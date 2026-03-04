Des foyers autonomes, des vies dynamisées : votre énergie, notre avenir

DÜSSELDORF, Germany, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du 81e anniversaire de l'UNESCO et en tant que partenaire officiel de la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable 2026, Zendure révolutionne notre façon de consommer l'énergie. Adoptant la vision écologique de l'UNESCO pour un avenir durable, l'entreprise démocratise l'accès à une énergie propre, fiable et abordable. Grâce à sa technologie solaire et ses systèmes de stockage innovants, Zendure favorise une transition tangible vers la durabilité mondiale.

Une mission ancrée dans une expérience personnelle

Fondée en 2017, la mission de Zendure est profondément personnelle pour son PDG, Bryan Liu. Ayant grandi dans une zone rurale de Chine, il étudiait souvent à la faible lueur d'une lampe à kérosène. Lorsque l'électricité est enfin arrivée dans son village, la transformation a été immédiate.

« L'électrification de mon village a tout changé », se souvient Bryan Liu, PDG de Zendure. « Elle a apporté sécurité, opportunités et une meilleure qualité de vie. Cette expérience guide tout ce que nous faisons chez Zendure. »

Aujourd'hui, cette ambition positionne l'entreprise comme pionnière mondiale des systèmes de gestion de l'énergie domestique à brancher (HEMS). Ce qui a commencé comme une initiative visant à simplifier l'énergie solaire s'est transformé en un écosystème complet combinant matériel haute performance, logiciels pilotés par l'IA et services énergétiques intelligents.

L'énergie solaire, simplifiée et intelligente

La philosophie de Zendure est simple : capter l'énergie du soleil pendant la journée et l'utiliser, gratuitement, lorsqu'elle est la plus utile.

Au cœur de cette expérience se trouve HEMS 2.0, le système de gestion énergétique de nouvelle génération de Zendure, basé sur une architecture à trois niveaux (appareil, PaaS et SaaS). HEMS 2.0 connecte de manière fluide les panneaux solaires, les batteries et les appareils électroménagers dans un écosystème synchronisé.

Ce système est alimenté par ZENKI™ 2.0, le moteur d'intelligence artificielle de Zendure, qui prédit la consommation, automatise la distribution d'énergie et optimise son utilisation en fonction des prévisions météorologiques et des prix de l'électricité. Intégré à plus de 840 fournisseurs d'énergie européens, ZENKI™ peut réduire les coûts énergétiques des ménages jusqu'à 73 % par rapport aux offres standard.

Série SolarFlow : des solutions énergétiques pour chaque foyer

En février 2026, Zendure a dévoilé trois nouveaux modèles SolarFlow afin de compléter sa gamme leader du secteur. Ces solutions répondent à des besoins variés, du stockage solaire pour balcon à l'intégration photovoltaïque en toiture :

SolarFlow 2400 Pro

Un système phare de stockage AC bidirectionnel piloté par IA, conçu pour les installations de balcon et de toiture à forte puissance. Il prend en charge jusqu'à 4800 W d'entrée combinée et offre une capacité extensible jusqu'à 16,8 kWh pour gérer les pics de consommation.

SolarFlow 2400 AC+

Une solution premium destinée aux systèmes photovoltaïques de toiture déjà existants. Cette solution de stockage AC couplée permet aux ménages d'augmenter leur autoconsommation avec une puissance AC bidirectionnelle de 2400 W, sans remplacer les installations actuelles.

SolarFlow 1600 AC+

Une option abordable d'entrée de gamme offrant un contrôle intelligent et une extension flexible pour les systèmes photovoltaïques de plus petite taille.

Tous les modèles privilégient la sécurité grâce à la protection de batterie ZenGuard™, intégrant une architecture BMS double, une maintenance intelligente automatique et des capacités d'auto-extinction, tout en offrant une intégration complète à la maison connectée via MQTT.

Au-delà du stockage : une véritable intelligence énergétique

La vision de Zendure ne se limite pas aux équipements. Avec ZenWave™, son offre d'électricité dynamique lancée en Allemagne, l'entreprise complète son approche et maîtrise l'ensemble de la chaîne énergétique.

En combinant la planification HEMS avec une tarification dynamique, l'optimisation énergétique devient entièrement automatisée. À Leipzig, un foyer consommant 5 000 kWh par an peut économiser environ 620 € par an avec ZenWave™ par rapport à un contrat à tarif fixe.

« En rendant l'énergie propre facile à utiliser, nous permettons à chacun les moyens d'adopter des solutions durables dans leur vie quotidienne », déclare Jolene Shang, Directrice Marketing chez Zendure.

Accélérer un avenir durable

« Notre objectif est d'accélérer un avenir durable, de le rendre plus proche, plus rapide », affirme Bryan Liu.

L'engagement de Zendure s'aligne directement sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En fournissant un accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne, l'entreprise soutient l'ODD 7 (Énergie propre et d'un coût abordable). Ses produits écoénergétiques et respectueux de l'environnement contribuent également à l'ODD 11 (Villes et communautés durables).

Aujourd'hui, Zendure est la seule marque à proposer un écosystème entièrement intégré combinant matériel de stockage solaire haute performance, gestion énergétique pilotée par l'IA et services énergétiques intelligents, permettant ainsi aux foyers européens d'atteindre l'indépendance énergétique et de participer activement à la transition énergétique.

À propos de Zendure

Zendure est le pionnier mondial des systèmes de gestion de l'énergie domestique plug-in (HEMS), basé dans les pôles technologiques de la Silicon Valley (États-Unis), de la Grande Baie en Chine, du Japon et de l'Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux foyers du monde entier en démocratisant les technologies énergétiques de pointe. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie pour balcon SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie quotidienne.

