie für eine Mikro-Serie zum Thema Stadtimage.

An dem Forum nahm eine Vielzahl hochkarätiger Redner teil, darunter Huang Wei, Akademiemitglied der Chinese Academy of Sciences (CAS); Dmitry Palchunov, Akademiemitglied der Russian Academy of Engineering, internationaler Co-Vorsitzender von Solvable Lab INT; Guo Tong, Vorsitzender von CCTV.com, Vorsitzender und Geschäftsführer von Yangshipin.cn; Churchill Otieno, Präsident des African Editors Forum; Tong Jisheng, Präsident der China Foreign Trade and Economic Cooperation Enterprises Association; John Probandt, Mitbegründer der WAW Foundation, renommierter Autor und Produzent; sowie Wang Xingxing, Gründer, Geschäftsführer und Leiter der Technikabteilung von Unitree.

Ein weiteres Highlight war der Global Youth Roundtable, an dem Chen Ming, Moderator und Diskussionsteilnehmer, Zhu Yiran, Filmregisseur von Shenzhou 13, Mohamed Jihad, ausländischer Experte der China Foreign Languages Publishing Administration und Botschafter der Silk Road Friendship; Laurence Larson, neuseeländischer Mandopop-Sänger und Songwriter; sowie Ana Rivas, amerikanische Gewinnerin des 23. „Chinese Bridge"-Wettbewerbs für Chinesischkenntnisse für ausländische Studierende, unter anderem, ihre persönlichen Geschichten teilten, um die Denk- und Handlungsweisen der globalen Jugend im Zeitalter der intelligenten Kommunikation zu veranschaulichen.

Parallel zum Hauptforum fanden eine Reihe von Veranstaltungen statt, darunter das AI Digital Human Forum, das Wuxi Forum on the International Communication of City Image, das Wuxi Film Forum, der Workshop on Local Work of International Communication und eine Erlebnisreise durch Wuxi für ausländische Medienvertreter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817655/photo.jpg