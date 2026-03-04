Posilování domovů, dodávání energie do životů: Vaše energie, naše budoucnost

News provided by

Zendure DE GmbH

Mar 04, 2026, 05:47 ET

DÜSSELDORF, Germany, 4. března 2026 /PRNewswire/ -- Na oslavu 81. výročí UNESCO a jako oficiální partner Světového dne inženýrství pro udržitelný rozvoj 2026 přináší společnost Zendure revoluci ve způsobu, jakým spotřebováváme energii. Společnost přijala ekologickou vizi UNESCO pro udržitelnou budoucnost a demokratizuje přístup k čisté, spolehlivé a cenově dostupné energii. Prostřednictvím inovativní solární technologie a systémů skladování pohání Zendure hmatatelný posun směrem ke globální udržitelnosti.

Mise zakořeněná v osobní zkušenosti 

Continue Reading
image
image

Mise společnosti Zendure, založené v roce 2017, je pro generálního ředitele Bryana Liua hluboce osobní. Vyrůstal na čínském venkově a často se učil při slabém světle petrolejové lampy. Když do jeho vesnice konečně dorazila elektřina, transformace byla okamžitá. „Elektrifikace mé vesnice změnila všechno," vzpomíná Liu. „Přinesla bezpečí, příležitosti a lepší kvalitu života. Tato zkušenost pohání vše, co ve společnosti Zendure děláme." Dnes tato snaha staví společnost do pozice globálního průkopníka v oblasti plug-in systémů pro správu energie v domácnosti (HEMS). To, co začalo jako snaha o zjednodušení solární energie, se vyvinulo v komplexní ekosystém kombinující vysoce výkonný hardware, software řízený umělou inteligencí a inteligentní energetické služby.

Solární energie, jednoduše a chytře 

Filozofie společnosti Zendure je přímočará: zachytit sluneční energii během dne a využít ji – zdarma – tehdy, kdy je to nejdůležitější. Srdcem tohoto zážitku je HEMS 2.0, systém správy energie nové generace od společnosti Zendure, postavený na třívrstvé architektuře (zařízení, PaaS a SaaS). HEMS 2.0 bezproblémově propojuje solární panely, baterie a spotřebiče do synchronizovaného ekosystému. Tento systém pohání ZENKI™ 2.0, pokročilý engine umělé inteligence od společnosti Zendure, který předpovídá spotřebu, automatizuje distribuci energie a optimalizuje její využití na základě předpovědi počasí a cen elektřiny. Díky integraci s více než 840 evropskými poskytovateli energie může ZENKI™ snížit náklady domácnosti na energii až o 73 % ve srovnání se standardními možnostmi.

Řada SolarFlow: Energetická řešení pro každý domov 

V únoru 2026 společnost Zendure odhalila tři nové modely SolarFlow, čímž zkompletovala svou špičkovou produktovou matici. Tato řešení reagují na rozmanité potřeby, od solárních úložišť pro balkony až po integraci střešních fotovoltaických (FV) systémů:

SolarFlow 2400 Pro 

Vlajková loď, umělou inteligencí řízený obousměrný střídavý (AC) úložný systém pro vysoce výkonné balkonové a střešní instalace. Podporuje kombinovaný vstup až 4800 W a nabízí rozšiřitelnou kapacitu až 16,8 kWh pro podporu ve špičce.

SolarFlow 2400 AC+ 

Prémiové řešení pro dodatečnou montáž určené pro stávající střešní FV systémy. Prémiové retrofitové AC vázané úložné řešení pro existující střešní FV systémy. Umožňuje domácnostem zvýšit vlastní spotřebu pomocí 2400W AC obousměrně bez nutnosti výměny stávajících instalací.

SolarFlow 1600 AC+

Cenově dostupná základní varianta nabízející inteligentní ovládání a flexibilní rozšíření pro menší FV systémy.

U všech modelů je kladen důraz na bezpečnost díky ochraně baterií ZenGuard™, která se vyznačuje duální architekturou BMS, inteligentní samoúdržbou a samozhášecími schopnostmi a zároveň nabízí plnou integraci s inteligentní domácností prostřednictvím protokolu MQTT.

Více než jen úložiště: Skutečná energetická inteligence 

Vize společnosti Zendure přesahuje hardware. Pomocí ZenWave™, dynamické maloobchodní služby s elektřinou spuštěné pro německý trh, společnost uzavírá energetickou smyčku. Kombinací plánování HEMS s dynamickou tvorbou cen se optimalizace energie stává plně automatizovanou. V Lipsku může domácnost s roční spotřebou 5 000 kWh ušetřit se službou ZenWave™ odhadem 620 EUR ročně ve srovnání s tarifem s pevnou sazbou. „Tím, že zjednodušujeme používání čisté energie, umožňujeme lidem osvojit si udržitelná řešení v jejich každodenním životě," říká Jolene Shang, marketingová ředitelka společnosti Zendure.

Urychlení udržitelné budoucnosti 

„Naším cílem je urychlit udržitelnou budoucnost – přiblížit ji a zrychlit," říká Liu. Závazek společnosti Zendure je přímo v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Poskytováním přístupu k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii společnost podporuje Cíl 7 (Dostupné a čisté energie). Energeticky účinné výrobky šetrné k životnímu prostředí rovněž přispívají k cíli 11, budování udržitelných měst a obcí. Její efektivní a ekologický ekosystém navíc přispívá k plnění cíle 11 (Udržitelná města a obce). Dnes je Zendure jedinou značkou, která nabízí plně integrovaný ekosystém vysoce výkonného hardwaru pro ukládání solární energie, správy energie řízené umělou inteligencí a inteligentních energetických služeb – a umožňuje tak domácnostem po celé Evropě dosáhnout energetické nezávislosti a aktivně se podílet na energetické transformaci.

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2925780/image.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Potenziare le case, dare energia alle vite: La tua energia, il nostro futuro

Potenziare le case, dare energia alle vite: La tua energia, il nostro futuro

Per celebrare l'81° anniversario dell'UNESCO e in qualità di partner ufficiale della Giornata mondiale dell'ingegneria per lo sviluppo sostenibile...
Posilnenie domovov, dodanie energie do životov: Vaša energia, naša budúcnosť

Posilnenie domovov, dodanie energie do životov: Vaša energia, naša budúcnosť

Na oslavu 81. výročia UNESCO a ako oficiálny partner Svetového dňa inžinierstva pre udržateľný rozvoj 2026 prináša spoločnosť Zendure revolúciu v...
More Releases From This Source

Explore

Alternative Energies

Alternative Energies

Oil & Energy

Oil & Energy

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Utilities

Utilities

News Releases in Similar Topics