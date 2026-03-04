Posilnenie domovov, dodanie energie do životov: Vaša energia, naša budúcnosť
Mar 04, 2026, 05:46 ET
DÜSSELDORF, Germany, 4. marca 2026 /PRNewswire/ -- Na oslavu 81. výročia UNESCO a ako oficiálny partner Svetového dňa inžinierstva pre udržateľný rozvoj 2026 prináša spoločnosť Zendure revolúciu v spôsobe, akým spotrebúvame energiu. Osvojením si ekologickej vízie UNESCO pre udržateľnú budúcnosť spoločnosť demokratizuje prístup k čistej, spoľahlivej a cenovo dostupnej energii. Prostredníctvom svojej inovatívnej solárnej technológie a úložných systémov poháňa Zendure hmatateľný posun smerom ku globálnej udržateľnosti.
Misia zakorenená v osobnej skúsenosti
Misia spoločnosti Zendure, založenej v roku 2017, je pre generálneho riaditeľa Bryana Liua hlboko osobná. Liu vyrastal na vidieku v Číne a často študoval pri slabom svetle petrolejovej lampy. Keď do jeho dediny konečne dorazila elektrina, premena bola okamžitá. „Elektrifikácia mojej dediny zmenila všetko," spomína Liu. „Priniesla bezpečnosť, príležitosti a lepšiu kvalitu života. Táto skúsenosť poháňa všetko, čo v Zendure robíme." Dnes je táto hnacia sila v pozícii globálneho priekopníka plug-in systémov energetického manažmentu domácností (HEMS). To, čo začalo ako snaha zjednodušiť solárnu energiu, sa vyvinulo do komplexného ekosystému spájajúceho vysokovýkonný hardvér, softvér riadený umelou inteligenciou a inteligentné energetické služby.
Solárna energia, jednoducho a inteligentne
Filozofia Zendure je priamočiara: zachytiť slnečnú energiu počas dňa a využiť ju – zadarmo – vtedy, keď je to najviac potrebné. Srdcom tohto zážitku je HEMS 2.0, systém energetického manažmentu novej generácie od Zendure, postavený na trojvrstvovej architektúre (zariadenie, PaaS a SaaS). HEMS 2.0 bezproblémovo spája solárne panely, batérie a spotrebiče do synchronizovaného ekosystému. Tento systém poháňa ZENKI™ 2.0, pokročilý AI nástroj od Zendure, ktorý predpovedá spotrebu, automatizuje distribúciu energie a optimalizuje jej využitie na základe predpovedí počasia a cien elektriny. Vďaka integrácii s viac ako 840 európskymi poskytovateľmi energie môže ZENKI™ znížiť náklady domácností na energiu až o 73 % v porovnaní so štandardnou možnosťou.
Séria SolarFlow: Energetické riešenia pre každý domov
Vo februári 2026 spoločnosť Zendure predstavila tri nové modely SolarFlow, čím skompletizovala svoju špičkovú produktovú maticu v odvetví. Tieto riešenia riešia rôznorodé potreby, od balkónových solárnych úložísk až po integráciu strešných fotovoltických (FV) systémov:
SolarFlow 2400 Pro
Vlajkový, umelou inteligenciou riadený obojsmerný AC úložný systém pre vysokovýkonné balkónové a strešné inštalácie. Podporuje kombinovaný vstup až 4800 W a ponúka rozšíriteľnú kapacitu až do 16,8 kWh na podporu v čase špičky.
SolarFlow 2400 AC+
Prémiové riešenie pre dodatočné vybavenie existujúcich strešných FV systémov. Prémiové retrofitové AC-viazané úložné riešenie pre existujúce strešné FV systémy. Domácnostiam umožňuje zvýšiť vlastnú spotrebu pomocou 2400 W AC obojsmerne bez toho, aby museli nahrádzať súčasné inštalácie.
SolarFlow 1600 AC+
Cenovo dostupná základná možnosť ponúkajúca inteligentné ovládanie a flexibilné rozšírenie pre menšie FV systémy.
Všetky modely uprednostňujú bezpečnosť vďaka ochrane batérie ZenGuard™, ktorá sa vyznačuje duálnou architektúrou BMS, inteligentnou samoúdržbou a samohasiacimi schopnosťami, pričom ponúka plnú integráciu do smart domácnosti cez MQTT.
Viac než len úložisko: Skutočná energetická inteligencia
Vízia Zendure siaha za hranice hardvéru. Službou ZenWave™, dynamickým maloobchodným predajom elektriny spusteným pre nemecký trh, spoločnosť uzatvára energetický kruh. Kombináciou plánovania HEMS s dynamickou tvorbou cien sa optimalizácia energie stáva plne automatizovanou. V Lipsku môže domácnosť s ročnou spotrebou 5 000 kWh ušetriť so ZenWave™ odhadom 620 € ročne v porovnaní s plánom s pevnou sadzbou. „Tým, že uľahčujeme využívanie čistej energie, umožňujeme ľuďom prijímať udržateľné riešenia v ich každodennom živote," hovorí Jolene Shang, marketingová riaditeľka spoločnosti Zendure.
Urýchlenie udržateľnej budúcnosti
„Naším cieľom je urýchliť udržateľnú budúcnosť – priblížiť ju a zrýchliť," hovorí Liu. Záväzok spoločnosti Zendure je priamo v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN (SDG). Poskytovaním prístupu k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii spoločnosť podporuje cieľ SDG 7 (Cenovo dostupná a čistá energia). Energeticky účinné a ekologické produkty tiež prispievajú k cieľu SDG 11, budovaniu udržateľných miest a komunít. Okrem toho jej efektívny a ekologický ekosystém prispieva k SDG 11 (Udržateľné mestá a komunity). Dnes je Zendure jedinou značkou, ktorá ponúka plne integrovaný ekosystém vysokovýkonného solárneho hardvéru na ukladanie energie, energetického manažmentu riadeného umelou inteligenciou a inteligentných energetických služieb – čím umožňuje domácnostiam v celej Európe dosiahnuť energetickú nezávislosť a aktívne sa podieľať na energetickej transformácii.
Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2925780/image.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg
