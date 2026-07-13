От лаборатории до дороги: как наука о тренировках прибывает в Бразилию с HUAWEI WATCH GT Runner 2

Двукратный олимпийский чемпион бегает в Бразилии с умными часами, которые он помог создать

БРАЗИЛИА, Бразилия, 14 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- На протяжении десятилетий элитные соревнования полагались на высокоточное позиционирование и профессиональные режимы полного марафона — преимущества, строго зарезервированные для профессиональных команд. Чтобы обеспечить точное отслеживание темпа и стабильный мониторинг всего забега, бегуны когда-то полагались на сложное профессиональное снаряжение и специальную тренерскую поддержку; надежные данные о позиционировании и выносливости на уровне лаборатории были действительно доступны только для элитных спортсменов. С HUAWEI WATCH GT Runner 2 компания Huawei обеспечила профессиональную точность GPS и специальные режимы полного марафона для каждого этапа: устойчивое, высокоточное позиционирование в реальных забегах, надежный мониторинг всего процесса на протяжении 42,195 км, усовершенствованный в реальных соревнованиях и одобренный величайшим марафонцем всех времен.

Eliud Kipchoge wearing the HUAWEI WATCH GT Runner 2

Элиуд Кипчоге (Eliud Kipchoge), легенда марафона и двукратный олимпийский чемпион, является глобальным послом умных часов и сыграл непосредственную роль в их развитии вместе с высокопроизводительной командой dsm-firmenich. Кенийский спортсмен отправился в двухлетнее путешествие Eliud's Running World, чтобы пробежать марафон на каждом из семи континентов с целью вдохновить более активный образ жизни во всем мире.

Вторая остановка тура возвращает его в особое место: Порту-Алегри, 12 июля, марафон NB42K Porto Alegre. Именно на бразильской земле Кипчоге завоевал свою первую олимпийскую золотую медаль на летних Олимпийских играх 2016 года, что делает это возвращение особенно символичным. «Каждый континент имеет свой собственный дух, и я хочу поделиться этим путешествием с Южной Америкой, вдохновляя людей верить, что ни один человек не ограничен», — сказал спортсмен.

То, что испытает Кипчоге в Порту-Алегри, — это именно то, что сегодня может приобрести любой бегун. Часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 предназначены для демократизации спортивной науки для бегунов всех уровней.

Одной из самых инновационных функций умных часов является интеллектуальный режим марафона, который поддерживает отслеживание широкого спектра гонок, отмеченных World Athletics, и помогает спортсменам подготовиться, провести день гонки и восстановиться.

Например, устройство включает в себя виртуальный пейсер, который вычисляет отклонения темпа в режиме реального времени, отображая на экране аватар, который показывает бегунам точный темп, необходимый для достижения целей, километр за километром. В элитных марафонах этот уровень поддержки обычно зарезервирован для профессиональных спортсменов; с GT Runner 2 он теперь доступен для всех. Для Кипчоге это послужит инструментом для тонкой настройки его гоночной стратегии на быстрой и ровной трассе Порту-Алегри. Для любителей бега это означает точное знание того, когда нужно поднажать и поддержать темп.

Элиуд Кипчоге надевал HUAWEI WATCH GT Runner 2 во время марафона в Порту-Алегри, символизируя слияние элитных спортивных результатов и технологических инноваций. Это привело к тому, что устройство, разработанное с использованием идей одного из величайших спортсменов в истории спорта, стало доступным для бегунов во всем мире. Важно отметить, что он подтвердил производительность часов в своем собственном темпе: его точные данные и комплексные функции не просто тестируются в лаборатории — они проверены в реальном мире, лично проверены легендой.