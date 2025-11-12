Wspólny dobrobyt w erze inteligencji: Forum China International Intelligent Communication 2025 odbyło się w Wuxi

WUXI, Chiny, 12 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- 8 listopada w mieście Wuxi w prowincji Jiangsu odbyło się Forum China International Intelligent Communication 2025, współorganizowane przez China Media Group (CMG) oraz Ludowy Rząd Prowincji Jiangsu.

2025 China International Intelligent Communication Forum

Podczas wydarzenia ogłoszono szereg kluczowych projektów i inicjatyw, w tym Ranking międzynarodowych zdolności inteligentnej komunikacji miast Chin 2025, opracowany przez Chińską Akademię Nauk Społecznych; wspólne uruchomienie Bazy Delty Rzeki Jangcy Globalnej Platformy Usług Językowych stworzonej przez CCTV.com, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych oraz Uniwersytet Jiangnan; a także podpisanie umów dotyczących 14 priorytetowych projektów branży kulturalnej miasta Wuxi oraz inaugurację mikroserialu tematycznego poświęconego wizerunkowi miasta.

Forum zgromadziło wielu znamienitych prelegentów, wśród których znaleźli się m.in.: Huang Wei, wykładowca Chińskiej Akademii Nauk (CAS); Dmitry Palchunov, wykładowca Rosyjskiej Akademii Inżynierii i międzynarodowy współprzewodniczący Solvable Lab INT.; Guo Tong, prezes CCTV.com oraz prezes i dyrektor generalny Yangshipin.cn; Churchill Otieno, przewodniczący African Editors Forum; Tong Jisheng, przewodniczący Stowarzyszenia przedsiębiorstw na rzecz handlu zagranicznego Chin i współpracy gospodarczej; John Probandt, współzałożyciel WAW Foundation, znany pisarz i producent oraz Wang Xingxing, założyciel, dyrektor generalny i dyrektor ds. technologii firmy Unitree.

Jednym z głównych punktów programu było Global Youth Roundtable - Okrągły Stół Młodzieży Świata, podczas którego swoje osobiste historie i refleksje na temat działań młodego pokolenia w erze inteligentnej komunikacji przedstawili m.in.: Chen Ming, prowadzący i dyskutant; Zhu Yiran, reżyser filmu „Shenzhou 13"; Mohamed Jihad, zagraniczny ekspert China Foreign Languages Publishing Administration oraz Ambasador przyjaźni w ramach Jedwabnego Szlaku; Laurence Larson, nowozelandzki piosenkarz i autor tekstów muzyki Mandopop oraz Ana Rivas, mistrzyni obu Ameryk w 23. edycji Międzynarodowego Konkursu Językowego Chinese Bridge dla studentów zagranicznych.

W ramach forum odbyła się również seria wydarzeń towarzyszących, takich jak Forum AI poświęcone cyfrowym ludziom, Forum w Wuxi dotyczące międzynarodowej komunikacji wizerunku miasta, Forum Filmowe w Wuxi, warsztaty na temat działań lokalnych na rzecz nad komunikacji międzynarodowej oraz interaktywna wycieczka po Wuxi dla przedstawicieli zagranicznych mediów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2817655/photo.jpg