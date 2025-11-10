Partager la prospérité à l'ère intelligente : Forum international de la communication intelligente en Chine 2025 organisé à Wuxi

WUXI, Chine, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 8 novembre, le Forum international de la communication intelligente en Chine 2025, organisé conjointement par China Media Group (CMG) et le gouvernement populaire de la province de Jiangsu, s'est tenu à Wuxi, dans la province de Jiangsu.

2025 China International Intelligent Communication Forum

Des projets et initiatives majeurs ont été annoncés, notamment le classement international des capacités de communication intelligente des villes chinoises2025 publié par l'Académie chinoise des sciences sociales ; la base du delta du fleuve Yangtze de la plateforme de services linguistiques mondiaux dévoilée conjointement par CCTV.com, l'Université des études étrangères de Pékin (BFSU) et l'Université de Jiangnan ; les cérémonies de signature de 14 projets prioritaires de l'industrie culturelle de Wuxi ; et la cérémonie de lancement de micro-séries sur le thème de l'image de la ville.

Le forum a accueilli une longue liste d'intervenants de marque, dont Huang Wei, académicien de l'Académie chinoise des sciences (CAS) ; Dmitry Palchunov, académicien de l'Académie russe d'ingénierie, coprésident international de Solvable Lab INT ; Guo Tong, président de CCTV.com, président et directeur général de Yangshipin.cn ; Churchill Otieno, président de l'African Editors Forum ; Tong Jisheng, président de la China Foreign Trade and Economic Cooperation Enterprises Association ; John Probandt, cofondateur de la WAW Foundation, célèbre auteur et producteur ; et Wang Xingxing, fondateur, CEO et CTO d'Unitree.

Un autre point fort a été la table ronde mondiale de la jeunesse, où Chen Ming, animateur et débatteur, Zhu Yiran, réalisateur du film Shenzhou 13 ; Mohamed Jihad, expert étranger de l'Administration chinoise de publication des langues étrangères, ambassadeur de l'amitié de la route de la soie ; Laurence Larson, auteur-compositeur-interprète néo-zélandais de musique mandop ; et Ana Rivas, championne des Amériques du 23e « Chinese Bridge » Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students ; parmi d'autres invités, ont partagé leurs histoires personnelles pour présenter les pensées et les actions de la jeunesse mondiale à l'ère de la communication intelligente.

Une série d'événements ont été organisés en marge du forum principal, tels que le forum AI Digital Human, le forum de Wuxi sur la communication internationale de l'image de la ville, le forum cinématographique de Wuxi, l'atelier sur le travail local de la communication internationale et une visite expérimentale de Wuxi pour les médias étrangers.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2817655/photo.jpg