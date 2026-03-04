Расширение возможностей домов, наполнение жизни энергией: Ваша энергия, наше будущее

Дюссельдорф, Германия, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- В честь 81-й годовщины ЮНЕСКО и в качестве официального партнера Всемирного дня инженерии на благо устойчивого развития 2026 года, Zendure производит революцию в том, как мы потребляем энергию. Разделяя экологическое видение ЮНЕСКО в отношении устойчивого будущего, компания демократизирует доступ к чистой, надежной и доступной энергии. Благодаря инновационным солнечным технологиям и системам хранения, Zendure способствует ощутимому сдвигу в сторону глобальной устойчивости.

Миссия, основанная на личном опыте

image

Основанная в 2017 году, миссия Zendure носит глубоко личный характер для генерального директора Брайана Лю. Выросший в сельской местности Китая, Лю часто учился при тусклом свете керосиновой лампы. Когда в его деревню наконец провели электричество, перемены произошли мгновенно. «Электрификация моей деревни изменила все», — вспоминает Лю. «Она принесла безопасность, возможности и лучшее качество жизни. Этот опыт движет всем, что мы делаем в Zendure». Сегодня этот импульс позиционирует компанию как мирового пионера в области подключаемых систем управления домашней энергией (HEMS). То, что начиналось как стремление сделать солнечную энергию простой, превратилось во всеобъемлющую экосистему, объединяющую высокопроизводительное оборудование, программное обеспечение на базе искусственного интеллекта и интеллектуальные энергетические сервисы.

Солнечная энергия: просто и умно

Философия Zendure проста: улавливайте солнечную энергию днем и используйте ее совершенно бесплатно тогда, когда она нужнее всего. В основе этого опыта лежит HEMS 2.0, система управления энергией нового поколения от Zendure, построенная на трехуровневой архитектуре (устройство, PaaS и SaaS). HEMS 2.0 легко объединяет солнечные панели, аккумуляторы и бытовую технику в единую синхронизированную экосистему. Эта система работает на базе ZENKI™ 2.0, передового ИИ-движка Zendure, который прогнозирует потребление, автоматизирует распределение энергии и оптимизирует ее использование на основе прогнозов погоды и цен на электричество. Благодаря интеграции с более чем 840 европейскими поставщиками энергии, ZENKI™ может снизить затраты домохозяйств на электроэнергию на 73 % по сравнению со стандартными вариантами.

Серия SolarFlow: энергетические решения для каждого дома

В феврале 2026 года Zendure представила три новые модели SolarFlow, завершив формирование ведущей в отрасли продуктовой линейки. Эти решения удовлетворяют самые разные потребности: от балконных накопителей солнечной энергии до интеграции с крышными фотоэлектрическими (PV) системами:

SolarFlow 2400 Pro

Флагманская двунаправленная система хранения переменного тока (AC) с управлением на базе ИИ для мощных балконных и крышных установок. Она поддерживает комбинированную входную мощность до 4800 Вт и предлагает расширяемую емкость до 16,8 кВт•ч для поддержки в периоды пиковой нагрузки.

SolarFlow 2400 AC+

Премиальное решение для модернизации существующих крышных фотоэлектрических систем. Премиальное решение для хранения энергии переменного тока для существующих крышных фотоэлектрических систем. Оно позволяет домохозяйствам увеличить собственное потребление с помощью двунаправленного переменного тока мощностью 2400 Вт без замены существующих установок.

SolarFlow 1600 AC+

Доступный вариант начального уровня, предлагающий интеллектуальное управление и гибкие возможности расширения для небольших фотоэлектрических систем.

Во всех моделях приоритет отдается безопасности благодаря системе защиты аккумулятора ZenGuard™, оснащенной двойной архитектурой BMS, интеллектуальным самообслуживанием и возможностью самозатухания, а также предлагается полная интеграция с умным домом по протоколу MQTT.

Больше, чем просто хранение: Истинный энергетический интеллект

Видение Zendure выходит за рамки оборудования. С помощью ZenWave™, сервиса динамичной розничной продажи электроэнергии, запущенного на немецком рынке, компания замыкает энергетический цикл. Благодаря объединению планирования HEMS с динамическим ценообразованием оптимизация энергопотребления становится полностью автоматизированной. В Лейпциге домохозяйство, потребляющее 5000 кВт•ч в год, может сэкономить с помощью ZenWave™ примерно 620 евро в год по сравнению с тарифом с фиксированной ставкой. «Делая чистую энергию простой в использовании, мы даем людям возможность применять устойчивые решения в своей повседневной жизни», — говорит Джолин Шанг, директор по маркетингу Zendure.

Ускорение устойчивого будущего

«Наша цель — ускорить наступление устойчивого будущего, приблизить его и сделать это быстрее», — говорит Лю. Обязательства Zendure напрямую соответствуют Целям устойчивого развития ООН (ЦУР). Предоставляя доступ к недорогой, надежной, устойчивой и современной энергии, компания поддерживает ЦУР 7 (Недорогостоящая и чистая энергия). Энергоэффективные и экологически чистые продукты также вносят вклад в достижение ЦУР 11, способствуя созданию устойчивых городов и населенных пунктов. Кроме того, ее эффективная, экологичная экосистема способствует достижению ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные пункты). Сегодня Zendure является единственным брендом, предлагающим полностью интегрированную экосистему из высокопроизводительного оборудования для хранения солнечной энергии, систем управления энергопотреблением на базе ИИ и интеллектуальных энергетических сервисов — позволяя домохозяйствам по всей Европе достичь энергетической независимости и активно участвовать в энергетическом переходе.

