Du laboratoire à la route : comment la science de l'entraînement fait son entrée au Brésil avec la HUAWEI WATCH GT Runner 2

Un double champion olympique court au Brésil avec la montre connectée qu'il a contribué à créer

BRASILIA, Brésil, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Pendant des décennies, les courses de haut niveau reposaient sur un positionnement ultraprécis et des modes marathon professionnels : des avantages strictement réservés aux équipes professionnelles. Pour assurer un suivi précis de leur allure et un contrôle stable tout au long de la course, les coureurs devaient autrefois compter sur un équipement professionnel sophistiqué et l'accompagnement d'un entraîneur à temps plein; seuls les athlètes d'élite avaient véritablement accès à des données fiables de localisation et d'endurance, dignes d'un laboratoire. Avec la HUAWEI WATCH GT Runner 2, Huawei offre une précision GPS de niveau professionnel et des modes dédiés au marathon sur tous les parcours : un positionnement stable et ultraprécis lors de courses réelles, un suivi fiable tout au long des 42,195 km, perfectionné lors de courses réelles et approuvé par le plus grand marathonien de tous les temps.

Eliud Kipchoge wearing the HUAWEI WATCH GT Runner 2

Eliud Kipchoge, légende du marathon et double champion olympique, est l'ambassadeur mondial de cette montre connectée et a joué un rôle direct dans son développement aux côtés de l'équipe haute performance de dsm-firmenich. L'athlète kenyan s'est lancé dans Eliud's Running World, un projet de deux ans consistant à courir un marathon sur chacun des sept continents, dans le but d'encourager l'adoption d'un mode de vie plus actif à travers le monde.

La deuxième étape de la tournée le ramène dans un lieu qui lui tient particulièrement à cœur : Porto Alegre, le 12 juillet, lors de la NB42K de Porto Alegre. C'est sur le sol brésilien que Kipchoge a remporté sa première médaille d'or olympique lors des Jeux d'été de 2016, ce qui rend ce retour particulièrement symbolique. « Chaque continent a son propre esprit, et je souhaite partager cette aventure avec l'Amérique du Sud et montrer aux gens qu'aucun être humain n'a de limites », déclare l'athlète.

Ce que Kipchoge va tester à Porto Alegre, c'est exactement ce que n'importe quel coureur peut se procurer dès aujourd'hui. La HUAWEI WATCH GT Runner 2 a été conçue pour démocratiser la science du sport auprès des coureurs de tous niveaux.

L'une des fonctionnalités les plus innovantes de cette montre connectée est son mode Intelligent Marathon, qui permet le suivi d'un large éventail de courses reconnues par World Athletics et accompagne les athlètes tout au long de leur préparation, le jour de la course et pendant leur récupération.

Par exemple, l'appareil intègre un cadenceur virtuel qui calcule en temps réel les écarts par rapport à l'allure prévue et affiche à l'écran un avatar indiquant aux coureurs l'allure exacte à adopter pour atteindre leurs objectifs, kilomètre par kilomètre. Dans les marathons de haut niveau, ce niveau d'accompagnement était généralement réservé aux athlètes professionnels ; grâce à la GT Runner 2, il est désormais accessible à tous. Pour Kipchoge, cela lui servira d'outil pour optimiser sa stratégie de course sur le tracé rapide et plat de Porto Alegre. Pour les coureurs amateurs, cela signifie savoir exactement quand il faut accélérer et quand maintenir son rythme.

Eliud Kipchoge a porté la HUAWEI WATCH GT Runner 2 lors du marathon de Porto Alegre, symbolisant ainsi l'alliance entre la performance sportive de haut niveau et l'innovation technologique. Cela a permis de mettre à la disposition des coureurs du monde entier un appareil mis au point grâce aux connaissances de l'un des plus grands athlètes de l'histoire de ce sport. Il est important de noter qu'il a validé les performances de la montre en les comparant avec sa propre cadence : la précision de ses données et l'exhaustivité de ses fonctionnalités n'ont pas seulement été validées en laboratoire : elles ont fait leurs preuves en monde réel, après avoir été testées personnellement par cette légende.