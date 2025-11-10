Sdílení prosperity v inteligentní éře: Mezinárodní fórum inteligentní komunikace 2025 v čínském Wu-si
Nov 10, 2025, 21:24 ET
WU-SI, Čína, 11. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Dne 8. listopadu se ve Wu-si v provincii Ťiang-su konalo Čínské mezinárodní fórum inteligentní komunikace 2025, které společně pořádaly China Media Group (CMG) a lidová vláda provincie Ťiang-su.
Byly oznámeny významné projekty a iniciativy, včetně Hodnocení inteligentních komunikačních schopností čínských měst 2025, zveřejněného Čínskou akademií sociálních věd, Základny globální jazykové platformy v deltě řeky Jang-c'-ťiang, kterou společně představily CCTV.com, Pekingská univerzita zahraničních studií (BFSU) a Jiangnan University, slavnostního podpisu 14 prioritních projektů kulturního průmyslu ve Wu-si a slavnostního zahájení mikrosérie na téma image města.
Na fóru vystoupila řada významných řečníků, mezi nimiž byli Huang Wei, člen Čínské akademie věd (CAS); Dmitrij Palčunov, člen Ruské akademie inženýrství, mezinárodní spolupředseda Solvable Lab INT.; Guo Tong, předseda CCTV.com, předseda a generální ředitel Yangshipin.cn; Churchill Otieno, ředitel Afrického fóra editorů; Tong Jisheng, ředitel Čínské asociace podniků zahraničního obchodu a hospodářské spolupráce; John Probandt, spoluzakladatel nadace WAW, známý spisovatel a producent; a Wang Xingxing, zakladatel, generální ředitel a technický ředitel společnosti Unitree.
Dalším vrcholem byly globální kulaté stoly mládeže, kde se představili Chen Ming, moderátor a diskutér; Zhu Yiran, filmový režisér Shenzhou 13; Mohamed Jihad, zahraniční expert Čínské správy pro vydávání cizojazyčných publikací, velvyslanec Hedvábné stezky přátelství; Laurence Larson, novozélandský zpěvák a skladatel mandopopu; a Ana Rivasová, americká vítězka 23. ročníku soutěže „Čínský most" v čínštině pro zahraniční studenty vysokých škol; a další hosté, kteří se podělili o své osobní příběhy, aby představili myšlení a jednání globální mládeže v éře inteligentní komunikace.
Souběžně s hlavním fórem se konala řada doprovodných akcí, jako například fórum digitální člověk s AI, fórum o mezinárodní komunikaci image města ve Wu-si, filmové fórum ve Wu-si, workshop o místní práci v oblasti mezinárodní komunikace a zážitková prohlídka města Wu-si pro zahraniční média.
