Wspólny dobrobyt w erze inteligencji: Forum China International Intelligent Communication 2025 odbyło się w Wuxi
Nov 12, 2025, 14:33 ET
WUXI, Chiny, 12 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- 8 listopada w mieście Wuxi w prowincji Jiangsu odbyło się Forum China International Intelligent Communication 2025, współorganizowane przez China Media Group (CMG) oraz Ludowy Rząd Prowincji Jiangsu.
Podczas wydarzenia ogłoszono szereg kluczowych projektów i inicjatyw, w tym Ranking międzynarodowych zdolności inteligentnej komunikacji miast Chin 2025, opracowany przez Chińską Akademię Nauk Społecznych; wspólne uruchomienie Bazy Delty Rzeki Jangcy Globalnej Platformy Usług Językowych stworzonej przez CCTV.com, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych oraz Uniwersytet Jiangnan; a także podpisanie umów dotyczących 14 priorytetowych projektów branży kulturalnej miasta Wuxi oraz inaugurację mikroserialu tematycznego poświęconego wizerunkowi miasta.
Forum zgromadziło wielu znamienitych prelegentów, wśród których znaleźli się m.in.: Huang Wei, wykładowca Chińskiej Akademii Nauk (CAS); Dmitry Palchunov, wykładowca Rosyjskiej Akademii Inżynierii i międzynarodowy współprzewodniczący Solvable Lab INT.; Guo Tong, prezes CCTV.com oraz prezes i dyrektor generalny Yangshipin.cn; Churchill Otieno, przewodniczący African Editors Forum; Tong Jisheng, przewodniczący Stowarzyszenia przedsiębiorstw na rzecz handlu zagranicznego Chin i współpracy gospodarczej; John Probandt, współzałożyciel WAW Foundation, znany pisarz i producent oraz Wang Xingxing, założyciel, dyrektor generalny i dyrektor ds. technologii firmy Unitree.
Jednym z głównych punktów programu było Global Youth Roundtable - Okrągły Stół Młodzieży Świata, podczas którego swoje osobiste historie i refleksje na temat działań młodego pokolenia w erze inteligentnej komunikacji przedstawili m.in.: Chen Ming, prowadzący i dyskutant; Zhu Yiran, reżyser filmu „Shenzhou 13"; Mohamed Jihad, zagraniczny ekspert China Foreign Languages Publishing Administration oraz Ambasador przyjaźni w ramach Jedwabnego Szlaku; Laurence Larson, nowozelandzki piosenkarz i autor tekstów muzyki Mandopop oraz Ana Rivas, mistrzyni obu Ameryk w 23. edycji Międzynarodowego Konkursu Językowego Chinese Bridge dla studentów zagranicznych.
W ramach forum odbyła się również seria wydarzeń towarzyszących, takich jak Forum AI poświęcone cyfrowym ludziom, Forum w Wuxi dotyczące międzynarodowej komunikacji wizerunku miasta, Forum Filmowe w Wuxi, warsztaty na temat działań lokalnych na rzecz nad komunikacji międzynarodowej oraz interaktywna wycieczka po Wuxi dla przedstawicieli zagranicznych mediów.
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2817655/photo.jpg
